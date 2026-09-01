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Soția unui celebru fost fotbalist, vedetă de televiziune. Cine este noua stea și unde va putea fi văzută

Soția unui celebru fost fotbalist, vedetă de televiziune. Cine este noua stea și unde va putea fi văzută
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Sandra Mutu, soţia fostului fotbalist Adrian Mutu, intră în televiziune. Ea s-a alăturat echipei Antena Stars şi va prezenta Retrospectiva Ştirilor Antena Stars, emisiune programată în fiecare weekend, de la ora 09:00, scrie paginademedia.ro. Sandra este căsătorită cu Adrian Mutu de zece ani și au împreună un fiu, Tiago.

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Sandra Mutu este cunoscută publicului în special prin relaţia cu Adrian Mutu și se află la prima experienţă de prezentatoare de televiziune. Ea spune că propunerea a reprezentat o provocare şi că a avut nevoie de ceva timp să accepte.

„Este o experienţă inedită pentru mine, este noul absolut şi chiar o pot considera o provocare. Sincer, am stat şi m-am gândit puţin până să spun «da», dar am considerat că e momentul să ies din zona de confort”, spune Sandra Mutu.

Noul rol vine după un parcurs în lumea mondenă şi a modelingului. În 2010, pe când avea 17 ani, Sandra Bachici câştiga titlul de Miss România, iar ulterior a avut mai multe apariţii în presa mondenă.

În ultimii ani, Sandra a fost însă mult mai discretă în spaţiul public, concentrându-se în principal asupra familiei sale. Este căsătorită cu Adrian Mutu, alături de care are un fiu, Tiago.

Acum, ea revine în faţa camerelor, dar nu ca invitată într-o emisiune mondenă, ci din postura de prezentatoare.

„Momentan, am foarte multe emoţii, pe care vreau să le transform în ceva constructiv. Aşadar, vă aştept la Retrospectiva Ştirilor Antena Stars!”, a mai declarat Sandra Mutu.

Comentarii 1

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