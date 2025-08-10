10 AUGUST, calendarul zilei: Antonio Banderas împlinește 65 de ani/ Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș

Gândul vă prezintă calendarul zilei de duminică, 10 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Antonio Banderas s-a născut pe 10 august 1960 în Málaga, Spania. Este un actor, regizor și producător de film recunoscut la nivel internațional pentru farmecul său mediteranean şi vocea inconfundabilă. Banderas a devenit cunoscut la începutul anilor ‘80 datorită colaborărilor cu celebrul regizor Pedro Almodóvar. Filme precum Labirintul pasiunii (1982) și Legea dorinței (1987) i-au adus notorietate în Spania. Ulterior, s-a lansat la Hollywood, unde a jucat în producții de succes precum Desperado (1995), Interviu cu un vampir (1994), Zorro (1998) și seria Shrek, unde i-a împrumutat vocea motanului încălțat, Puss in Boots. Pe lângă actorie, Banderas a regizat filme, a fost implicat în afaceri și a demonstrat talent în teatru, primind elogii pentru rolul său în musicalul Nine pe Broadway. În 2019, a fost nominalizat la Oscar pentru rolul din filmul Pain and Glory, marcând o revenire artistică de excepție. A fost căsătorit timp de 18 ani cu actrița americană Melanie Griffith, iar din 2015 se află într-o relație cu Nicole Kimpel.

La data de 22 august 1875, a fost pusă piatra de temelie a Castelului Peleș din Sinaia, unul dintre cele mai impresionante edificii regale din Europa. Evenimentul a marcat începutul unui proiect grandios dorit de Carol I, primul rege al României, care visa o reședință regală în mijlocul Carpaților. Cu această ocazie solemnă, sub piatra de temelie au fost îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești care purtau chipul lui Carol I. Acest gest a avut o puternică semnificație simbolică: fondarea unei noi epoci în istoria României moderne, sub domnia unui suveran care a adus stabilitate, modernizare și prestanță internațională țării. Castelul Peleș a fost construit în stil neorenascentist german și a devenit reședința de vară a familiei regale. Lucrările au durat până în 1883, fiind realizate cu tehnologie avansată pentru acea vreme, inclusiv încălzire centrală și electricitate. Astăzi, Castelul Peleș este un muzeu de patrimoniu național, dar și un simbol al identității regale și al independenței României.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1864: Nicolae Filip 🇷🇴🐄🐎 medic veterinar și agronom, conducător al primului institut zootehnic din România

🎂1874: Herbert Clark Hoover 🇺🇸🗣 al 31-lea președinte SUA

🎂1874: Antanas Smetona 🇱🇹🗣 primul președinte al Republicii Lituania

🎂1882: William Van Alen 🇺🇸🏢 cel mai bine cunoscut și recunoscut ca șef-arhitect al clădirii emblematice Chrysler Building, realizată în maniera arhitecturii Art Deco în anii 1929-1930

🎂1884: Panait Istrati 🇷🇴✒️ În 1927 a vizitat Moscova și Kievul. În Rusia îl întâlnește pe scriitorul grec Nikos Kazantzakis, care îl va menționa mai târziu în romanul său Zorba Grecul și în Raport către El Greco

🎂1929: Tamara Buciuceanu-Botez 🇷🇴🎭🎬 „Doamna comediei românești” a jucat în peste 25 de filme, personajul său emblematic fiind profesoara Isoscel din Liceenii. A trăit 90 de ani

🎂1947: Ian Anderson 🇬🇧🎤🎸 (Jethro Tull)

🎂1959: Rosanna Arquette 🇺🇸🎬

🎂1960: Antonio Banderas 🇪🇸🎬 A câștigat notorietate printr-o serie de filme al căror regizor a fost Pedro Almodóvar, între anii 1982 și 1990

🎂1962: Suzanne Collins 🇺🇸✒️ scriitoare americană renumită pentru seria Jocurile Foamei (Hunger Games)

🎂1971: Roy Keane 🇮🇪⚽️ Alex Ferguson l-a convins să semneze cu Manchester United pentru 3.75 milioane £, un record de transfer la acea dată (1993) în Marea Britanie

🎂1973: Javier Zanetti 🇦🇷⚽️ deține recordul de a fi cel mai selecționat jucător din istoria naționalei de fotbal a Argentinei. Cea mai mare parte a carierei sale și-a petrecut-o la Inter Milano, unde a jucat 19 ani între 1995 și 2014, fiind și căpitanul echipei din 1999; și-a căpătat porecla „Il Capitano”

