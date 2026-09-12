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TAROM a recepționat prima aeronavă Boeing 737 MAX 8 din noua flotă. Pe ce rute va zbura avionul botezat „Mircea Lucescu”

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Compania națională TAROM a marcat o etapă importantă în procesul de modernizare a flotei sale. Primul avion Boeing 737 MAX 8 a fost prezentat oficial astăzi și va purta numele „Mircea Lucescu”, după fostul selecționer al echipei naționale care a murit anul acesta, iar TAROM vrea să boteze și alte aeronave după personalități românești cunoscute la nivel internațional. De luni, Boeing 737 MAX 8 își începe cursele regulate. Noua aeronavă va zbura pe rutele Paris, Amsterdam, Madrid și Cluj.

„Tatăl meu a dedicat o viață întreagă fotbalului românesc și european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă TAROM este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință”, a declarat Răzvan Lucescu.

Un pas decisiv în procesul de restructurare și modernizare a flotei TAROM

Prezentarea noii aeronave Boeing 737 MAX 8 reprezintă primul pas concret din pachetul de reînnoire a flotei de transport, prin care TAROM urmează să mai primească încă 3 astfel de avioane. Proiectul de reînnoire face parte din planul de restructurare agreat cu autoritățile europene, care urmărește eficientizarea operațiunilor comerciale și reducerea costurilor de întreținere și consum.

Aeronava recepționată are o configurație modernă a cabinei, un consum redus de combustibil cu până la 20% comparativ cu modelele anterioare din aceeași clasă și o amprentă sonoră considerabil diminuată, deci este mai silențioasă.

Ce simbolizează numele „Mircea Lucescu” ales pentru noua aeronavă

Decizia de a boteza noul Boeing 737 MAX 8 cu numele „Mircea Lucescu” continuă tradiția operatorului național de a omagia personalități marcante ale culturii și sportului românesc. Numele selecționat reflectă performanța și longevitatea în carieră, valori pe care compania dorește să le asocieze cu noua etapă de dezvoltare a serviciilor sale aviatice.

Aeronava urmează să fie introdusă pe rutele comerciale regulate ale companiei imediat ce vor fi finalizate toate procedurile administrative și tehnice de înmatriculare și certificare pe plan local.

Planurile de extinderea capacității de operare

Acesta este primul aparat de zbor dintr-un lot contractat de TAROM pentru înnoirea flotei de linie. În perioada următoare este programată sosirea celei de-a doua aeronave din această serie, măsură ce va permite extinderea frecvențelor pe rutele europene cu cerere ridicată și optimizarea orarului de zbor.

Modernizarea flotei rămâne un pilon central în strategia de redresare financiară și operațională a operatorului aerian de stat, având drept scop creșterea gradului de confort pentru pasageri și îmbunătățirea competitivității pe piața regională.

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