„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani. Limbile oficiale erau italiana și franceza și avea un cimitir unic în Europa.

Între anii 1856 și 1939, Sulina nu era controlată pe deplin nici de otomani, nici de români, ci de o comisie internațională (primul organism european de acest tip).

Sulina avea propriile legi, propria Poliție și propriile taxe.

Chiar dacă era un oraș mic, în Sulina se vorbeau oficial italiana și franceza (limbile diplomației și marinei).

Existau șapte consulate străine și peste 20 de naționalități care trăiau într-o armonie bizară pe câteva străzi paralele cu Dunărea.

Cimitirul Cosmopolit

Sulina este singurul loc din România și din Europa unde se află un cimitir în care sunt îngropați laolaltă creștini (ortodocși, catolici, protestanți), musulmani și evrei.

De asemenea, este singurul loc unde există mormântul unui pirat documentat, pe nume Gheorghe Kontoguris, dar și morminte ale unor tineri din familii nobile engleze care au murit acolo în condiții neelucidate.

Sulina este, totodată, orașul fără străzi perpendiculare, având o arhitectură urbană ieșită din comun.

În loc de nume de străzi, acestea erau numerotate de la malul Dunării spre interior (Strada I, Strada II etc), un sistem american implementat într-o mlaștină de la marginea Imperiului Otoman.

Ce poți vizita în Sulina

În sezonul cald, Delta Dunării revine la viață și fiecare excursie va fi un moment de basm.

Sulina este unicul oraș al Deltei cu funcție de port la Marea Neagră, fiind o așezare ce datează din anul 950 e.n. Totodată, de aici se poate pleca către Pădurea Letea, scrie blog.travelminit.ro.

Plaja este o atracție a orașului Sulina, situată la 2 km de oraș.

Farul Observator, dat în funcțiune în 1841, se află pe malul stâng al Dunării și este legat de partea continentală printr-un dig de piatră. Aici s-au realizat filmări pentru celebra serie de aventuri „Toate Pânzele Sus”.

Biserica Grecească Sf. Nicolae este o altă atracție, fiind situată pe una din străzile din apropiera canalului Sulina și datează din 1866.

Turnul de apă reprezintă un alt obiectiv și legenda spune că germanii au încercat să-l arunce în aer în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar nu au reușit decât să-l deteriorieze în partea superioară.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

GALERIE FOTO Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”
18:12, 24 Mar 2026
Cât costă un „muzeu vintage” pe Olx: Un aparat foto Kodak din 1972, o bancnotă din 1966 și o cutie de Amigo dinainte de 1989, printre „exponate”
SHOWBIZ Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”
13:44, 20 Mar 2026
Actor celebru, criticat după ce și-a cumpărat o mașină nouă de „doar” 40.000 de lire sterline. „Sunt sigur că poți mai mult…”
SHOWBIZ „Este bătaie de joc!” Olivia Steer își revendică drepturile, după divorțul de Andi Moisescu
09:09, 10 Mar 2026
„Este bătaie de joc!” Olivia Steer își revendică drepturile, după divorțul de Andi Moisescu
INEDIT Spionul român care a cutremurat NATO. Cine a fost legendarul agent dublu care a sustras tone de informații ultrasecrete și cui le-a livrat
06:00, 08 Mar 2026
Spionul român care a cutremurat NATO. Cine a fost legendarul agent dublu care a sustras tone de informații ultrasecrete și cui le-a livrat
SHOWBIZ Fiica unui cântăreț celebru se plânge că lucrează pe salariul minim, în timp ce artistul are concerte de succes
18:30, 07 Mar 2026
Fiica unui cântăreț celebru se plânge că lucrează pe salariul minim, în timp ce artistul are concerte de succes
GALERIE FOTO Ciudatul animal care a ieșit din hibernare, după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. „Mica noastră locatară”
14:44, 07 Mar 2026
Ciudatul animal care a ieșit din hibernare, după ce s-a „odihnit” în galeriile barajului Râușor. „Mica noastră locatară”
Mediafax
Donald Trump anunță posibilitatea unui acord cu Iranul: ”Dacă nu, arunc totul în aer și le iau petrolul”
Digi24
VIDEO „Războiul pe care nu ai voie să-l vezi”. Cum rescriu Emiratele Arabe Unite povestea atacurilor iraniene (Bellingcat)
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Mihaela Rădulescu, destăinuiri dureroase la 8 luni de la moartea lui Felix Baumgartner: „Nicio femeie n-ar trebui să fie doar femeia cuiva”
Mediafax
Prognoza ANM: temperaturile scad în Săptămâna Mare. Cum va fi vremea de Paște
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Scandalul de pe „acoperișul lumii”: cum au ajuns fraudele cu asigurări pe Everest și ce legătură are bicarbonatul de sodiu
Cancan.ro
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Ce se întâmplă doctore
Ioana Tamaș, imagini incendiare în costum de baie! Soția lui Tamaș arată senzațional la 37 de ani
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Explorator lăudat sau impostor? Adevărata poveste a primului om care s-a luptat cu gheţurile pentru a ajunge în „Vârful lumii”
COMUNICAT Drepturile și obligațiile cetățenilor în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
08:00
Drepturile și obligațiile cetățenilor în procesul de înregistrare sistematică a proprietăților
PAȘTE Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
08:00
Cum au ajuns ouăle și iepurii simboluri ale Paștelui, deși n-au nicio legătură cu Învierea Mântuitorului. Originea unor tradiții vechi de secole
GALERIE FOTO Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
07:40
Târgul de Paște de la Craiova 2026, un „tărâm de poveste” în Cetatea Băniei. Lia Olguța Vasilescu: „Cel mai frumos din Europa”
ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
07:26
China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
07:25
🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
07:24
Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi

Cele mai noi

Trimite acest link pe