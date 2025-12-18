Investiția de 73 de milioane de lire sterline a Regelui Charles: berăria Guinness Open Gate din Londra

Astăzi, Regele Charles al Marii Britanii a tăiat panglica la noua fabrică de bere Guinness Open Gate din Londra, un eveniment ce marchează finalizarea unei investiții de 73 de milioane de lire sterline în centrul cartierului Covent Garden din Londra.

Aceasta a reprezentat prima sa apariție publică după mesajul video al regelui, în care acesta a împărtășit „vestea bună” despre evoluția favorabilă a tratamentului său împotriva cancerului.

În ce constă investiția Regelui Charles?

Complexul întins găzduiește o „microberărie”, restaurante, puncte de vânzare cu amănuntul și diverse facilități pentru evenimente.

În timpul vizitei sale, Regele Charles a reușit să toarne o halbă „perfectă” de Guinness, la îndrumările personalului. Maestrul berar Hollie Stephenson i-a prezentat regelui instalațiile microberăriei și echipa care creează sortimente unice de Guinness.

De asemenea, regele a degustat beri preparate exclusiv la locația din Covent Garden.

După finalizarea turului microberăriei, Majestatea Sa s-a deplasat către Barul 232, denumit astfel după temperatura optimă pentru obținerea aromei prăjite specifice berii Guinness. În cadrul Barului 232, Regele a turnat o halbă de Guinness sub îndrumarea personalului specializat.

Înainte să plece, regele a dezvelit o placă comemorativă, marcând astfel în mod oficial deschiderea berăriei și consemnând evenimentul în istoria acestui loc.

O bere specială cu record global

Noua locație Guinness Open Gate din Londra este a patra de acest tip la nivel global, alăturându-se celor deja existente în Dublin, Baltimore și Chicago.

La două sute de ani după ce a ajuns pentru prima oară în capitală, berea Guinness se regăsește astăzi în una din șapte halbe servite la Londra.

