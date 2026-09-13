Peste opt milioane de cetățeni suedezi sunt așteptați la urne duminică, 13 septembrie, pentru a vota noua componență a Parlamentului. Miza este extrem de mare, întrucât rezultatul alegerilor va determina dacă următorul Executiv va fi format din miniștri de centru-stânga sau dacă, pentru prima dată în istoria Suediei, vor intra la guvernare Democrații Suedezi, partid din blocul de dreapta. Deși social-democrații s-au bucurat, timp de mai multe luni consecutive, de un avans confortabil în sondajele de opinie, noile cifre arată că este imposibil de anticipat un rezultat clar. Practic, unul dintre cele mai recente sondaje indică o diferență de doar 0,3% în favoarea blocului de stânga, față de cel de dreapta.

Sondaj Gândul Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, cu ce partid ai vota? PSD

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PNL

USR

UDMR

SOS

POT

SENS

Forța Dreptei Vezi rezultate

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Miză uriașă la alegerile legislative din 2026 în Suedia / Prezența la vot depășește 80% / Unii cetățeni pot să își schimbe votul

Odată la patru ani, suedezii ies la vot pentru a decide cine ocupă cele 349 de locuri din Riksdag, Parlamentul Suediei. Sistemul de vot se bazează pe un mecanism proporțional, astfel încât, în cazul în care un anumit partid obține, de exemplu, 20% din numărul total de voturi valabile, acesta va ocupa aproximativ 20% dintre locurile disponibile.

Totuși, există și un prag electoral. Dacă un partid nu obține cel puțin 4% din numărul total de voturi exprimate, acesta este automat eliminat din cursă. De asemenea, când vine vorba de ziua votului, suedezii sunt unii dintre cei mai activi europeni. Practic, prezența la urne nu a fost niciodată mai mică de 80% la alegerile legislative din Suedia.

Mai mult, suedezii au un sistem electoral foarte interesant, care include opțiunea „votului anticipat”. Asta presupune că, în cazul în care își schimbă părerea, un cetățean poate să își anuleze votul inițial și să voteze din nou în ziua de duminică. În acest an, încă de pe 26 august, suedezii au putut să voteze mai devreme decât data oficială a scrutinului.

Ce partide au intrat în cursa pentru câștigarea celor 349 de mandate în Parlament / Democrații Suedezi, șansă istorică să intre în Guvern

Miza alegerilor este extrem de mare, întrucât votul va decide dacă următorul Guvern al Suediei va fi format din reprezentanți ai blocului de stânga sau din cei ai blocului de dreapta. Stânga este reprezentată, în principal, de fostul premier Magdalena Andersson, liderul social-democraților, cel mai mare partid din Suedia.

La polul opus, se află actualul prim-ministru, Ulf Kristersson, liderul partidului Moderaților, care încearcă să câștige un nou mandat și, în cazul unei eventuale victorii, să îi aducă, pentru prima dată în istorie, pe Democrații Suedezi în Guvern, sub comanda sa.

Practic, în ultimii patru ani, Kristersson a condus „Coaliția de dreapta” mai ales datorită sprijinului pe care l-a primit din partea Democraților Suedezi, al doilea cel mai mare partid din Riksdag. Concret, aceștia i-au oferit voturi în Parlament și l-au influențat să conducă ideologia politică într-o direcție radicală, care include, printre altele, reprimarea criminalității și, în special, a imigrației.

„Vor fi doar persoane foarte pricepute și experimentate în Guvernul meu” / Liderul Democraților Suedezi ar putea fi prim-ministru în 2030

Totuși, Democrații Suedezi nu au fost incluși în Guvern, deși au primit 20% din numărul total de voturi la alegerile parlamentare din 2022. La cum arată lucrurile, situația nu se va mai repeta dacă blocul de dreapta se va impune în alegeri. Premierul Ulf Kristersson i-a promis liderului Democraților Suedezi, Jimmie Åkesson, că, în cazul în care tabăra sa va triumfa duminică, partidul va avea cu siguranță miniștri în noul Guvern.

„Vă pot garanta că vor fi doar persoane foarte pricepute și experimentate și cu bună judecată care vor face parte din guvernul meu. Sigur, ar fi o altă țară, dacă jumătate din Guvern ar fi formată de miniștri ai Democraților Suedezi”, a precizat prim-ministrul Ulf Kristersson pentru Politico.

Pe de altă parte, Jimmie Åkesson a declarat că este timpul ca partidul pe care îl conduce să facă următorul pas și să-și asume responsabilitatea de a guverna. Mai mult, Åkesson întrevede oportunitatea de a deveni el însuși prim-ministru la următorul scrutin, care va avea loc în 2030.

Ce opțiuni de vot au suedezii care se prezintă duminică la urne pentru a-și alege următorul Parlament

Pe buletinele de vot unde suedezii își vor exprima opțiunea preferată, se află opt formațiuni politice. Patru partide formează tabăra de centru-stânga, după cum urmează:

Social-Democrații (S), conduși de Magdalena Andersson;

Partidul de Stânga (V), condus de Nooshi Dadgostar;

Partidul Verde (MP), condus de Amanda Lind și Daniel Helldén;

Partidul de Centru (C), condus de Elisabeth Thand Ringqvist.

Polul de dreapta este format din:

Moderații (M), conduși de premierul Ulf Kristersson;

Democrații Suedezi (SD), conduși de Jimmie Åkesson;

Creștin-Democrații (KD), conduși de Ebba Busch;

Liberalii (L), conduși de Simona Mohamsson.

Colaborarea partidelor de dreapta în ultimii patru ani, prin acordul de la Tidö, indică o coeziune mult mai bună a blocului de dreapta, comparativ cu blocul de stânga, al cărui partide nu par atât de unite în privința unei eventuale formule de guvernare.

Ce promit cele două tabere politice care vor să se mențină sau să intre din nou la guvernare în Suedia

Potrivit programului publicat reprezentanții social-democraților, tabăra de stânga promite investiții în sănătate și educație, reducerea timpilor de așteptare din sistemul medical, clase mai mici pentru copiii mici și interzicerea profiturilor în școli și grădinițe. De asemenea, partidul propune și măsuri pentru îmbunătățirea sistemului de îngrijire a vârstnicilor.

Mai mult, social-democrații vorbesc despre investiții în industrie, energie mai ieftină, creșterea veniturilor pentru populație și consolidarea competitivității Suediei. Programul include și investiții în infrastructură și continuarea tranziției verzi.

Un punct comun de pe agenda ambilor candidați la funcția de prim-ministru – Magdalena Andersson și Ulf Kristerrson – este continuarea sprijinului pe care Suedia îl va acorda Ucrainei. De-a lungul istoriei, Suedia a fost în război cu Rusia de mai multe ori, iar amenințarea reprezentată de Moscova este întipărită în mentalul colectiv.

Când vor fi anunțate rezultatele finale ale votului

Primele rezultate ale alegerilor parlamentare sunt așteptate chiar în seara zilei de 13 septembrie, după închiderea secțiilor de votare, în jurul orei 21:00 (ora României). Numărarea voturilor urmează să fie făcută în zilele următoare, iar rezultatul oficial va fi anunțat de Autoritatea Electorală din Suedia.

În cazul în care niciuna dintre cele două tabere nu obține suficiente mandate pentru a forma o majoritate, negocierile dintre partide vor fi cruciale în vederea stabilirii componenței următorului Guvern.