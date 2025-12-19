Petrecere în lumea interlopă după ce temutul Costel Litrașu a fost eliberat din închisoare

Temutul lider interlop Costel Litrașu a fost eliberat din penitenciar de către magistrații Tribunalului Dâmbovița, după ce, inițial, instanța Judecătoriei Moreni i-a respins cererea de liberare condiționată. Bărbatul a organizat o petrecere într-un local de lux, la care au fost invitați mai mulți membri marcanți ai lumii interlope din București și Ilfov.

Originar din Chiajna, Costel Constantin Raicu, zis Costi Litrașu, este considerat de către autorități drept unul dintre cei mai brutali lideri interlopi ilfoveni. Până să se impună ca lider, Litrașu a stat mai întâi în umbra lui Nuțu Cămătaru, după care s-a afișat în compania lui Petre Geamănu.

Costeluș Litrașu a intrat cu adevărat în atenția publică după o răfuială sângeroasă care a avut loc la Chiajna, în plină zi.

În iulie 2020, împreună cu aproximativ 30 de persoane, acesta l-a prins, într-o ambuscadă, pe Liviu Iordan, principalul său rival, care, la momentul atacului, era însoțit de un prieten. Cei doi au fost blocați în trafic și bătuți cu sălbăticie. Pentru că ambii bărbați au fost la un pas de moarte, anchetatorii au deschis un dosar de tentativă de omor.

Arestat după ce a șantajat un dezvoltator imobiliar

La sfârșitul anului trecut, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea l-au trimis în judecată pe Constantin Raiciu într-un nou dosar. Este vorba despre o presupusă faptă de șantaj, pe care ar fi comis-o în martie 2020, asupra unui important dezvoltator imobiliar din Chiajna, Florin Iancu.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, Mihai Neagu, un prieten al lui Costeluș Litrașu, administra o sală de fitness într-o clădire care îi aparține lui Iancu, situată pe Strada Tineretului. Deoarece își dorea o chirie mai mică, Neagu l-a luat cu el pe prietenul său, pentru a putea să negocieze de pe o poziție de forță.

În acest sens, ar fi avut loc o discuție chiar în biroul lui Iancu, la care ar fi asistat inclusiv mai mulți angajați ai acestuia. Conform rechizitoriului întocmit de procurorii ilfoveni, Litrașu i-ar fi cerut lui Iancu să reducă din chirie și să-i achite o sumă de bani, cu titlu de „amendă”.

Acesta i-ar fi cerut, inițial, 7.000 de lei, apoi 4.000 de lei și în final 2.000 de lei, spunându-i că în schimbul acestor sume „îl va ierta pentru deranjul creat lui și prietenului său”.

Judecat pentru deținerea unor păsări protejate

Bărbatul a fost eliberat condiționat, la data de 10 decembrie, printr-o decizie a magistraților Tribunalului Dâmbovița, după ce, inițial, instanța Judecătoriei Moreni hotărâse ca acesta să execute pedeapsa în termen.

La scurt timp după ce a fost pus în libertate, Litrașu a organizat o petrecere la un local de lux din localitatea Dragomirești, la care au fost invitați zeci de membri ai unor grupări violente din București și județul Ilfov.

Ca și cum dosarele întocmite pentru fapte cu violență nu ar fi fost de ajuns, Costel Litrașu a fost trimis în judecată, alături de soția lui, pentru deținere de animale sălbatice protejate de lege.

Este vorba, spun surse judiciare, despre mai multe păsări sălbatice pe care acesta le ținea într-o colivie.

AUTORUL RECOMANDĂ: