Regula pe care toți românii cu camere de supraveghere la casă și curte trebuie să o respecte. S-a dat termen 30 de zile

Regulă pentru românii care au camere de supraveghere la casă și cute. Instalarea lor pe proprietăți private este permisă, însă imaginile pot constitui date cu caracter personal, dacă permit identificarea persoanelor. Iată ce prevede legea pentru proprietarii care au montate astfel de camere.

Tot mai mulți români apelează la montarea camerelor de supraveghere pentru protejarea locuințelor, însă asta implică o serie de obligații legale. De la respectarea vieții private a vecinilor până la respectarea normelor GDPR, legea prevede clar condițiile în care se pot folos aceste echipamente.

Regula pe care trebuie să o respecte toți românii care au camere de supraveghere la curte

Nerespectarea regulilor privind supravegherea video poate să atragă sancțiuni din partea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Totodată, persoanele filmate ilegal pot iniția acțiuni civile împotriva celor care au prelucrat imaginile fără drept. Pentru a monta în condiții legale camere de supraveghere la curte, proprietarii trebuie să țină cont de câteva reguli stricte:

Sistemul trebuie instalat doar pentru motive legitime, precum protejarea bunurilor sau siguranța familiei.

Camerele trebuie să fie orientate pentru a surprinde exclusiv curtea proprie.

Se recomandă amplasarea semnelor vizibile cu detalii despre scopul și responsabilul sistemului.

Înregistrările trebuie șterse după o perioadă rezonabilă, de obicei 30 de zile.

Doar persoanele autorizate pot vizualiza imaginile, iar sistemul trebuie protejat împotriva accesului neautorizat.

În ce situație este încălcată viața privată a vecinului

Românii care locuiesc la casă sau la curte trebuie să țină cont și de legislația în vigoare dacă au sau doresc să își monteze camere de supraveghere pentru siguranța proprietății. Cel mai important este ca sistemul de supraveghere să filmeze exclusiv spațiul privat, adică doar propria curte, nu casele sau curțile vecinilor. Situația este gravă dacă toate camerele sau doar una depășește granița proprietății și surprinde imagini din spațiile private ale altora.

Important de precizat este faptul că, dacă un vecin observă că este filmat în propria curte, acesta poate solicita repoziționarea camerei sau chiar demontarea ei. Dacă situația nu este remediată, conflictul poate ajunge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau chiar în instanță.

