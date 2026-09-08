GALERIE FOTO: Cine a ucis-o pe Elizabeth Short? După 79 de ani, cazul „Daliei Negre” rămâne neelucidat: un regizor celebru, printre suspecți

Crima din 1947, a cărei victimă a fost tânăra Elizabeth Short, în vârstă de 22 de ani, a intrigat generații întregi de criminaliști și rămâne neelucidată chiar și după 79 de ani. Cine sunt, însă, principalii suspecți?

Într-o zi de iarnă din ianuarie 1947, o femeie casnică, aflată la plimbare cu copilul ei în Los Angeles, a descoperit cadavrul mutilat al tinerei Elizabeth Short, scrie allthatinteresting.com. Misterul uciderii acesteia a rămas nerezolvat chiar și după aproape opt decenii.

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Printre suspecți se numără doctori, gangsteri și chiar un regizor celebru de la Hollywood.

Sursa foto: FBI

George Hodel: doctorul afemeiat care ar fi putut să o ucidă pe „Dalia Neagră”

Pentru Steve Hodel, fost detectiv LAPD, ideea că tatăl său, George Hodel, ar fi ucis-o pe Elizabeth Short a început de la o presupunere. În timp ce se uita printre lucrurile lui George, după decesul acestuia, fiul său a găsit un album foto care conținea două fotografii ale unei femei brunete, despre care credea că era „Dalia Neagră”.

După cum scrie The Guardian, Steve a început să investigheze și a descoperit câteva indicii. Tatăl său, medic, ar fi avut abilitățile necesare pentru a mutila chirurgical cadavrul „Daliei Negre”.

Scrisul acestuia s-ar fi potrivit cu cel de pe biletul primit de poliție. De asemenea, ar fi cumpărat câțiva saci de ciment, similari celor găsiți lângă cadavrul lui Elizabeth Short.

Steve a publicat o carte despre această investigație, „Black Dahlia Avenger: The True Story”, în 2003. Un jurnalist de la „Los Angeles Times” ar fi descoperit ulterior și mai multe dovezi care să susțină teoria fiului lui George Hodel.

Potrivit aceleiași publicații, The Guardian, jurnalistul Steve Lopez a cerut mai multe informații de la procuratura din Los Angeles despre cazul „Daliei Negre”. El a primit mai multe dosare vechi, printre care și unul în care numele lui George Hodel apărea pe o listă de suspecți. Mai mult, Lopez ar fi descoperit că poliția i-a instalat microfoane în casă lui Hodel în anii 1950.

La 19 februarie 1950, un dispozitiv de înregistrare ar fi surprins țipătul unei femei. Ulterior, l-a înregistrat pe George Hodel spunându-i cuiva la telefon: „Să spunem că am ucis-o pe «Dalia Neagră». Nu ar putea dovedi nimic acum. Nu pot vorbi cu secretara mea, pentru că este moartă”.

Sursa foto: Reddit

Leslie Dillon și Mark Hansen, suspecți principali în cazul „Daliei Negre”

O altă teorie susține că nu ar fi existat un singur ucigaș în cazul „Daliei Negre”, ci doi sau chiar trei.

În cartea sa din 2017, „Black Dahlia, Red Rose”, autoarea Piu Eatwell susține că omorul ar fi fost săvârșit de Leslie Dillon și Jeff Connors, plătiți de proprietarul de club Mark Hansen din Los Angeles.

Potrivit scriitoarei, un indiciu ar fi apărut imediat după descoperirea cadavrului. La 24 ianuarie 1947, redacția „Los Angeles Examiner” a primit prin poștă mai multe bunuri care îi aparținuseră lui Short, inclusiv certificatul de naștere, cardul de asigurări sociale și câteva fotografii.

Pachetul conținea și o carte de adrese pe care apărea numele „Mark Hansen”. Se presupune că Short petrecuse câteva nopți la Hansen, proprietarul unui club de noapte cu prieteni în LAPD, înainte de moartea sa. De asemenea, se presupune că Hansen o curtase pe aspiranta la statutul de actriță, deși aceasta l-ar fi respins.

