Record mondial la Barcelona. Sagrada Familia a devenit cea mai ÎNALTĂ biserică din lume după ridicarea turnului central

Barcelona Sagrada Familia din Barcelona a devenit joi cea mai înaltă biserică din lume, după ce o parte din turnul central al lui Iisus Hristos a fost ridicată la locul său.

Capodopera lui Antoni Gaudí se înalță acum la 162,91 metri deasupra orașului, depășind cu 1,38 metri turla Catedralei din Ulm, Germania, care deținea până acum recordul mondial, cu 161,53 metri. Turnul central, dedicat lui Iisus Hristos, urmează să atingă 172 de metri după finalizare, în lunile următoare.

Lucrări reluate după aproape un secol

Prima piatră a fost pusă în 1882, iar Gaudí știa că nu va apuca să vadă proiectul finalizat. La moartea sa, în 1926, doar un turn era terminat. Construcția a fost reluată în ritm alert în ultimele decenii, odată ce Sagrada Familia a devenit una dintre cele mai vizitate atracții turistice din lume.

Anul trecut, 4,9 milioane de vizitatori au plătit bilet pentru a vedea interiorul bisericii, iar banii din taxele de intrare finanțează construcția.

Simbol al Barcelonei și al arhitecturii moderne

Arhitectura lui Gaudí îmbină simbolismul catolic cu forme organice inspirate din natură și transformă bazilica într-un simbol global al Barcelonei și al modernismului catalan. Lucrările la fațadele exterioare și la decorațiunile interioare vor continua încă aproximativ zece ani.

