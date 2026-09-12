Biserica de la Hărman, din județul Brașov, reprezintă o fortăreață săsească impresionantă. Turiștii vin să fotografieze zidurile impunătoare, turnurile de apărare și camerele de provizii, dar și turnul capelă, cu picturi din secolul XV.

Biserica Evanghelică Fortificată din Hărman reprezintă un reper istoric de neratat, transmite observatornews.ro.

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Două din cele trei rânduri de ziduri fortificate se păstrează și în zilele noastre.

Zidurile exterioare au mai bine de 4 metri înălțime. Cele interioare se ridică la 12 metri și au 7 turnuri.

În interiorul lăcașului de cult, turnul clopotniță ajunge la 56 metri înălțime.

O istorie care începe în secolul XII

Camerele cetății au fost construite, la începuturi, cu rol strategic. Aveau scări foarte abrupte care puteau fi trase în caz de pericol și erau făcute pentru locuire în vreme de asediu.

Treptat, acestea și-au pierdut din această funcție și au rămas doar cămări pentru tot ce aveau mai bun în casă membrii comunității.

Istoria monumentului începe cu un lăcaș de cult, din secolul XII. În secolul XIII, peste acesta se ridică o bazilică romanică.

Până în secolul XVII, aici apar un șanț inundat, astupat astăzi, un inel zid în care s-au adăugat turnuri de apărare și turnul clopotniță.

Turnul era vizibil de la depărtare, iar cele 4 turnulețe din colțurile lui însemnau că localitatea avea dreptul de a pronunța și executa pedeapsa cu moartea.

Turnul capelă al bisericii fortificate de la Hărman este ridicat în 1300. În interiorul lui sunt vizibile și azi picturi murale de secol XV, de o calitate remarcabilă.

Sunt printre cele mai bine conservate fresce vechi din Transilvania. Orga din biserică, amvonul de lemn, colecția de covoare orientale sau altarul baroc, din 1787 sunt la fel de prețioase.

Cât te costă să vizitezi Biserica de la Hărman

„Am observat doar oameni impresionați, mulțumiți, cu zâmbetul pe buze și cu dorința de a se reîntoarce. Acolo este posibilitate și de cazare și oamenii vin să stea o noapte, două nopți, se gândesc că va ajunge, dar de fiecare dată spun că trebuie să revină”, a declarat pr. Maximilian Braisch, paroh Biserica Evanghelică Hărman.

Vizita la Biserica Evanghelică Fortificată Hărman costă 20 de lei, pentru adulți și 1 leu, pentru elevi, studenți și seniori.

Sursa foto: Wikipedia