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Cătălin Măruță, noi detalii despre plecarea de la Pro Tv. De ce a ales Antena 1: „Am primit foarte multe propuneri”

Cătălin Măruță, noi detalii despre plecarea de la Pro Tv. De ce a ales Antena 1: „Am primit foarte multe propuneri”
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Cătălin Măruță, noi detalii despre plecarea de la Pro Tv. De ce a ales Antena 1: „Am primit foarte multe propuneri”
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Cătălin Măruță a vorbit din nou despre plecarea de la Pro Tv și motivul pentru care a ales Antena 1 și „Furnicuțele”.

De ce a ales Cătălin Măruță show-ul „Furnicuțele” de la Antena 1

„Să știi că după ce am plecat, am primit foarte multe propuneri de a mă întoarce în televiziune, unele dintre ele venind destul de repede sau în diferite proiecte online. Am simțit că e nevoie de o pauză, iată că au trecut 7 luni de zile. (…)

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E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%, în același timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online. (…)

A contat foarte mult, să fie un format care să-mi placă, un format care să-mi ofere timp, pentru mine, pentru viața mea, și în același timp să am o echipă extraordinară”, a explicat Cătălin Măruță, pentru Antena 1.

Măruță a precizat apoi că a luat această decizie, asemenea tuturor deciziilor importante, după ce s-a sfătuit cu familia.

„Începem să vorbim despre proiectul respectiv, e prima regulă de la care pornim, să ne susținem între noi”.

Denise Rifai: „Un proiect care m-a scos din zona de confort”

În prima sa reacție după ce a fost înlocuită, Denise Rifai a povestit ce a însemnat proiectul „Furnicuțele” pentru cariera ei.

„Vorbim de un proiect care m-a scos din zona de confort, m-a provocat și mi-a oferit șansa de a descoperi o nouă ipostază profesională. Am pornit la drum cu emoție și curiozitate, iar faptul că am reușit împreună cu echipa să transformăm după amiezele românilor ȋn niște ȋntâlniri cu totul și cu totul speciale este cea mai frumoasă confirmare pe care o puteam primi.

Mulţumesc Antena 1 pentru ȋncrederea de a-mi propune acest proiect inedit și pentru bucuria de a fi făcut parte din această poveste.

Îi doresc mult succes lui Cătălin și sunt convinsă că va scrie, alături de echipa Furnicuţele, un nou capitol frumos. Cât despre mine, rămân ȋn familia Antena, alături de care pornesc cu entuziasm spre un nou proiect, o nouă provocare și, sper, o nouă poveste frumoasă construită împreună!”, a transmis Denise Rifai.

Captură video – Furnicuțele / Facebook

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