Doi ani mai târziu, LAPD a părut să aibă o pistă importantă în acest caz, când un bărbat care se prezenta drept „Jack Sand” a sunat și a început să facă afirmații despre cazul „Black Dahlia”. El a spus că un bărbat pe nume Jeff Connors ar fi ucis-o pe Short pentru că, potrivit Rolling Stone, aceasta amenințase că va dezvălui „o aventură neconsiderată potrivită de către omul obișnuit”.

Mai mult, Sand — al cărui nume real era Leslie Dillon — știa detalii despre cazul „Black Dahlia” pe care poliția le ținuse secrete. Întâmplător, el lucrase în trecut pentru Mark Hansen.

Deși nici Dillon, nici Connors și nici Hansen nu au fost vreodată acuzați, Eatwell suspectează că cei trei bărbați ar fi colaborat pentru a o ucide pe Short. Ea crede că aceștia ar fi ucis-o la Motelul Aster, unde stătea Dillon și unde proprietarii motelului au recunoscut ulterior că au găsit o cameră „acoperită de sânge și materii fecale” în perioada crimei.

Martorii își amintesc, de asemenea, că au văzut acolo o femeie cu părul închis la culoare, precum și un bărbat care semăna cu Hansen.

Totuși, niciunul dintre cei trei bărbați nu a fost acuzat de crimă. Hansen declara, în 1971: „O căuta cu lumânarea. Probabil că a mers prea departe și a înfuriat cumplit un individ”.

Mafiotul Bugsy Siegel

Gangsterul și editorul de ziar care ar fi putut-o ucide pe Elizabeth Short

În timp ce George Hodel, Mark Hansen, Leslie Dillon și Jeff Connors sunt considerați „candidați” serioși în cazul „Black Dahlia”, un autor susține că au existat alți doi bărbați care ar fi putut-o ucide pe tânăra actriță.

Donald H. Wolfe a scris, în 2006, cartea „The Mob, The Mogul, and the Murder That Transfixed Los Angeles”, în care susține că Elizabeth Short ar fi fost ucisă de gangsterul Bugsy Siegel, la cererea editorului de ziar Norman Chandler.

De ce? După cum povestește Wolfe, Chandler, editorul ziarului „Los Angeles Times”, ar fi avut o scurtă relație sexuală cu Elizabeth Short. Iar când aspiranta la actorie ar fi rămas însărcinată, l-ar fi chemat pe Siegel să o omoare.

La fel ca Steve Hodel, însă, Wolfe și-a construit teoria mai mult pe o presimțire decât pe dovezi concrete. După cum a explicat pentru The Guardian, Wolfe a crescut cunoscând un bărbat pe nume „Unchiul Vern”, care lucra pentru gangster. Vern ar fi sugerat, de-a lungul anilor, că Siegel ar fi putut avea vreo legătură cu infama crimă a „Daliei Negre”.

Până la apariția cărții lui Wolfe, Bugsy Siegel nu fusese considerat suspect în cazul „Black Dahlia”. Gangsterul ajunsese la putere în New York City înainte de a se muta la Los Angeles, în anii 1930.

A investit milioane de dolari în hotelul Flamingo din Las Vegas, contribuind la dezvoltarea orașului, înainte de a fi el însuși ucis în mod misterios, la 20 iunie 1947.

Wolfe susține însă că tocmai această aparentă neplauzibilitate a implicării lui Siegel îl face un suspect atât de interesant în cazul „Black Dahlia”. Siegel și Chandler ar fi fost atât de puternici, afirmă autorul, încât LAPD i-ar fi ajutat să mușamalizeze crima.

„Am descoperit că, dacă înțelegi vremurile și îi înțelegi pe actori, era foarte plauzibil”, a declarat Wolfe pentru The Guardian. „Publicul credea că sarcina echipei de gangsteri [din LAPD] era să aresteze criminalii din Los Angeles. Dar adevărata lor funcție era să-i protejeze pe criminalii care plăteau bani și să-i aresteze pe cei care nu plăteau.”