🎂1973: Ioan Viorel Ganea 🇷🇴⚽️ 45 de selecții și 19 goluri la națională

🎂1977: Sergiu Radu 🇷🇴⚽️ poreclit Schijă

🎂1997: Kylie Jenner 🇺🇸🤳🏻 influencer

Decese 🕯

🕯️1896: Otto Lilienthal 🇩🇪🛩 pionier al zborului primul om care a reprodus cu succes zborul cu un aparat, astfel a ajutat la introducerea principiului de „zbor mai greu decât aerul”. Experimentele sale au dus la descrierea portanței aripilor aparatelor de zbor, dezvoltate mai departe de frații Wright

🕯️1915: Henry Moseley 🇬🇧🧪 Cea mai importantă realizare a sa constă în explicarea pe baze fizice a conceptului de număr atomic din chimie

🕯️1916: John J. Loud 🇺🇸🖊 cunoscut pentru primul design al pixului (stiloul cu bilă)

🕯️1945: Robert H. Goddard 🇺🇸🚀 unul dintre pionierii rachetelor moderne. La 16 ani, după ce a citit romanul lui Wells „Războiul lumilor”, a devenit interesat de cercetarea spațială

🕯️2012: Ioan Dicezare 🇷🇴🛩 as al aviației de vânătoare române în timpul celui de al Doilea Război Mondial

🕯️2019: Jeffrey Epstein 🇺🇸💰 controversat om de afaceri, miliardar

🕯️2023: Vlad Marcoci 🇷🇴🗣

Evenimente📋

📋🇪🇨 Ziua naţională a Republicii Ecuador; aniversarea proclamării independenţei (1809)

Calendar 🗒

🗒955: Bătălia de la Lechfeld; Otto cel Mare, suveran peste marile ducate germane (mai puțin Saxonia), îi înfrânge definitiv pe unguri, care de la această dată nu mai intreprind nici un atac în Germania

🗒1500: Ștefan cel Mare a dăruit Mănăstirii Putna marea dveră a Răstignirii, broderie monumentală de o valoare deosebită

🗒1519: Cele cinci corăbii aflate sub comanda lui Fernando Magellan pornesc din Sevilla în prima călătorie în jurul lumii

🗒1534: A început înălțarea Bisericii „Sf. Dumitru” din Suceava, ctitorie a domnitorului Petru Rareș

🗒1539: Francisc I al Franței semnează Ordonanța de la Villers-Cotterêts, prin care limba franceză este introdusă în locul latinei în documentele oficiale

🗒1628: Nava de război suedeză Vasa se scufundă în portul Stockholm după numai aproximativ 20 de minute de călătorie

🗒1675: A fost înființat „Observatorul Regal din Greenwich”. În 1948 observatorul a fost transferat în castelul Herstmonceux (Sussex). Vechea clădire a observatorului s-a păstrat până în prezent și este înconjurată de un parc în centrul Londrei

🗒1792: Revoluția franceză: Poporul cucerește Palatul Tuileries

🗒1793: Muzeul Luvru este deschis oficial la Paris. Printre piesele cele mai celebre prezente la Luvru se numără: Codul lui Hammurabi, Venus din Milo, Gioconda de Leonardo da Vinci și Libertatea conducând poporul de Eugène Delacroix. Este de asemenea unul dintre cele mai vizitate muzee din lume, cu aproximativ 10 milioane de vizitatori anual

🗒1864: Guvernul român a contractat cu casa britanică „Stern Brothers” primul împrumut extern al României (916.000 de lire sterline, din care statul a primit 679.244 de lire, cu o dobândă de 7%) garantat cu veniturile vămilor

🗒1875: Este pusă piatra de temelie a castelului Peleș din Sinaia, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I

🗒1897: Chimistul german Felix Hoffmann descoperă un mod îmbunătățit de sinteză a acidului acetilsalicilic (aspirina)

🗒1913: Are loc Pacea de la București, care consfințește sfârșitul războiului și înfrângerea Bulgariei. Grecia și Serbia își împart Macedonia, iar România anexează Cadrilaterul

🗒1919: În cadrul adunării de la Timișoara a șvabilor din Banat, aceștia își dau acordul pentru unirea proclamată la Alba Iulia

🗒1920: Imperiul Otoman dispare. Prin semnarea Tratatului de la Sèvres pierde patru cincimi din teritoriul său

🗒1945: Japonia cere pace și capituleză peste 4 zile, punând astfel capăt celui de-Al Doilea Război Mondial

🗒1974: Este inaugurată Sala Polivalentă din București. Este folosită ca bază locală pentru echipele masculine și feminine de baschet, volei și handbal din oraș. Capacitatea sălii este de 5.300 de locuri

🗒2018: Intervenție în forță a jandarmilor la un miting antiguvernamental în Piața Victoriei din București

