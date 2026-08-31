Incident bizar în orașul italian Belluno, unde un om al străzii a început să împartă trecătorilor bancnote de 50 de euro, scoase dintr-o valiză plină cu bani. Oamenii legii au recuperat 4.390 de euro, dar, până acum, nimeni nu a revendicat banii respectivi.

Cine este Haider și cum a ajuns să împartă mii de euro pe străzi

Irakianul cunoscut sub numele de Haider trăiește de luni de zile într-un cort instalat în vecinătatea gării din Belluno, scrie Il Gazzettino.

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În ultimele zilei, Haider a apărut cu o valiză plină cu bani și a împărțit bancnote de 50 de euro celor care treceau prin zonă.

În timp ce unii au băgat banii în buzunar, alții au anunțat poliția, a declarat Marco Dal Pont, responsabil pentru serviciile sociale din cadrul administrației locale.

Unde au ajuns banii din valiză după intervenția poliției din Belluno

Poliția a ajuns la fața locului și a recuperat 4.390 de euro. Suma a fost predată autorităților din Belluno.

Haider nu a putut explica proveniența banilor. El este cunoscut serviciilor sociale, dar comunicarea cu irakianul se realizează dificil, deoarece nu vorbește italiană și refuză, în general, ajutorul oferit.

Incidentul straniu s-a petrecut pe Via Tiziano Vecellio, în apropierea cortului în care locuiește Haider.

Martorii au crezut că este vorba de o farsă, dar banii s-au dovedit a fi cât se poate de reali.

Unii au restituit bancnotele, în timp ce alții le-au păstrat.

Nimeni nu a revendicat însă până acum suma recuperată de polițiști, în cuantum de 4.390 de euro.

Unii spun că povestea lui Haider poate deveni subiect de film, deoarece are toate elementele unui scenariu deosebit: de unde proveneau banii? Ce l-a împins pe Haider să îi împartă cu ceilalți?

Sursa foto: Envato (caracter ilustrativ)