George Knowlton: fiica acestuia crede că el a fost autorul crimei „Black Dahlia”

La fel ca Steve Hodel, Janice Knowlton credea și ea că ucigașul „Daliei Negre” era cineva apropiat de ea: propriul tată, George Knowlton.

Janice și-a detaliat teoria în cartea din 1995, „Daddy Was the Black Dahlia Killer”.

După cum a scris Janice în cartea sa, a început să-și amintească, la sfârșitul anilor 1980, lucruri pe care credea că le reprimase. Tatăl ei murise de mult timp, dar Janice a început să-și amintească presupusele abuzuri la care fusese supusă și o amintire tulburătoare în care acesta ar fi ucis o tânără pe care o cunoștea drept „Mătușa Betty”.

Janice a susținut că l-a văzut pe tatăl ei bătând-o pe Elizabeth Short până la moarte cu un ciocan cu gheare, în casa familiei lor din Westminster, California, când ea avea doar 10 ani. Mai mult, a scris că George ar fi forțat-o să-l însoțească în timp ce scăpa de trupul „Daliei Negre”.

Însă majoritatea oamenilor au respins afirmațiile lui Janice. Propria ei soră vitregă a numit cartea acesteia „o prostie”.

„Ea a crezut asta, dar nu era realitatea”, a declarat Jolane Emerson pentru „Los Angeles Times”. „Știu, pentru că am locuit cu tatăl ei timp de 16 ani… putea fi mai rău și mai obscen decât naiba, dar nu era un criminal.”

Deși poliția din Los Angeles era conștientă de afirmațiile lui Janice, a ajuns la aceeași concluzie. „Lucrurile pe care le spune nu sunt în concordanță cu faptele cazului”, a declarat John P. St. John, un detectiv de omucideri din LAPD, pentru „Los Angeles Times”, în 1991.

Cu toate acestea, Janice și coautorul ei, Michael Newton, au insistat că există dovezi care l-ar lega pe George Knowlton de Elizabeth Short. Ei au susținut că poliția avea un suspect pe nume „George”, care conducea o mașină de culoare maro deschis, la fel ca George Knowlton.

De asemenea, un bărbat care se întâlnise cu unul dintre colegii de cameră ai lui Short ar fi descris un individ pe nume „Georgie”, ale cărui interese și al cărui trecut semănau, în mod straniu, cu cele ale tatălui lui Janice.

Totuși, George Knowlton nu pare să fi fost vreodată un suspect serios în cazul „Black Dahlia”, în afara acuzațiilor formulate de fiica sa, care a murit în urma unei supradoze în 2004.

Robert „Red” Manley: ultima persoană care a văzut-o pe Elizabeth Short în viață

La scurt timp după descoperirea cadavrului lui Elizabeth Short, la 15 ianuarie 1947, poliția a discutat cu ultima persoană despre care se știa că o văzuse în viață: un vânzător căsătorit pe nume Robert „Red” Manley.

Potrivit declarației date poliției, Manley o întâlnise prima dată pe Short la sfârșitul anului 1946, când începuse o conversație cu ea la colțul unei străzi.

„Am întrebat-o dacă vrea să meargă cu mașina. Și-a întors capul și nu s-a uitat la mine”, a spus el într-un interviu din 1947, relatat de „Los Angeles Times”.

„În cele din urmă, s-a întors și m-a întrebat dacă nu cred că este greșit să invit o fată de la colț să urce în mașina mea.”

Acest început neobișnuit a fost începutul relației lor. Când Short a avut nevoie de un loc unde să stea după sărbători, i-a trimis lui Manley un mesaj și l-a rugat să o ia.

Manley și Short au stat împreună într-un hotel — în camere separate, potrivit lui Manley — iar apoi acesta a dus-o cu mașina la Los Angeles.

