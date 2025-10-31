Prima pagină » Actualitate » Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central

Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central

Bianca Dogaru
31 oct. 2025, 08:57, Actualitate
Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central

Barcelona Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central al lui Iisus Hristos a fost ridicată la locul său.

Capodopera lui Antoni Gaudí se înalță acum la 162,91 metri deasupra orașului, depășind cu 1,38 metri turla Catedralei din Ulm, Germania, care deținea până acum recordul mondial, cu 161,53 metri. Turnul central, dedicat lui Iisus Hristos, urmează să atingă 172 de metri după finalizare, în lunile următoare.

Sursa foto: Mediafax

Lucrări reluate după aproape un secol

Prima piatră a fost pusă în 1882, iar Gaudí știa că nu va apuca să vadă proiectul finalizat. La moartea sa, în 1926, doar un turn era terminat. Construcția a fost reluată în ritm alert în ultimele decenii, odată ce Sagrada Familia a devenit una dintre cele mai vizitate atracții turistice din lume.

Anul trecut, 4,9 milioane de vizitatori au plătit bilet pentru a vedea interiorul bisericii, iar banii din taxele de intrare finanțează construcția.

Sursa foto: Mediafax

Simbol al Barcelonei și al arhitecturii moderne

Arhitectura lui Gaudí îmbină simbolismul catolic cu forme organice inspirate din natură și transformă bazilica într-un simbol global al Barcelonei și al modernismului catalan. Lucrările la fațadele exterioare și la decorațiunile interioare vor continua încă aproximativ zece ani.

Surse foto: Mediafax foto / Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

BREAKING NEWS Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
09:07
Incident aviatic pe Aeroportul Băneasa. Un avion școală aproape că s-a prăbușit la aterizare. Roata din față s-a rupt și avionul a ieșit de pe pistă. Toate zborurile sunt ANULATE
POLITICĂ Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor
08:55
Adrian Zuckerman crede că „președintele Trump și cu Marco Rubio trebuie să vorbească cu omologii lor din România” despre retragerea trupelor
SPORT „TUNUL” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali. „Stă pe 15 milioane de euro”
08:02
„TUNUL” pe care îl dă Florin Tănase, dezvăluit de apropiatul lui Gigi Becali. „Stă pe 15 milioane de euro”
CONTROVERSĂ Amendă de 3.000 de lei pentru organizatorul marșului dedicat victimelor Colectiv. Jandarmeria: „Agentul nu a înțeles spiritul legii”
07:52
Amendă de 3.000 de lei pentru organizatorul marșului dedicat victimelor Colectiv. Jandarmeria: „Agentul nu a înțeles spiritul legii”
Mediafax
Cum justifică Jandarmeria amenda dată organizatorului comemorării de la Colectiv: „Agentul nu a înțeles”
Digi24
Putin poartă din nou haine militare: Ar putea exista trei motive pentru asta (Focus)
Cancan.ro
Ce substanță au descoperit medicii legiști în corpul Ștefaniei Szabo. Acum totul e CLAR!
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
Marius Lulea prevestește finalul Guvernului Bolojan în ianuarie: „Va fi aruncat la coșul de gunoi. PSD va depune moțiune”
Mediafax
Câți români și-au refinanțat creditele? Folcuț (ARB): „Costurile la care populația și companiile se împrumută sunt influențate de prima de risc a țării”
Click
Avertismentul psihologului Radu Leca, după ce Alex Ciucu și-a acuzat foștii socri de eșecul căsniciei cu Alina Sorescu: „Cine doarme între doi părinți se trezește fără partener”
Digi24
Un cunoscut actor va fi candidatul POT la Primăria Capitalei. „Schimbarea reală începe de la generația tânără”
Cancan.ro
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Nvidia scrie istorie din nou! Ce valoare a atins acum compania?
VIDEO Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
09:00
Ion Cristoiu: „Nicușor Dan vrea să îl schimbe pe Ilie Bolojan prin PSD”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
09:00
Dan Dungaciu: „Sistemul românesc joacă în continuare această carte ANTI-TRUMP, așteaptă să se întoarcă Biden și pun în pericol securitatea națională”
DECLARAȚII EXCLUSIVE Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe care a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea-credință”
08:55
Criza gunoaielor din Sectorul 1, perioada „Clotilde Armand”, bate din nou la ușă. Consiliul Local vrea să schimbe o hotărâre pe care a votat-o cu doar 3 luni în urmă. Avocat: „O încercare mascată de revocare a unui act administrativ care a devenit irevocabil, riscăm și o criză sanitară, administrația demonstrează rea-credință”
EXTERNE Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina
08:33
Summitul Trump – Putin de la Budapesta, oficial ANULAT. Moscova respinge condițiile SUA pentru pace în Ucraina
SPORT Cine este SPORTIVA româncă propusă de americani pentru un documentar pe Netflix: „Viața ei ar trebui spusă lumii. Joacă cel mai bun tenis”
08:22
Cine este SPORTIVA româncă propusă de americani pentru un documentar pe Netflix: „Viața ei ar trebui spusă lumii. Joacă cel mai bun tenis”