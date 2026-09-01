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Schimbare istorică la Apple: Tim Cook s-a retras oficial din funcția de director general, după mai bine de 15 ani. Cui i-a predat „imperiul“ care astăzi valorează trilioane de dolari

Melania Agiu
Schimbare istorică la Apple: Tim Cook s-a retras oficial din funcția de director general, după mai bine de 15 ani. Cui i-a predat „imperiul“ care astăzi valorează trilioane de dolari
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Apple se desparte de Tim Cook. Luni, 31 august 2026, a fost ultima zi a lui Tim Cook în funcția de director general al giantului tehnologic. Acesta a împărtășit câteva cuvinte de rămas-bun pentru urmăritorii săi pe rețelele sociale.

„Transmit multă dragoste comunității Apple în ultima mea zi în calitate de CEO”, a scris Cook pe platforma de socializare X. „Funcția mea se schimbă mâine, dar dragostea pe care o port comunității Apple nu se va schimba niciodată. Vă mulțumesc pentru că ați fost o sursă constantă de inspirație. Recunoștința mea este nemărginită și aștept cu nerăbdare următorul capitol!”

Tim Cook a ocupat această funcție la Apple timp de 15 ani, preluând funcția de director general după plecarea lui Steve Jobs în august 2011, cu puțin timp înainte de decesul acestuia, survenit în luna octombrie a aceluiași an.

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Începând de marți, 1 septembrie 2026, noua funcție a lui Cook în cadrul companiei va fi cea de președinte executiv al consiliului de administrație al Apple.

Cook va fi succedat de John Ternus, actualul vicepreședinte senior al companiei pentru inginerie hardware. La 50 de ani, Ternus are aceeași vârstă pe care o avea Cook când a preluat funcția de director general al Apple.

Sub conducerea lui Cook, Apple a lansat unele dintre cele mai populare categorii de produse ale sale, precum AirPods și Apple Watch. De asemenea, Cook a condus compania în procesul de relansare completă a liniilor sale de produse informatice, de la MacBook-uri la computerele Mac de birou, echipate cu chipsetul Silicon dezvoltat de Apple.

Apple a devenit o companie cu o valoare de un trilion de dolari sub conducerea lui Tim Cook.
Cook a condus compania și prin momente dificile legate de situația geopolitică globală, ceea ce a dus la câteva momente interesante, cum ar fi atunci când președintele Donald Trump s-a referit la CEO-ul Apple ca „Tim Apple”.

Primul mare eveniment Apple condus de Ternus va avea loc pe 9 septembrie, când se așteaptă ca gigantul să lanseze noua sa gamă de iPhone-uri, inclusiv primul său dispozitiv pliabil.

Jobs l-a cunoscut pe Cook în 1998 și l-a convins să se alăture companiei Apple în același an, iar acesta și-a început cariera la gigantul tehnologic în calitate de vicepreședinte senior pentru operațiuni la nivel mondial.

„După cum știți, nu părăsesc Apple. Însă mă retrag dintr-o funcție pe care am iubit-o profund”, a declarat Cook într-o notă trimisă prin e-mail tuturor angajaților în ultima sa zi de lucru. „Îmi va lipsi această muncă într-un mod pe care abia încep să mi-l imaginez, chiar dacă sunt pe deplin împăcat cu decizia mea.”

„Împreună, am creat ceva mult mai măreț decât ar fi putut oricare dintre noi să-și imagineze sau să realizeze singur. Și acesta este secretul succesului nostru. Scoatem la iveală ce e mai bun unul din celălalt. Ne susținem reciproc”, a spus Cook.

„Am reușit să ne lăsăm «amprenta asupra universului», așa cum a descris-o odată Steve, datorită a ceea ce suntem și a ceea ce credem, datorită valorilor noastre și modului în care privim lumea”, a adăugat el.

În timpul mandatului lui Cook la Apple, gigantul tehnologic a început să concureze în noi categorii de produse și servicii, construind un ecosistem tehnologic de consum mai amplu, pe lângă MacBook, iPhone și iPad.

Sub conducerea lui Cook, Apple a atins o serie de repere importante la nivel corporativ. În 2018, a devenit prima companie cu sediul în SUA cotată la bursă care a atins o capitalizare de piață de 1 trilion de dolari.

Ulterior, Apple a atins pragul de 2 trilioane de dolari în 2020, a depășit pentru prima dată pragul de 3 trilioane de dolari în 2022 în timpul tranzacționării intrazilnice, apoi a trecut de 4 trilioane de dolari în octombrie 2025. În iulie 2026, a depășit pentru scurt timp Nvidia, devenind compania cu cea mai mare capitalizare de piață.

De-a lungul anilor, Apple a rivalizat cu ExxonMobil, Nvidia și Microsoft pentru titlul de cea mai valoroasă companie americană cotată la bursă, primul loc schimbându-și periodic proprietarul între aceste companii. În această perioadă, Apple s-a clasat pe primul loc pentru o mare parte a intervalului 2013-2018.

În prezent, Apple are o capitalizare de piață de aproximativ 4,6 trilioane de dolari, ocupând locul al doilea după capitalizarea de piață a Nvidia, de 5,25 trilioane de dolari, și devansând capitalizarea Microsoft, de 3,79 trilioane de dolari.

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