Un grup de americani care călătorește prin lume cu autobuzul a ajuns în România. Într-un videoclip încărcat pe platforma Youtube, aceștia au povestit ce le-a plăcut și ce peripeții au avut la Huși și la granița cu Republica Moldova, la Vama Albița. Au primit și o recomandare neobișnuită din partea unui vameș moldovean, atunci când voiau să traverseze granița.

Americanii își prezintă călătoriile pe un canal de YouTube urmărit de milioane de utilizatori. Potrivit publicației Piața Auto, aventura a început în 2016, când doi soți au pornit la drum cu un fost autobuz școlar. Ulterior, li s-au alăturat și alți călători. Grupul a ajuns acum la 9 membri.

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Recent, americanii s-au înscris la Mongo Rally, o competiție auto care presupune o cursă între Cehia și Kazahstan. Participanții își pot stabili singuri traseul. Grupul a ales să traverseze România și să facă o oprire în Republica Moldova.

Turiștii ajunși în România susțin că au avut o opinie favorabilă față de țară. S-au cazat într-o zonă rurală, au încercat mâncăruri tradiționale și spun că s-au îndrăgostit de țară. Apoi au traversat Transfăgărășanul cu autobuzul. Peisajele i-au impresionat, dar traseul i-a și speriat pe alocuri. În timpul călătoriei, au întâlnit și urși. Însă, au întâmpinat și situații la care nu s-ar fi așteptat. De exemplu, la următorul hotel, au fost surprinși să afle că plata se putea face doar cash.

Ce s-a întâmplat în Vama Albița

Atunci când au ajuns la Vama Albița, în schimb, au avut parte de o situație neașteptată, au povestit ei. Problemele au apărut la intrarea în Republica Moldova, prin vama Albița-Leușeni. După verificarea pașapoartelor, vameșii le-au cerut asigurarea pentru autobuz, document care putea fi obținut pe loc.

Situația s-a complicat când li s-a solicitat actul de înmatriculare al vehiculului. Americanii au prezentat documentul în format electronic, dar nu aveau și un act tipărit. Au explicat că în SUA documentele sunt păstrate în format digital, însă vameșii nu au acceptat explicația. După mai multe discuții, autoritățile moldovene au refuzat accesul autobuzului în țară.

Un vameș moldovean le-a sugerat să printeze documentul din telefon pe o hârtie care să „arate mai oficial” și să revină a doua zi. Nu se știe dacă americanii vor încerca din nou să intre în Republica Moldova. Grupul s-a întors la Huși, unde a găsit un hotel descris drept „bizar”. Aventurierii au fost din nou surprinși când li s-a cerut plata în numerar. Din România, americanii vor continua călătoria spre Bulgaria și Turcia.

Sursă foto: capturi Youtube – Kara and Nate