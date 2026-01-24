Ce înseamnă atunci când cineva dă noroc cu pumnul încleștat („fist bump”), în loc de strângerea de mână clasică

Ce înseamnă atunci când cineva dă noroc cu pumnul încleștat („fist bump”), in loc de strângerea de mână clasică.

Informalitate! Acesta este cel mai des întâlnit motiv pentru care cineva apelează la tradiționalul „fist bump”, scrie wikihow.com.

Dacă o strângere de mână clasică reprezintă un semn de formalitate, un salut cu pumnul încleștat vizează o atitudine relaxată, amicală și modernă.

Vorbim despre oameni care se cunosc, se respectă și devin formali, dar nu foarte formali.

În altă ordine de idei, poate fi vorba de o relație de egalitate și solidaritate.

Ce reprezintă, de fapt, strângerea de mână

Strângerea de mână poate fi uneori interpretată drept o ierarhie: cine strânge mai tare, cine pune mâna deasupra și cine pe cine privește în ochi.

Pe de altă parte, pumnul încleștate relevă un gest de egalitate, transmite mesajul că „suntem în aceeași echipă” sau că „suntem la același nivel”.

Igiena post-COVID

Ei bine, după pandemia de COVID, mulți cetățeni au preferat să păstreze acest gest colegial din motive de igienă personală.

Sigur că este o metodă mult mai igienică de a saluta, reducând astfel transferul de microbi față de contactul direct al palmelor.

Cum să saluți cu pumnul încleștat

Salutul cu pumnul încleștat reprezintă o modalitate excelentă prin care poți saluta pe cineva, dacă te-ai săturat de „bate palma” și nu îți place strângerea clasică de mână.

Prima metodă impune o strângere a pumnului, a doua presupune să aduci ușor pumnul în față și a treia să împingi brațul cu totul, ușor și să atingi pumnul „interlocutorului”.

