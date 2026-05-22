Tom Hardy a fost concediat din serialul „MobLand". Starul nu va mai juca în sezonul 3
Tom Hardy ar fi fost concediat din serialul „MobLand”, în care juca alături de Pierce Brosnan și Helen Mirren. Starul nu va mai apărea în sezonul 3 al producției despre mafioți.

Tom Hardy nu este mereu cel mai bun coleg de platou, potrivit unor noi informații, citate de ladbible.com.

Potrivit lui Matthew Belloni de la Puck News, Hardy a fost concediat din „MobLand” după ce a întârziat frecvent la filmări și a devenit un coleg dificil.

Starul a intrat astfel în conflict cu producătorii serialului, care au decis să-l concedieze rapid.

„MobLand” este unul din cele mai de succes seriale ale Paramount+, cu Hardy în rolul unui gangster, care este atras în războiul dintre două familii mafiote din Londra.

Belloni susține că producătorii Jez Butterworth și David Glasser s-au certat cu Tom Hardy, în timpul producției sezonului 2 al serialului, care va fi lansat în viitor.

Sezonul 3 din „MobLand” a fost deja confirmat, dar Hardy nu va mai juca în el.

„Se pare că Hardy venea târziu la filmări, cerea mereu să modifice scenariile, încerca să schimbe dialogul și își manifesta frustrarea că un serial lansat oficial „în jurul său” s-a concentrat acum pe personajele interpretate de Helen Mirren, Pierce Brosnan și alți colegi de platou”.

Scandalul a atins cote maxime după ce Butterworth a amenințat că va părăsi producția, iar studioul a decis în schimb să-l concedieze pe Hardy.

„MobLand” a fost un succes, cu un scor de 8.3 pe IMDb și 76% pe Rotten Tomatoes.

Fanii sunt în stare de negare, după ce au aflat că Hardy, omul-cheie din serial, ar fost concediat. „Ei bine, serialul e ruinat. Nu mă înțelegeți greșit, a fost concediat pe bună dreptate, dar el era nucleul acestui film”, scrie cineva.

Altcineva susține că, fără Tom Hardy, „MobLand” nu ar fi existat: „A fost un serial pe cinste, ce păcat…”

Tom Hardy, cunoscut drept un coleg dificil

Nu este prima dată când Hardy a generat tensiuni la filmări. Charlize Theron și Tom Hardy s-au certat pe platoul „Mad Max: Fury Road”.

Theron a spus că ambii ar fi trebuit „să se comporte mai bine”.

Potrivit cărții „Blood, Sweat and Chrome: The Wild and True Story of Mad Max: Fury Road”, Hardy venea târziu la filmări și Theron – care avea rolul principal în film – ar fi cerut ca actorul să fie amendat cu 100.000 de dolari pentru fiecare minut de întârziere, care ține echipa pe loc.

Hardy ar fi devenit „agresiv” cu Theron, iar actrița a cerut protecție personală la filmări.

Theron a spus, în cartea respectivă, că „nu s-a mai simțit în siguranță” și „s-a speriat foarte rău”.

