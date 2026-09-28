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În 2021, cercetătorii finlandezi au aruncat 1.500 de brazi de Crăciun într-un lac. Trei ani mai târziu, zona a devenit de nerecunoscut

În 2021, cercetătorii finlandezi au aruncat 1.500 de brazi de Crăciun într-un lac. Trei ani mai târziu, zona a devenit de nerecunoscut
În 2021, cercetătorii finlandezi au aruncat 1.500 de brazi de Crăciun într-un lac. Trei ani mai târziu, zona a devenit de nerecunoscut
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Ce se întâmplă dacă arunci 1.500 de brazi de Crăciun într-un lac? Cercetătorii finlandezi au dorit să afle răspunsul în 2021.

Cum au transformat 1.500 de brazi de Crăciun ecosistemul din Lacul Saimaa

Proiectul a început în 2021, atunci când cercetătorii finlandezi de la Finnish Environment Institute (SYKE) au aruncat mii de brazi pe fundul Lacului Saimaa.

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Ei doreau să afle dacă acești copaci scufundați ar putea deveni „casă” pentru organisme și pești, transformând albia lacului într-o adevărată „pădure submarină”.

Trei ani mai târziu, cercetătorii au constatat că viața în jurul brazilor scufundați era extrem de animată, cu organisme care trăiau pe fundul lacului.

Brazii de Crăciun au fost scufundați în grupuri de 6-8, la o adâncime de 2 metri. Au fost folosite cărămizi pentru a-i ține ficși sub apă.

Experimentul a avut ca scop examinarea unui scenariu în care structura naturală a brazilor poate furniza adăpost și hrană pentru organismele acvatice.

În 2021, cercetătorii finlandezi au aruncat 1.500 de brazi de Crăciun într-un lac. Trei ani mai târziu, zona a devenit de nerecunoscut

În 2021, cercetătorii finlandezi au aruncat 1.500 de brazi de Crăciun într-un lac. Trei ani mai târziu, zona a devenit de nerecunoscut

O a doua viață pentru deșeuri: De ce brazii scufundați funcționează ca un adăpost natural

Kari-Matt Vuori, coordonator al studiului, a declarat că experimentul a dus la creșterea populației de animale bentonice (care trăiesc pe fundul unei ape), în zonele în care au fost plasați brazii.

Tot mai mulți pești au apărut în jurul brazilor, iar această schimbare a ecosistemului a fost observată și de pescari.

Experimentul a arătat cum materialele naturale, precum brazii de Crăciun care altfel ar fi fost aruncați la gunoi pot dobândi o a doua viață.

Odată scufundați, copacii își „împrumută” ramurile și suprafețele organismelor acvatice. Experimentul finlandez nu a fost doar unul despre reciclarea brazilor de Crăciun.

Studiul a analiza modul în care brazii pot contribui la biodiversitatea acvatică.

Pe de altă parte, experimentul nu presupune ca toți brazii să fie aruncați pur și simplu în lacuri. Brazii folosiți în Lacul Saimaa au fost scufundați în condiții controlate, ca parte a unui experiment bine pus la punct.

După trei ani, cei 1.500 de brazi de pe fundul Lacului Saimaa au devenit „casă” pentru viața bentonică, scrie timesofindia.indiatimes.com.

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