Potrivit „Los Angeles Times”, Short mințise spunând că urma să se întâlnească cu sora ei la Hotelul Biltmore. Când „sora” ei nu a apărut până la ora 18:30, pe 9 ianuarie, Manley a lăsat-o pe Short la hotel și a plecat acasă, la familia sa.

Deși poliția l-a considerat suspect în cazul crimei „Daliei Negre”, Manley ar fi trecut testul cu detectorul de minciuni. Robert Manley a murit la 9 ianuarie 1986.

Walter Bayley: chirurgul care ar fi putut să o ucidă pe Elizabeth într-un puseu de furie

Un alt suspect a fost Walter Bayley, un cunoscut chirurg. Fiica acestuia o cunoștea pe Short, iar medicul avea un cabinet în apropierea Hotelului Biltmore, unde tânăra fusese văzută ultima dată.

Cadavrul lui Short fusese abandonat la mică distanță de casa fostei soții a lui Bayley.

Mai mult, Bayley ar fi avut profilul posibilului ucigaș al lui Short, potrivit afirmațiilor profilerului FBI John Douglas.

„Era desensibilizat la sânge, se simțea confortabil cu un cuțit și, deși avea o diplomă în medicină, lucra cu mâinile, nu cu creierul. De asemenea, avea o legătură puternică, dar problematică, cu imediata vecinătate a locului crimei.”

Se presupune că, după un divorț și în contextul unor probleme personale, medicul s-ar fi întâlnit întâmplător cu Short undeva în apropierea Hotelului Biltmore. După ce ar fi petrecut câteva zile împreună, ceva s-ar fi declanșat în Bayley, iar acesta ar fi ucis-o pe „Dalia Neagră”.

Orson Welles: de ce unii l-au suspectat drept ucigașul „Daliei Negre”

Cel mai celebru nume asociat vreodată cu lista de suspecți din cazul „Black Dahlia” este cel al regizorului și actorului Orson Welles, responsabil pentru filmul-cult „Citizen Kane”.

Autoarea Mary Pacios a scris despre această teorie în cartea sa din 1999, „Childhood Shadows: The Hidden Story of the Black Dahlia Murder”.

Pacios, care crescuse alături de Elizabeth Short în Medford, Massachusetts, a investigat cazul pentru a demonta zvonul potrivit căruia victima ar fi fost prostituată și „un nimeni”.

Potrivit publicației „Salon”, ancheta autoarei a condus-o către un suspect mult mai neobișnuit: Orson Welles.

Pacios credea că Welles ar fi putut suferi de o presupusă tulburare de personalitate, despre care ea considera că l-ar fi putut face violent și agresiv în momente de frustrare. De asemenea, ea a indicat un număr de magie pe care Welles îl prezentase în anii 1940, în care se prefăcea că taie femeile în jumătate.

Totodată, Pacios susținea că Welles ar fi proiectat manechine cu o față mutilată, asemănătoare celei a lui Short, pentru filmul „Doamna din Shanghai” din 1947.

Deși manechinele mutilate nu au fost folosite în film, Pacios a subliniat că acestea ar fi fost proiectate cu trei luni înainte de crimă.

Când Pacios a fost întrebată cum ar putea teoria sa să întineze memoria lui Orson Welles, aceasta a răspuns indignată:

„Ei bine, problema este că nimănui nu-i păsa de memoria lui Elizabeth Short. Știți? Nimănui nu-i păsa. Și simt că am fost chinuită din cauza asta. Simt că acestea sunt fapte. Oamenii își pot trage propriile concluzii.”

Suspecții din cazul „Black Dahlia” prezentați în această listă rămân, însă, doar suspecți și subiecte ale unor teorii formulate de autori, jurnaliști sau anchetatori.

Până în prezent, nimeni nu a fost acuzat și condamnat pentru uciderea lui Elizabeth Short. Tocmai acest lucru face ca misterul „Daliei Negre” să rămână, după aproape opt decenii, una dintre cele mai fascinante și tulburătoare crime nerezolvate ale secolului al XX-lea.

Sursa foto: Capturi Reddit / Wikipedia