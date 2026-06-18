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Noi imagini cu Bruce Willis. Starul din „Die Hard” s-a distrat la ziua de naștere a soției sale, Emma

Noi imagini cu Bruce Willis. Starul din „Die Hard” s-a distrat la ziua de naștere a soției sale, Emma
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Noi imagini cu Bruce Willis. Starul din „Die Hard” s-a distrat la ziua de naștere a soției sale, Emma.

Noi imagini cu Bruce Willis

Celebrul actor Bruce Willis a fost filmat în timp ce se distra la ziua de naștere a soției sale, Emma.

Bruce Willis a participat la onomastica partenerei sale de viață, Emma, care a împlinit 50 de ani, scrie independent.co.uk.

Joi, 18 iunie, Emma a prezentat un clip video în care Bruce Willis, starul din „Die Hard”, îi cântă „La Mulți Ani”, după ce a inhalat heliul dintr-un balon.

Emma a reflectat asupra vârstei de 40 de ani, „lăsate în urmă”, în timp ce se îndreaptă spre o nouă decadă. „Sunt mândră de cât de departe am ajuns ca soție, mamă, parteneră și avocat.

Sunt mândră și de munca depusă prin intermediul Emma & Bruce Willis Fund și de tot ce înseamnă această fundație”, a spus Emma.

Starul suferă de FTD

Bruce Willis, în vârstă de 71 de ani, a fost diagnosticat în 2023 cu demență frontotemporală (FTD).

Diagnosticul a venit la un an după ce familia a anunțat că actorul „se retrage” din industria cinematografică, deoarece suferă de afazie.

Sursa foto: Capturi The Independent

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