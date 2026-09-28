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În 1835, fostul sclav Frank McWorter a cumpărat un teren de 80 acri în Ilinois cu 100 de dolari. Un an mai târziu, acesta a înființat New Philadelphia

În 1835, fostul sclav Frank McWorter a cumpărat un teren de 80 acri în Ilinois cu 100 de dolari. Un an mai târziu, acesta a înființat New Philadelphia
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La aproape 200 de ani de când fostul sclav Frank McWorter a pus bazele uneia din cele mai timpurii comunități din America, 20 de acri din New Philadelphia, Ilinois, au fost transferați către Serviciul Parcului Național.

Visul lui Frank McWorter: Cum a apărut New Philadelphia în plină epocă a sclaviei?

Donația a fost anunțată în august 2026, reprezentând un pas important pentru conservarea unui capitol important din istoria afro-americană.

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Povestea a început în 1835, când Frank McWorter a cumpărat 80 de acri de pământ în Ilinois, cu doar 100 de dolari.

Un an mai târziu, el a înființat New Philadelphia, primul oraș din SUA înregistrat legal de un afro-american.

McWorter s-a născut în sclavie, în Carolina de Sud și a câștigat bani din diverse afaceri, înainte să devină liber în 1819.

Alături de soția sa, Lucy, el a urmărit un vis ambițios: înființarea unei comunități în care negrii și americanii albi să poată conviețui și munci împreună.

New Philadelphia a devenit un exemplu neobișnuit de integrare rasială cu zeci de ani înaintea Războiului Civil.

McWorter a împărțit pământul în 144 de loturi, a vândut terenuri indiferent de rasă. Profiturile din agricultură și vânzarea de terenuri l-au ajutat să cumpere libertatea rudelor sale.

Declinul și recunoașterea istorică: De la abandon la statutul de National Historic Site

În cele din urmă, prosperitatea orașului nu a mai fost aceeași: când o cale ferată a traversat New Philadelphia, în 1869, localnicii s-au mutat în alte orașe, cu oportunități economice mai mari.

La sfârșitul secolului 19, comunitatea cândva prosperă a dispărut aproape în totalitate.

În decembrie 2022, însă, New Philadelphia a devenit oficial National Historic Site și astfel i s-a recunoscut importanța excepțională în istoria americană.

Astăzi, New Philadelphia înseamnă mai mult decât un oraș uitat și abandonat. Oferă un exemplu istoric important de antreprenoriat, determinare și cooperare între rase, în vremuri marcate de sclavie și discriminare.

Odată cu trecerea unei părți din terenuri în administrația NPS (National Park Service), viitoarele generații vor avea oportunități mai mari de a explora realizările excepționale ale fostului sclav Frank McWorter și vor înțelege mai bine comunitatea pe care acesta a reușit să o clădească, în acei ani de restriște.

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