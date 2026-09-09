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În 2000, Robin Williams a cumpărat o proprietate uriașă în California. Ce s-a ales de moștenirea actorului, după moartea sa din 2014

În 2000, Robin Williams a cumpărat o proprietate uriașă în California. Ce s-a ales de moștenirea actorului, după moartea sa din 2014
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Cândva, Villa Sorriso, proprietatea din Napa Valley a celebrului actor Robin Williams, era considerată un refugiu izolat de lux. Se întindea pe 640 de acri în Munții Mayacamas din California și găzduia casa de aproape 2.000 metri pătrați a starului de la Hollywood.

Istoricul spectaculoasei proprietăți Villa Sorriso

În ciuda istoriei legate de o asemenea celebritate, proprietatea a stat mulți ani la vânzare pe piață.

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De abia în ianuarie 2016 s-a vândut pentru 18,1 milioane de dolari.

Williams a cumpărat proprietatea la începutul anilor 2000. Actorul a creat acolo o „poartă” între văile Napa și Sonoma.

Proprietatea includea peste 18 acri de vii, măslini, drumuri pentru drumeții, un heleșteu și un grajd care putea adăposti nouă cai.

A fost adăugată și o casă separată, cu patru dormitoare, pentru îngrijitorii proprietății lui Robin Williams.

Vila impunătoare era potrivit atât pentru viața de familie, cât și pentru divertisment. Avea cinci dormitoare și zece băi, o bibliotecă din lemn de stejar, sală de biliard și un cinematograf cu 12 locuri.

Robin Williams a adăugat și un lift, pentru casa pe trei etaje, în timp ce cramele cu temperatură controlată adăposteau vinul și colecțiile de artă.

Totul era completat de o piscină „infinită”, teren de tenis, grădini și panorame de vis ale munților din jur.

Cine sunt noii proprietari ai fostei case a lui Robin Williams

Williams a vrut să vândă Villa Sorriso cu 35 milioane de dolari, în 2012, dar proprietatea nu a atras niciun cumpărător.

Prețul cerut a fost redus la 29,9 milioane de dolari, când proprietatea a revenit pe piață, în 2014.

După moartea actorului, survenită în 11 august 2014, prețul a coborât la 22,9 milioane de dolari.

Vânzarea finală a fost semnată pentru 18,1 milioane de dolari, bani-gheață, cu 48% sub prețul cerut de 35 milioane de dolari.

Producătorii francezi de vinuri Alfred și Melanie Tesseron au cumpărat proprietatea, fiind atrași de potențialul viticol.

Villa Sorriso a devenit astfel mai mult decât fosta proprietate a unei vedete de calibru, precum Robin Williams.

Noii proprietari au demarat un nou „capitol” din existența sa, conectând-o cu industria vinului din Napa.

De asemenea, factorii distinctivi au fost și arhitectura remarcabilă, amprenta culturală și asocierea cu unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood, regretatul Robin Williams.

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