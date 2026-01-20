Prima pagină » Magazin » Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90? Suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026

20 ian. 2026, 15:45
Mai știi celebra monedă de 100 lei din anii ’90?

Iată suma uriașă cu care se vinde acum, în 2026, acest bănuț. Un vânzător cere nu mai puțin de 3.000 de lei pe o monedă de 100 de lei din 1992.

Anunțul de pe OLX a stârnit atenția internauților: „Vând monedă 100 lei din anul 1992 în stare foarte bună. Nu prezintă rugină”

Nu știm dacă este cineva dispus să ofere suma respectivă, dar, potrivit unui calculator de împrumuturi, cumpărătorul ar putea să cumpere moneda de 3.000 de lei cu un credit pe 5 ani și rata lunară de 65 de lei…

Cu cât a ajuns să se vândă o monedă de 1 euro din 2001 în octombrie 2025

Se întâmplă să mai deții o monedă de 1 euro din 2001, acasă la bunici sau părinți?

O astfel de piesă numismatică a fost oferită spre vânzare la un preț considerabil, reprezentând o mică avere pentru unii dintre colecționari, în 2025.

