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Nepoata lui Nicolae Ceaușescu, noi mărturii neștiute din Epoca de Aur. Ce preferințe culturale avea prima familie a României

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Mihaela Ceaușescu, nepoata lui Nicolae Ceaușescu, a abordat o serie de subiecte legate de viața fostului dictator. Mersul la teatru nu ar fi fost printre activitățile preferate ale fostului președinte, în schimb fratele său, Ion Ceaușescu, urma acest obicei și îi solicita nepoatei sale să îl ajute cu procurarea biletelor. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

Mihaela Ceaușescu a povestit deschis despre viața de familie a fostului dictator în cadrul emisiunii „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”. Aceasta a abordat și viața culturală a fostului șef de stat. În cazul lui Nicolae Ceaușescu, participarea la piesele de teatru sau serile de film nu ar fi fost un obicei pe care să-l urmeze des. În schimb, în cazul fratelui său, Ion Ceaușescu, activitatea de a merge la o piesă era mai frecventă, fiind însoțit de soție și prieteni.

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Nepoata lui Nicolae Ceaușescu, dezvăluiri din intimitatea familiei

„La teatru nu a mers foarte des cu unchiul meu care era președinte. Celălalt frate, unchiul Ion, cel de la Agricultură, doar eu știu câte bilete i-am făcut rost. Îmi spunea mereu: «vorbește și tu cu Săraru că vreau și eu să vin cu Lola, nevastă-mea, cu nu știu cine». Și Săraru zicea: «vine tovarășul Nelu? Loja principală!». Normal că nu dădea bilet, alt oportunist, dar mare om de teatru.

N-a fost Teatrul Mic mai glorios decât sub Săraru. Dar, altfel, șulfă și Săraru, câte întâmplări am avut cu el… Unchiul Nicu, de-i spunea toată lumea Andruță, ca să-l deosebească, unul era Nicolae, altul era Nicu. Și povestea că s-a îmbătat bunicul și n-a mai știut că are doi copii este o invenție. Adevărul este că pe nașul copiilor îl chema Nicolae și, atunci, au pus numele Niculina la fată. Dar nu asta are importanță.

Unchiul Nicu, tot așa. Îmi dădea telefon și îmi spunea: «la ce să mă duc să văd?». Foarte mulți mergeau la teatru”, a spus Mihaela Ceaușescu în emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”.

Emisiunea poate fi urmărită integral pe contul de YouTube al Gândul

Sursă video: Gandul – Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache

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