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A fost descoperit un fragment care ar proveni de la o dronă pe o plajă din Eforie Nord

A fost descoperit un fragment care ar proveni de la o dronă pe o plajă din Eforie Nord
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În cursul dimineții de sâmbătă, 12 septembrie 2026, salvamarii din stațiunea Eforie Nord, zona Steaua de Mare, au găsit un fragment care ar proveni de la o dronă. Autoritățile au fost anunțate îndată și vor urma să stabilească originea fragmentului.

Un fragment despre care se crede că provine de la o dronă a fost găsit, sâmbătă dimineață, pe o plajă din Eforie Nord, în zona Steaua de Mare. Fragmentul ar fi fost adus de valuri și descoperit de salvamari în jurul orei 08:00. Fragmentul este închis la culoare și are mai multe inscripții cu litere chirilice. În urma descoperirii, salvamarii au anunțat autoritățile.

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Plaja din Eforie Nord – foto: Shutterstock

Autoritățile au fost alertate, iar fragmentul va fi analizat pentru a-i stabili originea, arată Ziua de Constanța. Deocamdată, nu există o confirmare oficială că provine de la o dronă. Vineri, alte fragmente de drone, unele cu încărcătură explozivă, au fost găsite în mai multe localități din Constanța și Tulcea, dar și în Marea Neagră. Acestea au fost neutralizate de specialiști.

Incidente cu fragmente de drone în România

Vă reamintim faptul că vineri, 11 septembrie, Armata a neutralizat patru incidente cu dronă pe teritoriul României, iar 2 dintre dispozitivele găsite aveau încărcătură explozivă. Prima intervenție a avut loc la ora 13:30, la Câșla Vădanei, județul Tulcea (între Sulina și Sfântu Gheorghe). Al doilea incident a avut loc la 15:18, la Periteașca, județul Tulcea, unde au fost găsite 2 fragmente de drone aeriană. Una dintre ele avea încărcătură explozivă și a fost neutralizată în siguranță.

Al treilea incident a avut loc la ora 16:00, la circa 46 de mile marine est de Midia. Au fost recuperate 2 fragmente de dronă din apă. Apoi, la 17:55, la Edighiol-Periboina, județul Constanta, au fost observate din elicopter resturile a patru drone aeriene. Una dintre ele, o dronă-interceptor, avea explozibil.

Totodată, vă reamintim că joi dimineața au fost găsite fragmente de dronă pe o plajă de la Capu Midia, județul Constanța. Detaliile sunt AICI.

Sursă foto: Ziua de Constanța / arhiva

Comentarii 1

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