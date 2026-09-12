Institutul de Neurologie, în criză după tăierile lui Bolojan. Alexandru Dimancea, medic neurolog cu competență în neuroradiologie intervențională la Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare din București, a vorbit despre problemele pe care le întâmpină echipa medicală din secția de neuroradiologie intervențională.

Secția de neuroradiologie se confruntă cu lipsuri de materiale medicale esențiale pentru tratarea AVC-ului ischemic. Unele materiale sunt luate temporar de la furnizori, pe fondul problemelor de finanțare. În 2026, spitalul a primit doar un sfert din finanțarea de anul trecut pentru tratamentul AVC. Situația este cu atât mai dificilă cu cât echipa realizează numeroase trombectomii și tratează cazuri neurologice grave.

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„În ultimele zile, mai degrabă în ultimele săptămâni, de exemplu, a fost un interval de câteva zile în care nu am putut realiza trombectomii. Adică intervenţii de scoatere a cheagurilor din vascularizaţia cerebrală, în AVC-ul acut. Din motivul că nu am avut catetere de aspiraţie. Ulterior au venit câteva catetere de aspiraţie „pe împrumut”, şi am putut să mai ducem câteva săptămâni. Şi acum, de asemenea, ne aflăm într-un impas. Deci cumva ultimele luni din vară s-au petrecut cu aceste fluctuaţii ale materialelor de AVC ischemic acut”, spune medicul pentru News.

Un medic neurolog acuză situația dificilă și lipsurile echipei medicale

La Institutul de Neurologie există liste de așteptare pentru pacienții cu anevrisme, din cauza lipsei dispozitivelor necesare intervențiilor. Unii pacienți pot deveni oricând urgențe. Medicul Alexandru Dimancea explică faptul că lipsa „coil”-urilor (spire de platină), necesare tratării anevrismelor, durează de aproximativ două luni. Spitalul are pacienți pe liste de așteptare, inclusiv cu anevrisme mari, care prezintă risc de sângerare. Medicul explică faptul că dispozitivele trebuie alese în funcție de dimensiunea fiecărui anevrism. Un material nepotrivit poate provoca ruperea anevrismului sau un AVC.

Și cateterele de aspirație, esențiale în tratamentul AVC-ului ischemic, sunt o problemă pentru medici. În ultimele zile, spitalul a primit aceste materiale „pe împrumut”, pentru ca tratamentele să poată continua. Totodată, au existat și cazuri în care pacienții cu AVC au fost redirecționați către Spitalul Universitar de Urgență București. Unitatea se confruntă, la rândul său, cu un număr mare de cazuri grave.

Medici chemați noaptea la cazuri

De asemenea, medicii sunt chemați de acasă noaptea, când apar aproximativ jumătate dintre cazurile de AVC. În lipsa unui asistent de sală, unul dintre medici trebuie să își ajute colegul în timpul intervenției.

O altă problemă este lipsa personalului. Secția are nevoie de un asistent specializat pentru sala de angiografie, inclusiv pentru intervențiile desfășurate în afara programului. Peste jumătate dintre AVC-uri apar în afara orelor de program. Medicii sunt chemați de acasă și se strâng în echipe de cel puțin două persoane. Un medic face trombectomia, iar celălalt pregătește pacientul și materialele necesare intervenției.

Pe de altă parte, deși nu există mereu toate materialele sanitare necesare, echipa de medici tineri continuă să trateze pacienții. Medicii nu sunt plătiți nici pentru deplasările la spital în afara programului.

​”Nu suntem deloc remuneraţi, nici măcar transportul cu taxiul sau benzina de la maşină nu este remunerată, să spun, dus-întors. Da, nu suntem plătiţi în acest sens.

Acţiunea vine din acel sentiment de „hai să facem acest lucru, deoarece altfel pacienţii n-au nicio şansă”. Când îţi spui lucrurile aşa şi ai cât de cât o fundaţie morală, zic eu, normală, cumva te scoli de pe canapea sau de unde eşti în momentul respectiv şi te duci la spital”, a explicat medicul Alexandru Dimancea, medic specialist neurolog cu competenţă în neuroradiologie intervenţională la Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare din Capitală.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