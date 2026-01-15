Prima pagină » Justiție » Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Indonezia. Criminalul va fi adus în țară

Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Indonezia. Criminalul va fi adus în țară

Adina AnghelescuAndrei Dumitrescu
15 ian. 2026, 11:14, Justiție
Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Indonezia. Criminalul va fi adus în țară

Constantin Zulean, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Bali, Indonezia, și urmează a fi adus în România. Acesta ar fi pus la cale întreaga operațiune și a fost condamnat condamnat la 30 de ani de închisoare uciderea afaceristului.

Potrivit surselor Gândul, la data de 13 noiembrie 2023, Zulean a fugit din Belgia, pe ruta Doha, Jakarta, pentru a ajunge în Bali. În Belgia, ucigașul fusese ajutat chiar de unchiul său din partea tatălui său.

Constantin Zulean va fi dus la închisoare, iar o instanță din Indonezia va decide dacă va fi trimis în țară. Ucigașul a încercat să-și facă pierdută urma în Indonezia. Acesta și-a schimbat culoarea părului, a pierdut în greutate și își schimba des locația.

Constantin Zulean, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Bali

Constantin Zulean, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Bali

El a fost localizat în Bali după o colaborare judiciară cu autoritățile din Indonezia, a fost depistat și apoi reținut.

Costinel Zuleam este unul dintre cei trei bărbați care l-au omorât pe omul de afaceri Adrian Kreiner.

„În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, un bărbat, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia.

Cel în cauză, avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă.

Vă reamintim faptul că, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis, față de cel în cauză, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată.

În urma cooperării polițienești internaționale, dintre autoritățile române și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Irlanda, Poliția Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv în Scoția și Irlanda de Nord, doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiți în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu.

În acest caz, au fost demarate procedurile de aducere în țară a bărbatului.

Această localizare este rezultatul cooperării cu autoritățile din mai multe state și a stabilirii unui traseu de deplasare”, au transmis autoritățile române.

FOTO: Poliția Română/Envato

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS ÎCCJ trimite joi la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR se pronunță vineri pe lege
11:22
ÎCCJ trimite joi la CCR o expertiză pentru a împiedica reforma pensiilor speciale ale magistraților. CCR se pronunță vineri pe lege
NEWS ALERT Judecătorii CSM pun sub semnul întrebării Comitetul pentru Legile Justiției al premierului Bolojan
10:51
Judecătorii CSM pun sub semnul întrebării Comitetul pentru Legile Justiției al premierului Bolojan
JUSTIȚIE Grupul lui Bolojan pentru Justiție cere planuri, proiecte și audituri. Plus revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA și DIICOT
20:11
Grupul lui Bolojan pentru Justiție cere planuri, proiecte și audituri. Plus revenirea competenței de anchetare a magistraților la DNA și DIICOT
FLASH NEWS Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”
14:52
Șefa CAB a fost „șocată” de intervenția Ralucăi Moroșanu din documentarul Recorder: „M-a surprins extrem de neplăcut”
FLASH NEWS Adrian Toni Neacșu: “Grupul de lucru pe Justiție al lui Bolojan se ține de glume. A propus excluderea Președintelui României, Guvernului și ministrului Justiției din numirea procurorilor. Amatorii sunt conduși de un USR-rist”
14:23
Adrian Toni Neacșu: “Grupul de lucru pe Justiție al lui Bolojan se ține de glume. A propus excluderea Președintelui României, Guvernului și ministrului Justiției din numirea procurorilor. Amatorii sunt conduși de un USR-rist”
FLASH NEWS ÎCCJ amână pentru a patra oară decizia în dosarul de luare de mită al Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății
11:02
ÎCCJ amână pentru a patra oară decizia în dosarul de luare de mită al Sorinei Pintea, fost ministru al Sănătății
Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Cancan.ro
BREAKING | Mario Iorgulescu a DISPĂRUT! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Presa franceză scrie că Dacia pregătește un nou model. Cum se va chema și cât ar putea costa?
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre democrație și republică?
FLASH NEWS Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”
11:27
Ministrul Demeter András István, de Ziua Culturii: „Cultura ne ajută să traversăm timpurile dificile fără să ne pierdem sensul”
CULTURĂ Ce muzee, teatre și expoziții poți vizita gratuit de Ziua Culturii Naționale 2026
11:02
Ce muzee, teatre și expoziții poți vizita gratuit de Ziua Culturii Naționale 2026
ȘTIINȚĂ Cel mai neobișnuit loc de pe glob unde nu a mai plouat de 400 de ani. Este considerată cea mai uscată regiune de pe Terra
10:58
Cel mai neobișnuit loc de pe glob unde nu a mai plouat de 400 de ani. Este considerată cea mai uscată regiune de pe Terra
EDITORIAL Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
10:53
Adina Anghelescu: Cum se croșetează pe reforma Legilor Justiției la Guvern. Tare ca fularul, iute ca Personalul!
Gândul de Vreme Schimbare bruscă a vremii. Prognoză de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Precipitațiile vor favoriza depunerile de polei”
10:41
Schimbare bruscă a vremii. Prognoză de ultimă oră a meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul. „Precipitațiile vor favoriza depunerile de polei”
SPORT Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu
10:34
Jucătorul care l-a convins pe Gigi Becali, după cantonamentul din Antalya. Patronul FCSB sacrifică un titular ca să-i facă loc noului pariu

Cele mai noi

Trimite acest link pe