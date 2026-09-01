Un mic sat de pescari din sudul Italiei a devenit cunoscut nu doar pentru peisajele de poveste și legătura cu celebrul scriitor Ernest Hemingway, ci și pentru numărul mare de localnici care trăiesc până la vârste de peste 90 de ani.

Secretul bătrânilor din satul feeric stă în dieta mediteraneană, mișcarea zilnică, legăturile strânse cu ceilalți și ritmul de viață lipsit de agitația cotidiană, scrie International Living.

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Acciaroli se află pe coasta Cilento, în interiorul Parcului Național Cilento, la aproximativ 136 km sud de Napoli și la puțin peste două ore de mers cu autoturismul.

Deși se află aproape de Coasta Amalfitană, satul nu este afectat de turismul de masă.

Legătura fabuloasă cu Hemingway

Localitatea este asociată și cu scriitorul Ernest Hemingway. Potrivit unei povești relatate de localnici, acesta ar fi apreciat liniște locului și s-ar fi întâlnit, aici, cu un pescar despre care spune că ar fi contribuit la inspirația pentru capodopera „Bătrânul și marea”.

„Bătrânul și marea” este un microroman emoționant scris de Ernest Hemingway și publicat în 1952, care prezintă lupta epică dintre un pescar în vârstă și un pește uriaș.

Adevărata surpriză o reprezintă însă numărul mare de persoane în vârstă care rămân active la bătrânețe.

Localnicii de 80 sau 90 de ani muncesc în grădină, cresc păsări și iepuri și îngrijesc măslinii. Numeroasele case, magazine și terenuri pot fi accesate doar urcând treptele abrupte, astfel că sportul zilnic este inevitabil pentru pensionarii din Acciaroli.

Sigur că și alimentația are rolul ei benefic. O localnică din Acciaroli, revenită în sat după 12 ani la Roma, spune că longevitatea oamenilor ține de anumiți factori.

Dietă, mediu sănătos, comunitate strânsă și o viață fără stres.

Alimentația locală se bazează pe pește (anșoa), carne de iepure, pui, ulei de măsline, fructe și legume.

Localnicii gătesc foarte des cu rozmarin și mai consumă și lapte de oaie și capră, dar și ceai de armurariu.

Nu lipsește nici vinul roșu, mai ales când se stă la o poveste, între săteni.

Satul a atras atenția nutriționiștilor

Acciaroli și regiunea Cilento au atras atenția cercetătorilor datorită longevității locuitorilor.

Un nume important legat de zonă este nutriționistul american Ancel Keys, unul dintre cei care au popularizat dieta mediteraneană. A petrecut mulți ani în Cilento și considera că alimentația, mișcarea și stilul de viață contribuie la sănătate și longevitate.

Acciaroli nu este un caz izolat. Și alte localități din Cilento, dar și Sardinia, sunt asociate frecvent cu longevitatea. Genetica ar putea avea un rol, însă cercetările indică și un model de viață simplu: alimente proaspete, mișcare zilnică, relații sociale strânse și mai puțin stres.

Pentru turiști, Acciaroli înseamnă și mare, excursii cu barca, navigație, înot și sporturi nautice. Sezonul favorabil se întinde din mai până la începutul lui noiembrie. În interiorul regiunii există trasee de drumeție, iar localnicii recomandă plaja Mezzatorre pentru apele liniștite și snorkeling.

Acciaroli nu promite o rețetă miraculoasă pentru o viață lungă. Povestea locului este, de fapt, despre obiceiuri simple: mâncare proaspătă, mișcare, oameni apropiați și un ritm mai puțin stresant.

Iar într-un sat în care oamenii foarte în vârstă încă urcă scări și lucrează în grădină, longevitatea pare să însemne nu doar mai mulți ani, ci și mai multă viață în acei ani.

Sursa foto: Envato (ilustrativ) / Wikipedia