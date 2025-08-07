PRO TV caută să aibă audiențe cât mai mari după serialul eșuat „Scara B”. Producătorii speră să își revină cu o veche producție reambalată, una care i-ar putea încânta pe nostalgicii după anii 2000.

„Ciorba reîncălzită are gust pentru producătorii PRO TV. Nu de alta, dar se pare că au scos de la naftalină o rețetă veche cu care speră să dea lovitura. După mai multe încercări de seriale care nu prea au avut succes, de data aceasta producția a decis să meargă la sigur. Așadar, au contactat vedetele din cel mai longeviv serial PRO TV, La bloc, și deja sunt în negocieri”, scrie CANCAN.

Actorul Dragoș Moștenescu a fost de acord să revină în țară dacă negocierile ajung la un sfârșit. Cel care l-a jucat pe „Costel” din serialul „La bloc” s-a stabilit în Marea Britanie. Și Dana Rogoz, cea care a jucat-o pe „Mimi Curcă”, ar fi încântată de idee.

Producția pentru reluarea serialului „La bloc” întâmpină două probleme

Producția s-a împotmolit însă la doi actori: Mihai Coadă, cel care i-a dat viață personajului „Nelu Curcă”, a ales calea călugăriei. El s-a retras la Mânăstirea Turnu din județul Prahova și nu pare să-și dorească să își mai revină pe micile ecrane.

Iar actrița Laura Cosoi, care a interpretat-o pe Adina, una dintre prietenele lui Mimi, este încă sub contract cu Antena, unde prezintă emisiunea „Viață de vedetă”.

Serialul „La bloc” a fost difuzat pe PRO TV, între 1 aprilie 2002 și 25 mai 2008, în 13 sezoane și 524 de episoade, doar în cursul săptămânii (luni-joi), în timp ce în weekend era difuzat serialul de comedie „Vacanța Mare”. Regizat de Radu Dragomir, Răzvan Andrei și Daniel Sandu, distribuția principală a serialului a fost alcătuită din actorii:

Mihai Coadă – Nelu Curcă, taximetrist

Dragoș Moștenescu – Costel Jurcă, soțul lui Lili, fostul coleg de armată și cumnatul lui Nelu

Mariana Dănescu – Liliana „Lili” Jurcă/Oxford, soția lui Costel, soția lui Fane și sora Suzanei

Alina Chivulescu – Bela Munteanu/Curcă, psiholog, amanta și a doua soție a lui Nelu

Luminița Erga – Suzana Curcă, prima soție a lui Nelu și sora lui Lili

Dana Rogoz – Mimi Curcă, sora vitregă a lui Jean, fiica lui Nelu și a Suzanei

Emil Mitrache – Americanu’

Tudorel Filimon – Sebastian Popa, administratorul blocului

Tili Niculae – Roxana

Laura Cosoi – Adina

Vedete cunoscute, precum Oana Zăvoranu, Mihai Bendeac, Andi Moisescu, Teo Trandafir, Jean Constantin, Magda Catone, Gina Pistol, Anca Țurcașiu, Cosmin Seleși, Nicoleta Matei, Valentin Teodosiu, Medeea Marinescu, Ovidiu Niculescu, Bogdan Albulescu și Toni Tecuceanu și-au făcut apariția în serial.

