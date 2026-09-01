Soția unui celebru fost fotbalist, vedetă de televiziune. Cine este noua stea și unde va putea fi văzută

Sandra Mutu, soţia fostului fotbalist Adrian Mutu, intră în televiziune. Ea s-a alăturat echipei Antena Stars şi va prezenta Retrospectiva Ştirilor Antena Stars, emisiune programată în fiecare weekend, de la ora 09:00, scrie paginademedia.ro. Sandra este căsătorită cu Adrian Mutu de zece ani și au împreună un fiu, Tiago.

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Sandra Mutu este cunoscută publicului în special prin relaţia cu Adrian Mutu și se află la prima experienţă de prezentatoare de televiziune. Ea spune că propunerea a reprezentat o provocare şi că a avut nevoie de ceva timp să accepte.

„Este o experienţă inedită pentru mine, este noul absolut şi chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat şi m-am gândit puţin până să spun «da», dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort”, spune Sandra Mutu.

Noul rol vine după un parcurs în lumea mondenă şi a modelingului. În 2010, pe când avea 17 ani, Sandra Bachici câştiga titlul de Miss România, iar ulterior a avut mai multe apariţii în presa mondenă.

În ultimii ani, Sandra a fost însă mult mai discretă în spaţiul public, concentrându-se în principal asupra familiei sale. Este căsătorită cu Adrian Mutu, alături de care are un fiu, Tiago.

Acum, ea revine în faţa camerelor, dar nu ca invitată într-o emisiune mondenă, ci din postura de prezentatoare.

„Momentan, am foarte multe emoţii, pe care vreau să le transform în ceva constructiv. Aşadar, vă aştept la Retrospectiva Ştirilor Antena Stars!”, a mai declarat Sandra Mutu.