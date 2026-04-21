Prima pagină » Magazin » Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație. Care este al treilea sens?

Singura stradă din lume cu 3 sensuri de circulație

Este vorba de Bulevardul 9 de Julio din Buenos Aires, capitala Argentinei.

Aceasta ar fi cea mai lată stradă din lume, cu o configurație cel puțin interesantă.

Există trei sensuri funcționale: traficul spre Nord, traficul spre Sud și culoarul central de transport public care acționează ca un sistem separat de circulație.

Are o lățime de aproximativ 140 de metri, acoperind un întreg bloc din grila orașului.

Pentru a-l traversa la pas, un pieton are nevoie de regulă de două-trei schimbări de semafor.

E practic imposibil de trecut dintr-o singurp dată la viteză normală, fără expunerea la accidentări în trafic.

Motivul pentru care este menționat în contextul celor „trei sensuri” este organizarea sa complexă:

Nucleul central (autostrada urbană)

Există benzile centrale (până la șapte pe fiecare sens) destinate traficului de tranzit și vitezei mai mari.

Acestea sunt separate de restul drumului prin spații verzi sau borduri înalte.

Culoarul Metrobus

În mijlocul acestor benzi centrale a fost construit un sistem de tip BRT (Bus Rapid Transit).

Funcționează ca o „insulă” de transport public cu propriile stații și sensuri, complet izolată de mașinile mici.

Străzile colectoare (laterale)

Pe marginile bulevardului se află străzile Carlos Pellegrini (la est) și Bernardo de Irigoyen (la vest).

Chiar dacă au nume diferite, străzile funcționează ca parte integrantă a bulevardului și preiau traficul local, taxiurile și mașinile care vor să vireze pe străzile perpendiculare.

Alte curiozități despre bulevardul Avenida 9 de Julio

A fost construit în 1937 și s-a dorit să devină o copie a celebrului Champs-Elysees din Paris.

Aproximativ 250.000 de șoferi și pietoni folosesc zilnic această celebră arteră.

Unele dintre monumentele emblematice ale oraşului Buenos Aires pot fi admirate de-a lungul bulevardului 9 iulie precum Obeliscul, Teatrul Colon şi statuia lui Don Quijote de la Mancha.

