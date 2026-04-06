„Vaticanul” României: Singurul oraș din țara noastră care a fost „stat în stat” timp de 83 de ani. Limbile oficiale erau italiana și franceza și avea un cimitir unic în Europa.

Între anii 1856 și 1939, Sulina nu era controlată pe deplin nici de otomani, nici de români, ci de o comisie internațională (primul organism european de acest tip).

Sulina avea propriile legi, propria Poliție și propriile taxe.

Chiar dacă era un oraș mic, în Sulina se vorbeau oficial italiana și franceza (limbile diplomației și marinei).

Existau șapte consulate străine și peste 20 de naționalități care trăiau într-o armonie bizară pe câteva străzi paralele cu Dunărea.

Cimitirul Cosmopolit

Sulina este singurul loc din România și din Europa unde se află un cimitir în care sunt îngropați laolaltă creștini (ortodocși, catolici, protestanți), musulmani și evrei.

De asemenea, este singurul loc unde există mormântul unui pirat documentat, pe nume Gheorghe Kontoguris, dar și morminte ale unor tineri din familii nobile engleze care au murit acolo în condiții neelucidate.

Sulina este, totodată, orașul fără străzi perpendiculare, având o arhitectură urbană ieșită din comun.

În loc de nume de străzi, acestea erau numerotate de la malul Dunării spre interior (Strada I, Strada II etc), un sistem american implementat într-o mlaștină de la marginea Imperiului Otoman.

Ce poți vizita în Sulina

În sezonul cald, Delta Dunării revine la viață și fiecare excursie va fi un moment de basm.

Sulina este unicul oraș al Deltei cu funcție de port la Marea Neagră, fiind o așezare ce datează din anul 950 e.n. Totodată, de aici se poate pleca către Pădurea Letea, scrie blog.travelminit.ro.

Plaja este o atracție a orașului Sulina, situată la 2 km de oraș.

Farul Observator, dat în funcțiune în 1841, se află pe malul stâng al Dunării și este legat de partea continentală printr-un dig de piatră. Aici s-au realizat filmări pentru celebra serie de aventuri „Toate Pânzele Sus”.

Biserica Grecească Sf. Nicolae este o altă atracție, fiind situată pe una din străzile din apropiera canalului Sulina și datează din 1866.

Turnul de apă reprezintă un alt obiectiv și legenda spune că germanii au încercat să-l arunce în aer în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, dar nu au reușit decât să-l deteriorieze în partea superioară.

