Văduva lui Gabriel Cotabiță, eliberată pe control judiciar, în dosarul prostituatelor de lux

Alina Cotabiță, văduva regretatului Gabriel Cotabiță, a fost eliberată sub măsura preventivă a controlului judiciar, în dosarul ce vizează o rețea de prostituate de lux din saloanele de masaj din Capitală.

Magistrații au admis luni, 2 martie, contestația depusă de Alina Cotabiță, la decizia magistraților privind măsura arestului la domiciliu, sub acuzația de proxenetism în formă continuată de la 22 februarie. Văduva artistului a fost eliberată sub măsura controlului judiciar.

„ – In dos.4726/302/2026, s-au admis contestațiile formulate de contestatorii inculpați L.-V.S., T.V., I.A. si C.A.G., impotriva încheierii din data de 22.02.2026 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 – Sectia Penala. A fost desființată incheierea contestată si, rejudecand, s-a respins propunerea de luare a măsurii arestării preventive si de luare a măsurii arestului la domiciliu formulată de Parchetul de pe langa Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti, ca neîntemeiată. S-a dispus punerea in libertate a inculpaților, daca nu sunt detinuti sau arestati in alta cauza. S-a dispus luarea măsurii controlului judiciar fata de inculpații L.-V.S., T.V., I.A. si C.A.G., pe o durata de 60 de zile, de la data de 02.03.2026 pana la data de 30.04.2026, inclusiv. Solutia este definitiva”, se arată în decizia magistraților, conform RTV.

Care era rolul văduvei lui Gabriel Cotabiță în „afacerea” bordelurilor de lux

La data de 22 februarie, Alina Cotabiță a fost reținută pentru proxenetism, alături de alți complici. Potrivit procurorilor aceasta ar fi avut un rol esențial în gestionarea activității de prostituție în saloane de masaj erotic din zona centrală a Capitalei. Ulterior Alina Cotabiță a fost plasată în arest la domiciliu.

Potrivit surselor Gândul, operațiunea ar fi fost condusă de o femeie în vârstă de 80 de ani.

Alina Cotabiță s-ar fi ocupat ocupat de partea online a afacerii, precum și de promovarea fetelor pe site-uri și a salonului pe platforma TikTok. Sursele indică faptul că are calitatea de „administrator”.

Opt persoane reținute în dosar

În cursul zilei de sâmbătă, 21 februarie 2025, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 5 au pus în executare 9 mandate de percheziție domicilară în cazul celor 9 persoane bănuite de proxenetism. Acestea au fost depistate și conduse la audieri. Opt persoane au fost reținute pentru 24 de ore.

„La data de 21 februarie 2026, poliţişti din cadrul Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigaţii Criminale Sector 5, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 17, 18, 19 şi 24 Poliţie, precum şi al poliţiştilor din cadrul Serviciului de Poliţie Canină, au pus în executare nouă mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, într-un dosar penal în care se efectuează cercetări privind săvârşirea infracţiunii de proxenetism în formă continuată”, anunţă duminică Poliţia Capitalei.

