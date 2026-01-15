Ultimul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Indonezia. Criminalul va fi adus în țară

Constantin Zulean, unul dintre ucigașii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost arestat în Bali, Indonezia, și urmează a fi adus în România. Acesta ar fi pus la cale întreaga operațiune și a fost condamnat condamnat la 30 de ani de închisoare uciderea afaceristului.

Potrivit surselor Gândul, la data de 13 noiembrie 2023, Zulean a fugit din Belgia, pe ruta Doha, Jakarta, pentru a ajunge în Bali. În Belgia, ucigașul fusese ajutat chiar de unchiul său din partea tatălui său.

Constantin Zulean va fi dus la închisoare, iar o instanță din Indonezia va decide dacă va fi trimis în țară. Ucigașul a încercat să-și facă pierdută urma în Indonezia. Acesta și-a schimbat culoarea părului, a pierdut în greutate și își schimba des locația.

El a fost localizat în Bali după o colaborare judiciară cu autoritățile din Indonezia, a fost depistat și apoi reținut.

Costinel Zuleam este unul dintre cei trei bărbați care l-au omorât pe omul de afaceri Adrian Kreiner.

„În urma cooperării polițienești internaționale, între Poliția Română și autoritățile din Indonezia și a sprijinului partenerilor interni și externi, un bărbat, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia. Cel în cauză, avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă. Vă reamintim faptul că, la data de 19 noiembrie 2023, Tribunalul Sibiu a emis, față de cel în cauză, domiciliat în localitatea Horezu Poenari, județul Dolj, un mandat de arestare preventivă, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor calificat și două infracțiuni de tâlhărie calificată. În urma cooperării polițienești internaționale, dintre autoritățile române și cele din Ungaria, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, precum și Republica Irlanda, Poliția Română a localizat, pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, respectiv în Scoția și Irlanda de Nord, doi bărbați, ambii în vârstă de 35 de ani, bănuiți în cazul de tâlhărie urmată de moartea victimei, sesizat Inspectoratului de Poliție Județean Sibiu. În acest caz, au fost demarate procedurile de aducere în țară a bărbatului. Această localizare este rezultatul cooperării cu autoritățile din mai multe state și a stabilirii unui traseu de deplasare”, au transmis autoritățile române.

FOTO: Poliția Română/Envato