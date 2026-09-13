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În 1967, la ora 4:50, toate mașinile din Suedia s-au oprit. Ce s-a întâmplat după 10 minute a schimbat istoria țării

În 1967, la ora 4:50, toate mașinile din Suedia s-au oprit. Ce s-a întâmplat după 10 minute a schimbat istoria țării
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Era dimineața zilei de 3 septembrie 1967, când, în doar câteva minute, s-a produs o schimbare istorică în Suedia.

La ora 4:50, vehiculele care mai aveau voie să circule au fost oprite. Șoferii au trecut de pe partea stângă pe partea dreaptă a drumului și au așteptat: la ora 5:00 au primit semnalul să pornească din nou. A fost momentul în care în Suedia a început să se circule pe partea dreaptă, scrie Naftemporiki.

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Operațiunea a rămas în istorie drept „Dagen H” sau „Ziua H”.

Litera provenea de la termenul suedez „Hogertrafik”, adică circulație pe partea dreaptă.

Suedezii nu doreau schimbarea

Ideea trecerii la circulația pe dreapta în Suedia fusese discutată cu mult înainte de 1967.

Suedia circula pe stânga, în timp ce țările continentale foloseau partea dreaptă.

Traficul a devenit însă tot mai aglomerat și diferența genera deja probleme.

Multe din mașinile suedeze aveau deja volanul pe stânga, deși circulau tot pe stânga. Configurația putea face mai dificilă vizibilitatea atunci când conducătorii auto se angajau, de pildă, într-o depășire.

În urma unui referndum, 82,9% dintre suedezi au votat contra trecerii la circulația pe dreapta (1955).

În 1963, Parlamentul suedez a decis totuși că trecerea la circulația pe dreapta trebuie făcută.

Suedia a lansat o campanie uriașă de informare a publicului, iar litera „H” a ajuns peste tot, de la căni și cravate la timbre și…lenjerie intimă.

Ora 1:00: Traficul a fost oprit

Duminică, 3 septembrie 1967. De la ora 1:00, pe drumurile din Suedia a intrat în vigoare o interdicție generală de circulație, cu excepția unor vehicule precum autobuzele, taximetrele, mașinile serviciilor de urgență. La ora 4:50, chiar și acestea au fost obligate să se oprească.

Vehiculele aflate atunci pe șosele au staționat pe stânga, după care au fost mutate încet pe dreapta.

Acolo au rămas până la ora stabilită pentru schimbarea oficială, adică ora 5:00. Mașinile au pornit, de această dată, pe dreapta.

În 10 minute, regula de zi cu zi a suedezilor fusese schimbată. Mai mult, haosul de care se temeau suedezii nu s-a produs și în 1967, în Suedia au murit cu 236 de oameni mai puțin pe șosele, în accidente rutiere.

Dimineața de 3 septembrie 1967 rămâne una din cele mai spectaculoase operațiuni de acest fel din istorie.

La 4:50 vehiculele autorizate se opriseră pe partea stângă, iar la 5:00 porneau din nou pe dreapta.

Suedia a reușit să schimbe, aproape simultan pentru o țară întreagă, o regulă după care cetățenii se ghidaseră toată viața.

Sursa foto: Wikimedia

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