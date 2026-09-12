Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi medii mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă

Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Se vor înregistra temperaturi medii mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, la nivelul întregii Românii.

Meteorologii ANM au anunțat prognoza pentru următoarele patru săptămâni

Meteorologii ANM au emis vineri prognoza pentru următoarele patru săptămâni. Ea va fi valabilă între 14 septembrie și 12 octombrie.

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Săptămâna 14.09.2026 – 21.09.2026

Valorile termice vor fi în jurul celor specifice pentru această săptămână, posibil ușor mai ridicate în regiunile vestice.

Regimul pluviometric se va arăta ușor deficitar în jumătatea nordică a țării, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Săptămâna 21.09.2026 – 28.09.2026

Temperaturile medii se vor poziționa ușor peste cele normale pentru acest interval la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare în regiunile sud-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Săptămâna 28.09.2026 – 05.10.2026

Temperatura medie aerului va înregistra valori ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric se va apropia de cel normal pentru această perioadă în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 05.10.2026 – 12.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul țării.

Cantităție de precipitații estimate pentru acest interval, vor fi apropiate de cele normale, la nivelul întregii țări.

Estimările meteo pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF – Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.