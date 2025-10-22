Prima pagină » Social » Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile

Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile

22 oct. 2025, 13:19, Social
Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile

Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă și cute. Instalarea lor pe proprietăți private este permisă, însă imaginile pot constitui date cu caracter personal, dacă permit identificarea persoanelor. Iată ce prevede legea pentru proprietarii care au montate astfel de camere.

Tot mai mulți români apelează la montarea camerelor de supraveghere pentru protejarea locuințelor, însă asta implică o serie de obligații legale. De la respectarea vieții private a vecinilor până la respectarea normelor GDPR, legea prevede clar condițiile în care se pot folos aceste echipamente.

Regula pe care trebuie să o respecte toți românii care au camere de supraveghere la curte

Nerespectarea regulilor privind supravegherea video poate să atragă sancțiuni din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Totodată, persoanele filmate ilegal pot iniția acțiuni civile împotriva celor care au prelucrat imaginile fără drept. Pentru a monta în condiții legale camere de supraveghere la curte, proprietarii trebuie să țină cont de câteva reguli stricte:

  • Sistemul trebuie instalat doar pentru motive legitime, precum protejarea bunurilor sau siguranța familiei.
  • Camerele trebuie să fie orientate pentru a surprinde exclusiv curtea proprie.
  • Se recomandă amplasarea semnelor vizibile cu detalii despre scopul și responsabilul sistemului.
  • Înregistrările trebuie șterse după o perioadă rezonabilă, de obicei 30 de zile.
  • Doar persoanele autorizate pot vizualiza imaginile, iar sistemul trebuie protejat împotriva accesului neautorizat.

În ce situație este încălcată viața privată a vecinului

Românii care locuiesc la casă sau la curte trebuie să țină cont și de legislația în vigoare dacă au sau doresc să își monteze camere de supraveghere pentru siguranța proprietății. Cel mai important este ca sistemul de supraveghere să filmeze exclusiv spațiul privat, adică doar propria curte, nu casele sau curțile vecinilor. Situația este gravă dacă toate camerele sau doar una depășește granița proprietății și surprinde imagini din spațiile private ale altora.

Important de precizat este faptul că, dacă un vecin observă că este filmat în propria curte, acesta poate solicita repoziționarea camerei sau chiar demontarea ei. Dacă situația nu este remediată, conflictul poate ajunge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau chiar în instanță.

Recomandările autorului:

Ai o cameră de supraveghere montată deasupra ușii apartamentului? Ce arată legea

Elevii unui liceu din Târgu Neamț, SUPRAVEGHEAȚI video-audio și la toalete. Directorul unității de învățământ avea acces la imagini de pe telefon

Citește și

INEDIT Bărbat din Turcia, obligat de judecători să plătească PENSIE ALIMENTARĂ pisicilor fostei soții. Câți bani trebuie să dea
12:59
Bărbat din Turcia, obligat de judecători să plătească PENSIE ALIMENTARĂ pisicilor fostei soții. Câți bani trebuie să dea
EVENIMENT Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Medicii sunt acuzați de omor. Ce caută procurorii? Avocat: „Este una dintre cele mai intruzive măsuri”
12:02
Deshumare în dosarul „Pantelimon”. Medicii sunt acuzați de omor. Ce caută procurorii? Avocat: „Este una dintre cele mai intruzive măsuri”
Imagini Exclusive. Ministerul Sănătății ridică autorizația spitalului privat din Constanța, unde și-a pierdut viața o polițistă în urmă cu 2 săptămâni. Corpul de control al ministerului a descoperit NEREGULI GRAVE. Raportul a fost trimis la DNA și la Parchet
05:00
Imagini Exclusive. Ministerul Sănătății ridică autorizația spitalului privat din Constanța, unde și-a pierdut viața o polițistă în urmă cu 2 săptămâni. Corpul de control al ministerului a descoperit NEREGULI GRAVE. Raportul a fost trimis la DNA și la Parchet
Mediafax
Cutremur cu magnitudinea 4,2 în Vrancea
Digi24
„Aveam în brațe copilul inert. Am început să urlu”. Mărturia unei foste paciente a clinicii din Constanța unde a murit tânăra gravidă
Cancan.ro
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Pensiile speciale, imposibil de răpus? Expert în drept constituțional: „Nu poți decât să le crești, nicidecum să le scazi”. Ce e de făcut
Mediafax
Un bărbat care s-a dat căpitan SRI a racolat mai multe persoane, pe care le-a trimis în diverse „misiuni”
Click
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Wowbiz
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Digi24
„Vrem să ne predăm”. „Inamicul” pe care rușii nu îl pot înfrânge: Cum au ajuns soldații lui Putin să fie luați prizonieri de un robot
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Ce se întâmplă doctore
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
KanalD
(P) Cauți idei de cadouri rafinate pentru orice ocazie? Găsești inspirație, calitate și prețuri excelente într-un nou magazin din București!
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Evz.ro
Cum se înțelege văduva lui Prigoană cu copiii lui. A avut grijă de ei 10 ani
A1
Doru Octavian Dumitru, de urgență la spital! Mesajul dureros transmis de familie, după ce artistul nu a putut urca pe scenă: „Rugați-vă”
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
RadioImpuls
Artan de la trupa Timpuri Noi, prima reacție după ce a fost acuzat că a sărutat, fără consimțământ, o tânără într-un club din București: „Eu sunt mai apropiat, nu țin distanța chiar așa”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Descopera.ro
Halate medicale şi igiena spitalicească: reguli esenţiale (P)