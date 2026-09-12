Președintele Donald Trump a decis ca Statele Unite ale Americii să-i vândă Argentinei patru elicoptere militare Black Hawk, în valoare de aproximativ 140 de milioane de dolari, cu scopul „îmbunătățirii capacității de a face față actualelor și viitoarelor amenințări”, astfel încât să fie „sprijinite obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite”. Practic, noua mutare a lui Trump vine în contextul reaprinderii disputei pentru Insulele Falkland – teritoriu controlat de Marea Britanie, dar revendicat și de Buenos Aires sub numele de „Insulele Malvine” – care a provocat un război între cele două țări în anul 1982.

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

AUR

PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Guvernul Argentinei a solicitat achiziționarea a patru elicoptere UH-60L Black Hawk și a două motoare T700-GE-701D. Costul total estimat este de 140 de milioane de dolari. Această vânzare propusă va sprijini obiectivele de politică externă și de securitate națională ale Statelor Unite prin consolidarea securității unui aliat major din afara NATO, care reprezintă o forță pentru stabilitate politică și progres economic în America de Sud”, au transmis reprezentanții Departamentului de Stat din America, printr-un comuncat de presă.

Trump a amenințat Marea Britanie că SUA și-a putea schimba poziția față de țara care administrează Insulele Falkland

La începutul lunii septembrie, același Donald Trump afirma că „nu exclude o revizuire a poziției SUA cu privire la Insulele Falkland”, declarație care a fost privită drept o formă de presiune asupra oficialilor din Londra de a majora cheltuielile pentru apărare.

Concret, declarația lui Trump a apărut după ce publicația britanică The Telegraph a relatat că Washingtonul ar amenința să-și reconsidere poziția și să se opună explicit recunoașterii suveranității britanice asupra insulelor, dacă Londra nu își majorează cheltuielile militare.

În prezent, Washingtonul recunoaște faptul că Regatul Unit administrează de facto Insulele Falkland – cunoscute în Argentina drept Insulele Malvine – însă nu adoptă o poziție față de revendicările de suveranitate ale celor două țări.

Javier Milei a reaprins disputa cu Marea Britanie / „Argentina nu va sta degeaba. Are un partener de încredere, aliniat valorilor occidentale”

La câteva zile după declarațiile făcute de Trump la adresa Londrei, președintele Argentinei, Javier Milei, a profitat de poziția omologului său pentru a readuce în prim-plan disputa cu privire la revendicarea teritoriului Insulelor Falkland. Totodată, acesta a anunțat sancțiuni împotriva companiilor implicate în proiecte petroliere din zonă și promite investiții militare în sudul țării.

„Statele Unite iau în considerare această schimbare de poziție deoarece știu că Argentina are un partener de încredere, aliniat valorilor occidentale, într-o poziție strategic importantă, care poate fi un aliat valoros în deceniile următoare.

O țară săracă, fără forțe armate, cu greu poate face progrese eficiente în ceea ce privește revendicările sale de suveranitate. Argentina nu va sta degeaba. Orice alt avans asupra Insulelor Malvine va fi considerat o încălcare a securității noastre naționale”, a declarat Javier Milei.

Revendicarea Insulelor Falkland, conflictul care a provocat un război între Argentina și Marea Britanie în 1982, soldat cu moartea a aproape 1.000 de militari

Insulele Falkland se află în Oceanul Atlantic de Sud, la aproximativ 600 de kilometri de coasta patagoniană a Argentinei, iar suveranitatea asupra arhipelagului reprezintă de aproape două secole o sursă de tensiuni între Buenos Aires și Londra.

Disputa a culminat în 1982, când Argentina și Regatul Unit au intrat în război pentru controlul insulelor. Conflictul a durat 74 de zile și s-a încheiat cu victoria forțelor britanice. Totuși, a provocat moartea a 649 de militari argentinieni și 255 de militari britanici, rămânând unul dintre cele mai sensibile episoade din istoria modernă a celor două țări.

Înfrângerea militară nu a determinat Argentina să renunțe la revendicările sale. Buenos Aires continuă să considere insulele drept teritoriu argentinian. Pe de altă parte, Regatul Unit își menține controlul de facto asupra arhipelagului.