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Ce riști dacă dormi cu aerul condiționat deschis. Cum îți afectează organismul

Ce riști dacă dormi cu aerul condiționat deschis. Cum îți afectează organismul
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Pe timp de vară, cu toții ne dorim să păstrăm răcoare în dormitor, pentru a dormi cât mai bine. Totuși, utilizarea necorespunzătoare a aerului condiționat are efecte asupra sistemului respirator și a calității somnului, în general, scrie larazon.es.

De duminică, primul val de căldură al verii va lovi Spania, o destinație turistică preferată a românilor, aducând nopți extrem de calde în toată țara.

Când temperaturile cresc pe timpul nopții, mulți oameni dau drumul la aerul condiționat și dorm cu el deschis.

În timpul valului de caniculă, sentimentul de răcorire este imediat: camera se răcorește și aerul devine respirabil.

Din păcate, mulți dintre noi ne trezim dimineața cu gâtul uscat, nasul umed și dureri de mușchi.

Ce efect are AC asupra nasului tău

Unul din efectele aerului condiționat este că reduce umiditatea ambientală.

Unitățile AC înlătură o parte din vaporii de apă prezenți în aer pentru a răcori camera.

Totuși, situația devine neplăcută dacă umiditatea scade sub un anumit nivel.

De asemenea, expunerea permanentă la aerul rece ar putea să crească neliniștea pe timpul nopții, în loc să încurajeze un somn profund.

Și mușchii au de suferit din cauza AC-ului. Expunerea prelungită la aerul rece produce constricția vaselor de sânge și poate provoca rigiditate musculară, în special la nivelul gâtului, umerilor și spatelui. Acesta este motivul pentru care unii oameni se trezesc cu un disconfort similar cu cel al unei rigidități a gâtului.

Aerul uscat afectează și alte părți ale corpului. Ochii pot deveni iritați, pielea se usucă și cei cu astm, alergii sau boli de respirație cronice ar putea experimenta o înrăutățire a simptomelor.

Asta nu înseamnă că AC este dăunător pentru toată lumea, cât timp îl folosim cu grijă.

Iată câteva sfaturi utile pentru a utiliza aerul condiționat în mod sănătos

  • Răcoriți camera înainte de culcare și apoi reduceți intensitatea echipamentului.

  • Utilizați modurile de noapte sau funcțiile „Somn”, care ajustează treptat temperatura.

  • Mențineți termostatul între 23 și 25 de grade noaptea.

  • Evitați să îndreptați jetul de aer direct spre pat.

  • Mențineți o umiditate relativă de aproximativ 40% și 60%.

  • Curățați filtrele în mod regulat pentru a preveni acumularea de praf, acarieni și microorganisme.

Secretul este să găsim echilibrul. Nu vom putea dormi într-un dormitor sufocant de cald, dar nici într-unul foarte rece.

Folosit corespunzător, AC-ul rămâne un instrument modern care ne poate garanta somnul bun în nopțile toride de vară.

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