Marea Galileii a fost locul în care Iisus Hristos a săvârșit unele din cele mai cunoscute miracole, inclusiv liniștirea unei furtuni năprasnice și mersul pe apă, scrie Daily Mail.

Cum arată portul roman din Capernaum scos la lumină de secetă?

Pe malul de nord se afla Capernaum, așezarea veche de pescari, care a devenit centrul învățării lui Iisus, după ce acesta a părăsit Nazareth și unde s-a întâlnit cu mai mulți apostoli.

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Biblia descrie cum Iisus a predicat în zonă, a vindecat persoane bolnave și ar fi trecut apa cu barca.

În prezent, arheologii au descoperit o parte a portului care lega cândva orașul biblic de lac, inclusiv o piatră piramidală care servea drept indicator la intrare, pentru a ghida bărcile în siguranță.

Scăderea nivelului apei a dus la expunerea unei secțiuni a vestigiului roman, construit din pietre uriașe.

Autoritatea pentru Natură și Parcuri din Israel a anunțat descoperirea, care oferă o incursiune rară lumea maritimă în care au trăit și călătorit Iisus și discipolii săi pescari.

Dr. Hagay Dir, licențiat ca arheolog, a declarat că, pentru prima oară, putem vorbi despre activitatea maritimă a lui Iisus la Marea Galileii și nu doar despre faptele Sale de pe uscat.

Chiar dacă nu există nicio dovadă că Iisus a folosit acest loc, experții cred că portul a deservit bărci precum cele descrise în Noul Testament.

Potrivit Noului Testament, Capernaum a fost locul în care Iisus a înfăptui mai multe miracole.

Astfel, El ar fi alungat spiritul rău dintr-un bărbat, în sinagoga orașului, înainte să o vindece pe soacra lui Petru de febră și alte persoane suferinde, dar și să exorcizeze oamenii aduși la apus.

Iisus ar fi vindecat și un bărbat paralizat, dar și pe servitorul bolnav al unui Centurion roman.

Legătura strânsă dintre Capernaum, apostoli și minunile lui Iisus

Evanghelia după Matei relatează o altă minune în care Petru a prins un pește cu o monedă în gură după ce s-a întors la Capernaum, permițându-i lui și lui Isus să plătească taxa pentru templu.

Orașul este, de asemenea, strâns legat de umblarea lui Isus pe apă. Evanghelia după Ioan spune că ucenicii navigau spre Capernaum când l-au văzut pe Isus apropiindu-se de barca lor peste lacul turbulent. Cu toate acestea, Biblia nu identifică locul precis unde a pășit pe apă sau a ajuns la țărm.

Scăderea nivelului apei din Marea Galileii a contribuit la demascarea vechiului dig în noiembrie 2025, aducând la vedere o parte mai mare din structură.

Descoperirea atrage acum o atenție proaspătă după ce imaginile au reapărut online, uimind spectatorii prin legătura sa cu lumea biblică a lui Isus.

Cercetătorii nu erau complet inconștienți de existența sa, deoarece studiile preliminare ale vechiului mal al lacului au fost efectuate cu zeci de ani în urmă. Spre deosebire de digurile moderne, care formează de obicei o platformă continuă, porturile romane erau împărțite în zone de andocare încastrate pentru bărci.

Ambarcațiune veche de 2.000 de ani, descoperită de amatori

Excavatoarele au descoperit două rânduri paralele de pietre mari, aflate la o distanță de aproximativ 3-4 metri una de cealaltă.

Spațiul dintre ele forma un loc de acostare adăpostit, capabil să găzduiască două nave simultan.

„Este logic să credem că aceste locuri de acostare, folosite constant de cei care intrau și ieșeau din port, includeau și un loc de acostare special pentru barca lui Isus”, a declarat Dvir pentru Centrul Media Creștin.

„Prin urmare, este posibil ca numele Său sau al unuia dintre apostoli să fi fost înscris pe el.”

Dvir a remarcat că a apărut și un rând mare de pietre care formează o parte a digului, iar la cel mult 4 metri distanță se afla un al doilea rând care marca partea opusă, despre care a explicat că poate găzdui două bărci.

Arheologul părinte Eugenio Alliata a spus că navele care foloseau portul ar fi putut transporta un grup de mărimea lui Isus și a apostolilor săi.

El le-a comparat cu o barcă de pescuit antică descoperită lângă kibuțul Ginosar, care măsura aproximativ 8 metri lungime și era propulsată atât de o velă, cât și de vâsle.

Ce a arătat datarea cu carbon

Expertul în arheologie biblică Danny Herman a declarat anterior pentru Daily Mail: „Este o barcă veche de 2.000 de ani din Marea Galileii, tipul menționat în Evanghelii, și de dimensiunea a aproximativ 12 persoane.”

„Poți face legătura cu unele din cele mai cunoscute povești ale creștinilor, în care Iisus umblă pe apă și stăpânește o furtună pe lac”.

Barca a fost descoperită în anul 1986, în timpul unei secete care a expus malul Mării Galileii din apropiere de Magdala.

Frații Moshe și Yuval Lufan, arheologi amatori din kibuțul Ginosar, au scos la iveală cuiele din noroi cu un detector de metale.

Pe măsură ce au săpat, ei au descoperit barca de lemn veche de 2.000 de ani. Arheologii navali au confirmat că acea construcție datează din vremea romanilor, iar datarea cu carbon-14 a plasat-o undeva în primul secol.

Sursa foto: Capturi Wikimedia / Daily Mail