Cândva, masa în familie reprezenta unul din obiceiurile cu tradiție ale britanicilor, scrie Daily Mail. Vremurile s-au schimbat în 2026: tot mai mulți cetățeni trăiesc singuri, au programe diferite de lucru sau pur și simplu preferă să mănânce în fața televizorului sau la masa din bucătărie, după o zi grea la birou.

De ce renunță britanicii la sufragerii în 2026?

Living-urile sunt tot mai „prăfuite”, potrivit unui nou studiu: 1 din 4 britanici preferă să scape în totalitate de living, transformându-i utilitatea.

Sondaj Gândul Ce îți dorești de la viitorul guvern? Scăderea taxelor

Relansarea investițiilor

Scăderea deficitului bugetar

Eliminarea CASS pentru mame

Creșterea pensiilor Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Potrivit unui sondaj Censuswide, realizat de asiguratorul Aviva, 23% dintre britanici au dat o nouă viață sufrageriei.

Fie au dărâmat-o, cu totul, fie au transformat-o în birou sau chiar sală de fitness la domiciliu.

Tot mai mulți britanici sunt sfătuiți să își renoveze casele, în loc să își cumpere altele, în contextul financiar nesigur.

Dining room-ul este a treia cea mai „vulnerabilă” cameră în fața modificărilor radicale, potrivit Aviva, urmată de dormitor (52%) și debara (38%).

Cât costă renovările și proiectele DIY din Marea Britanie?

Proprietarii de case din Marea Britanie care au renovat spun că au cheltuit în medie 63.169 lire sterline pentru îmbunătățiri sau proiecte DIY (do it yourself), în ultimul an.

Sunt urmați de proprietarii de bungalow-uri, care au investit în medie 12.097 lire sterline în renovări.

„Este interesant de văzut câți dintre noi reutilizăm și regândim modul în care ne folosim casele, studiile noastre arătând că sufragerii sunt în declin.

„Renovările pot fi o modalitate excelentă de a utiliza spațiul existent, însă costurile pot fi imprevizibile, în special în cazul proiectelor mai mari sau al proprietăților mai vechi, unde problemele de fond pot să nu fie vizibile de la început.”, a declarat Carolyn Scott, șefa diviziei Home & Lifestyle din cadrul Aviva.

Sursa foto: Envato