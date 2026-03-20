Un adolescent din Germania a furat un autobuz pentru a-și duce iubita la școală

Un adolescent în vârstă de 15 ani din Wiesbaden (Germania) a furat un autobuz de transport în comun pentru a-și duce iubita la școală în alt oraș.

Vinerea trecută, tânărul de 15 ani din Wiesbaden, Germania, a furat autobuzul de la depou și o cheie, fără ca nimeni să observe, scrie odditycentral.com.

Hoțul a fost înregistrat de camerele de supraveghere, dar personalul a presupus că autobuzul a fost luat de unul dintre șoferi.

Chiar dacă autobuzul a fost furat în jurul orei dimineții, ora 6.00, poliția a fost anunțată mai târziu, în aceeași zi.

Compania de transport a crezut inițial că șoferii au preluat accidental alt autobuz și ulterior s-a aflat că a fost furat.

Folosind GPS-ul, polițiștii au identificat rapid autobuzul în Karlsruhe, un oraș aflat la 130 km de Wiesbaden.

O mașină de poliție din Karlsruhe a interpelat autobuzul și oamenii legii au fost șocați să afle că la volan se afla un tânăr de 15 ani, care a vrut să își ducă prietena la școală, apoi să se întoarcă în Wiesbaden.

Adolescentul se confruntă acum cu unele acuzații serioase, cum ar fi furtul și conducerea fără permis a unui vehicul.

Din fericire, nu au fost înregistrate victime și autobuzul a ajuns în siguranță la depou, fără o zgârietură.

