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Thailanda ia măsuri împotriva prostituției înaintea sosirii a 5.000 de militari americani, aflați de peste 200 de zile pe mare

Thailanda ia măsuri împotriva prostituției înaintea sosirii a 5.000 de militari americani, aflați de peste 200 de zile pe mare Galerie Foto 1
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Autoritățile din Pattaya suplimentează patrulele și au făcut deja zeci de arestări înainte de sosirea unui portavion american. Cei aproximativ 5.000 de marinari și pușcași marini se află pe mare de peste 200 de zile. Vizita este văzută ca o oportunitate pentru economia orașului, dar și ca un risc pentru creșterea prostituției și a exploatării sexuale.

Măsuri sporite în Pattaya pentru securitatea militarilor americani

Portavionul american USS Abraham Lincoln este programat să ajungă miercuri în Pattaya, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Thailanda. Nava va acosta în zona Laem Chabang, în apropiere de oraș, împreună cu două nave care o însoțesc, relatează Independent.

Înainte de sosirea militarilor americani, poliția din Pattaya a anunțat că va intensifica patrulele în zona plajei și în cartierele cunoscute pentru viața de noapte.

Autoritățile au organizat deja mai multe controale în weekend. Între 40 și 50 de persoane au fost arestate, fiind suspectate de implicare în prostituție.

„Facem tot posibilul, dar este dificil”, a declarat șeful poliției din Pattaya, Anek Srathongyoo.

Acesta a explicat că persoanele implicate în prostituție pot aborda turiștii în spații publice, uneori fără ca poliția să poată interveni imediat.

Prostituția este ilegală în Thailanda

Prostituția este interzisă prin lege în Thailanda. Cu toate acestea, industria sexului este vizibilă în mai multe dintre marile destinații turistice ale țării, inclusiv în anumite zone din Bangkok și Pattaya.

Pattaya este cunoscută de zeci de ani pentru numărul mare de baruri, cluburi și alte afaceri din zona divertismentului pentru adulți.

Afluxul de mii de militari americani ridică astfel îngrijorări cu privire la posibila creștere a prostituției și a exploatării sexuale în timpul vizitei.

Militarii se vor putea odihni după peste 200 de zile pe mare

USS Abraham Lincoln a plecat din portul său de origine, San Diego, în luna noiembrie. Nava a fost ulterior trimisă în Orientul Mijlociu pentru a sprijini operațiunile militare americane desfășurate în contextul conflicului dintre Israel și Iran.

Militarii de la bord au petrecut astfel mai mult de 200 de zile pe mare, una dintre cele mai lugi perioade de acest fel di istoria recentă a Marinei americane.

USS Abraham Lincoln

Durata neobișnuit de mare a misiunii a fost asociată și cu probleme privind starea psihică a unor militari. Două pulicații specializate în domeniul militar a relatat recent despre tentative de suicid și despre scăderea moralului în rândul echipajului.

În Pattaya, militarii vor avea posibilitatea să părăsească temporar navele și să se odihnească. Coborârea la țărm se va face în etape, astfel încât nu toți cei aflați la bord vor ajunge în oraș în același timp.

Autoritățile speră la încasări importante

Vizita este privită cu optimism de reprezentanții industriei turistice locale. Primarul din Pattaya, Poramase Ngampiches, estimează că fiecare militar american ar putea cheltui între 1.000 și 3.000 de bath pe zi, adică aproximatic 30-91 de dolari, în funcție de cât timp va petrece în oraș și daca va rămâne peste noapte.

„Acest lucru ar trebui să ajute la stimularea economiei orașului Pattaya pe termen scurt”, a declarat primarul.

Pattaya are peste 300.000 de camere de cazare, iar impactul economic al vizitei va depinde de locurile în care militarii aleg să își petreacă timpul. O parte dintre ei ar putea merge inclusiv în Bangkok, capitala aflată la câteva ore distanță.

Specialiștii avertizează asupra riscurilor

Profesorul asociat Pipatpong Fakfare, de la Școala de Științe Umaniste și Management Turistic a Universității din Bangkok, atrage atenția că un număr atât de mare de vizitatori poate pune presiune pe industria locală a divertismentului pentru adulți.

Potrivit acestuia, creșterea numărului de clienți poate duce la un risc mai mare de exploatare sexuală și de transmitere a bolilor cu transmitere sexuală.

Specialistul consideră că problemele raportate în rândul militarilor americani, inclusiv cele legate de stres și sănătatea mintală, reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare.

Patronii din Pattaya speră la o revenire a turismului

Pattaya s-a dezvoltat puternic ca destinație turistică în timpul războiului din Vietnam, când militarii americani au început să viziteze orașul pentru perioade de odihnă.

Acum, reprezentanții industriei locale speră ca sosirea USS Abraham Lincoln să aducă din nou bani într-un sector care traversează o perioadă dificilă.

„Când am auzit vestea că o navă de război a Marinei SUA va acosta în Pattaya, a devenit o sursă de speranță pentru noi. Locuiesc în Pattaya de mai bine de 20 de ani și nu am văzut niciodată un an atât de lent ca acesta”, a declarat Lisa Hamilton, președinta Asociației de Afaceri pentru Viața de Noapte din Pattaya.

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