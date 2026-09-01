PNL începe astăzi ședințele de grup parlamentar, însă disidenții care au votat Guvernul Veștea nu vor putea participa. Aceștia se pregătesc, însă, să intre la guvernare alături de PSD. Deși PNL intenționează să îi schimbe pe membrii nealiniați din funcțiile pe care le ocupă în comisiile de specialitate ale Parlamentului, surse politice au transmis pentru Gândul că măsurile impuse de conducerea PNL nu îi sperie și anunță că vor vota învestirea noului Guvern: „Toți care votează guvernul nu merg la ședința de grup a PNL. Să ne schimbe de peste tot, că noi știm că votăm Guvernul”.

În locul liberalilor sancționați ar urma să fie propuși alți parlamentari ai partidului. Printre senatorii liberali care urmează să își piardă funcțiile se numără Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru Apărare, Monica Anisie, secretara Comisiei pentru Apărare, și Mihai Veștea.

La Camera Deputaților, aproximativ 10 parlamentari care ocupă funcții în comisiile parlamentare ar urma să fie schimbați. Printre aceștia se află Lucian Bode, președintele Comisiei pentru Transporturi, și Alina Gorghiu, vicelider al grupului parlamentar și vicepreședinta Comisiei pentru Politică Externă. Pe lista celor vizați se mai află Sebastian Rusu, Ionuț Stroe, Răzvan Prișcă, Andrei Baciu, Eduard Mititelu și Ciprian Pandea.

Platforma Conservator-Liberală, în noul Executiv

Din noul Executiv ar urma, așadar, să facă parte PSD și Platforma Conservator-Liberală, „cu 4 sau 5 ministere”, așa cum au declarat surse liberale pentru Gândul. 25 de voturi pun la bătaie cei care se opun lui Bolojan.

Noii construcții i se alătură și UDMR. Uniunea a fost convinsă să iasă din alianța cu Bolojan și USR și să susțină un guvern girat de Nicușor Dan. Astfel, cu UDMR, noul guvern mizează pe „cel puțin 240 de voturi”, spun aceleași surse, necesarul fiind de 233.

PNL își pedepsește membrii neascultători

Decizia conducerii PNL vine după ce mai mulți parlamentari liberali au ales să îl susțină pe Adrian Veștea la votul de învestitură, deși partidul stabilise că nu va sprijini Cabinetul propus de acesta.

În luna iunie, conducerea PNL a decis, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri, ca partidul să nu susțină Guvernul Adrian Veștea. De asemenea, parlamentarii liberali au primit mandatul de a fi prezenți la vot, dar de a nu vota pentru învestirea Cabinetului.

La votul privind mandatul parlamentarilor, decizia a fost adoptată cu 40 de voturi pentru, 11 împotrivă și șase abțineri. În pofida acestei decizii, mai mulți liberali au ales să îl susțină pe Veștea. Guvernul propus de acesta a primit, în cele din urmă, 189 de voturi, insuficiente pentru a obține învestitura, fiind necesare 233 de voturi.

Sancțiunile anunțate acum reprezintă o nouă etapă în conflictul dintre conducerea PNL și liberalii care au susținut candidatura lui Adrian Veștea. Anterior, mai mulți șefi de organizații care s-au poziționat în favoarea acestuia au fost schimbați, iar unele dintre decizii au fost contestate în instanță.

Noile schimbări din comisiile parlamentare urmează să fie oficializate în ședințele grupurilor PNL. Funcțiile eliberate de parlamentarii sancționați vor fi repartizate altor membri ai partidului.