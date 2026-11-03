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Ministerul Justiției oferă noi detalii despre cazul Irinei Apostol, românca închisă de aproape nouă ani într-o închisoare din China. De ce nu poate fi adusă în țară

Ruxandra Radulescu
Ministerul Justiției oferă noi detalii despre cazul Irinei Apostol, românca închisă de aproape nouă ani într-o închisoare din China. De ce nu poate fi adusă în țară
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Ministerul Justiției a transmis, marți 3 noiembrie, într-o postare pe Facebook, noi detalii despre evoluția procedurii de transfer a Alinei Irina Apostol, românca închisă de aproape nouă ani într-o închisoare din China. Potrivit anunțului oficial, aducerea tinerei în țară este, în continuare, condiționată de achitarea unor sume către victimele infracțiunii, așa cum au stabilit autoritățile chineze.

În decembrie 2017, Alina-Irina Apostol a fost condamnată de Tribunalul din Shishi, provincia Fujian – Republica Populară Chineză, la o pedeapsă de 13 ani și șase luni de detenție. În 2019, autoritățile române au inițiat demersurile pentru repatrierea acesteia, însă autoritățile chineze nu și-au dat acordul pentru transfer.

Potrivit Ministerului de Justiție, Apostol a fost condamnată de Tribunalul din Shishi, provincia Fujian, la închisoare și a fost obligată atât la plata unei amenzi, cât și la achitarea unor despăgubiri victimelor, în solidar cu alte două persoane.

Până în prezent, singura plată efectuată a fost cea din august 2024, când tatăl Alinei-Irina Apostol a achitat amenda stabilită de instanța chineză.

În urma achitării amenzii, autoritățile chineze au reluat analizarea dosarului, iar instanța competentă și-a exprimat acordul pentru adaptarea pedepsei la legislația română.

Cu toate acestea, procedura nu poate fi finalizată în lipsa achitării despăgubirilor restante.

„Autoritățile chineze au precizat în mod repetat că finalizarea procedurii de transferare este condiționată de achitarea despăgubirilor restante către victimele infracțiunii”, arată Ministerul Justiției.

Ministerul Justiției a discutat cu familia Alinei Apostol

Ministerul Justiției a subliniat că nu are dreptul legal să plătească din fonduri publice obligațiile financiare stabilite în sarcina unei persoane condamnate și nici să negocieze reducerea sumelor impuse printr-o hotărâre definitivă a unei instanțe străine.

Reprezentanții Ministerului au discutat cu familia româncei pentru mai multe variante de plată.

„Ținând seama de efortul financiar considerabil pe care îl presupune achitarea sumelor restante, reprezentanții conducerii Ministerului Justiției au purtat discuții cu membrii familiei persoanei condamnate, în cadrul cărora au fost analizate mai multe modalități alternative de plată, menite să îndeplinească condițiile autorităților chineze pentru finalizarea procedurii de transferare”, a mai transmis instituția.

Autoritățile chineze au transmis că sunt dispuse să urgenteze obținerea acordului final pentru transfer imediat după confirmarea achitării despăgubirilor.

Întregul demers este complicat de absența unui tratat aplicabil între România și China privind transferarea persoanelor condamnate. În aceste condiții, cooperarea se desfășoară pe baza curtoaziei internaționale și a reciprocității.

Care este starea de sănătate a Alinei Irina Apostol

Ministerul Justiției a oferit și precizări privind condițiile în care se află deținuta româncă.

Conform informațiilor primite de la Ambasada României la Beijing, controalele medicale efectuate nu au evidențiat probleme de sănătate deosebite.

Reprezentanții misiunii diplomatice monitorizează periodic situația acesteia, efectuează vizite la penitenciar și mențin lunar legătura telefonică cu românca.

În urma solicitărilor ambasadei, administrația penitenciarului i-a pus la dispoziție și suplimente alimentare.

Ministerul Justiției anunță continuarea demersurilor

Instituția precizează că transferarea persoanelor condamnate în străinătate se realizează în condițiile Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală.

Procedura presupune verificarea documentelor, implicarea autorităților judiciare competente din România și obținerea acordurilor necesare din partea statului în care a fost pronunțată condamnarea.

Ministerul Justiției afirmă că va continua demersurile pentru aducerea Alinei-Irina Apostol în România, astfel încât aceasta să își poată executa restul pedepsei într-un penitenciar românesc.

Deocamdată, instituția nu a comunicat un termen estimat pentru finalizarea transferului, întrucât depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite de autoritățile chineze.

Profesorul Marius Balo, fost deținut în China, a intrat în greva foamei pentru Alina Apostol

Cazul Alinei-Irina Apostol a revenit în atenția publică după ce profesorul Marius Balo, care a petrecut la rândul său opt ani într-o închisoare din China și s-a întors în România în 2022, a anunțat că intră în greva foamei pentru a cere transferarea româncei în țară.

Marius Balo acuză autoritățile de lipsă de implicare și susține că starea de sănătate a femeii s-a deteriorat grav în detenție. Profesorul a declarat că va continua protestul, consumând doar apă, până la soluționarea cazului.

FOTO: Envato

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