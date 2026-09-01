Prima pagină » Știri politice » Disidenții din PNL nu participă la ședința de azi a partidului, dar se pregătesc de guvernare cu PSD. Surse liberale pentru Gândul: Să ne schimbe de peste tot, nu ne interesează

Disidenții din PNL nu participă la ședința de azi a partidului, dar se pregătesc de guvernare cu PSD. Surse liberale pentru Gândul: Să ne schimbe de peste tot, nu ne interesează

Luiza Dobrescu
Disidenții din PNL nu participă la ședința de azi a partidului, dar se pregătesc de guvernare cu PSD. Surse liberale pentru Gândul: Să ne schimbe de peste tot, nu ne interesează
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

PNL începe astăzi ședințele de grup parlamentar, însă disidenții care au votat Guvernul Veștea nu vor putea participa. Aceștia se pregătesc, însă, să intre la guvernare alături de PSD. Deși PNL intenționează să îi schimbe pe membrii nealiniați din funcțiile pe care le ocupă în comisiile de specialitate ale Parlamentului, surse politice au transmis pentru Gândul că măsurile impuse de conducerea PNL nu îi sperie și anunță că vor vota învestirea noului Guvern: „Toți care votează guvernul nu merg la ședința de grup a PNL. Să ne schimbe de peste tot, că noi știm că votăm Guvernul”.

În locul liberalilor sancționați ar urma să fie propuși alți parlamentari ai partidului. Printre senatorii liberali care urmează să își piardă funcțiile se numără Nicoleta Pauliuc, președinta Comisiei pentru Apărare, Monica Anisie, secretara Comisiei pentru Apărare, și Mihai Veștea.

La Camera Deputaților, aproximativ 10 parlamentari care ocupă funcții în comisiile parlamentare ar urma să fie schimbați. Printre aceștia se află Lucian Bode, președintele Comisiei pentru Transporturi, și Alina Gorghiu, vicelider al grupului parlamentar și vicepreședinta Comisiei pentru Politică Externă. Pe lista celor vizați se mai află Sebastian Rusu, Ionuț Stroe, Răzvan Prișcă, Andrei Baciu, Eduard Mititelu și Ciprian Pandea.

Platforma Conservator-Liberală, în noul Executiv

Din noul Executiv ar urma, așadar, să facă parte PSD și Platforma Conservator-Liberală, „cu 4 sau 5 ministere”, așa cum au declarat surse liberale pentru Gândul. 25 de voturi pun la bătaie cei care se opun lui Bolojan.

Noii construcții i se alătură și UDMR. Uniunea a fost convinsă să iasă din alianța cu Bolojan și USR și să susțină un guvern girat de Nicușor Dan. Astfel, cu UDMR, noul guvern mizează pe „cel puțin 240 de voturi”, spun aceleași surse, necesarul fiind de 233.

PNL își pedepsește membrii neascultători

Decizia conducerii PNL vine după ce mai mulți parlamentari liberali au ales să îl susțină pe Adrian Veștea la votul de învestitură, deși partidul stabilise că nu va sprijini Cabinetul propus de acesta.

În luna iunie, conducerea PNL a decis, cu 41 de voturi pentru, 13 împotrivă și două abțineri, ca partidul să nu susțină Guvernul Adrian Veștea. De asemenea, parlamentarii liberali au primit mandatul de a fi prezenți la vot, dar de a nu vota pentru învestirea Cabinetului.

La votul privind mandatul parlamentarilor, decizia a fost adoptată cu 40 de voturi pentru, 11 împotrivă și șase abțineri. În pofida acestei decizii, mai mulți liberali au ales să îl susțină pe Veștea. Guvernul propus de acesta a primit, în cele din urmă, 189 de voturi, insuficiente pentru a obține învestitura, fiind necesare 233 de voturi.

Sancțiunile anunțate acum reprezintă o nouă etapă în conflictul dintre conducerea PNL și liberalii care au susținut candidatura lui Adrian Veștea. Anterior, mai mulți șefi de organizații care s-au poziționat în favoarea acestuia au fost schimbați, iar unele dintre decizii au fost contestate în instanță.

Noile schimbări din comisiile parlamentare urmează să fie oficializate în ședințele grupurilor PNL. Funcțiile eliberate de parlamentarii sancționați vor fi repartizate altor membri ai partidului.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS 11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea
16:26
11 țări ale Uniunii Europene, printre care și România, solicită schimbarea politicii externe a UE. România a semnat cererea
ULTIMA ORĂ Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro: „3.000 de locuri de cazare gratuit pentru pensionari, la mare / Domnul Bolojan să asigure transportul, atât”
16:26
Mohammad Murad, o nouă provocare pentru Bolojan, după ce i-a oferit un milion de euro: „3.000 de locuri de cazare gratuit pentru pensionari, la mare / Domnul Bolojan să asigure transportul, atât”
SCANDALOS Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare. „PSD este de vină pentru pierderea banilor din PNRR”
16:25
Ilie Bolojan a fugit de la conferința de presă a Guvernului, în timp ce reporterul îi adresa o întrebare. „PSD este de vină pentru pierderea banilor din PNRR”
FLASH NEWS Diana Buzoianu acuză Administrația Națională „Apele Române” că este condusă politic. Ministra interimară vrea demiterea conducerii
16:14
Diana Buzoianu acuză Administrația Națională „Apele Române” că este condusă politic. Ministra interimară vrea demiterea conducerii
FLASH NEWS Nicușor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei. Ce au discutat cei doi
16:14
Nicușor Dan a primit-o la Palatul Cotroceni pe Angela Merkel, fostul cancelar al Germaniei. Ce au discutat cei doi
ULTIMA ORĂ Mohammad Murad, AUR, îngroapă ideea anticipatelor: „Nimic nu se schimbă / Am avea 35-40% și ce facem? Tot în opoziție am rămâne / Eu trebuie să guvernez acum / Nu vrea PSD cu noi, poate vrea PNL”
16:06
Mohammad Murad, AUR, îngroapă ideea anticipatelor: „Nimic nu se schimbă / Am avea 35-40% și ce facem? Tot în opoziție am rămâne / Eu trebuie să guvernez acum / Nu vrea PSD cu noi, poate vrea PNL”
Mediafax
Lider USR, pronostic DUR pentru Nicușor Dan: „Îl vor arunca peste bord foarte curând”
Digi24
Ce document trebuie să prezentăm la medic de la 1 septembrie. Precizările CNAS
Cancan.ro
ULTIMELE zile din viața Ancăi Pandrea. Ce s-a întâmplat cu celebra actriță începând de sâmbătă
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Adevarul
VIDEO Ce prețuri au bulgarii după trecerea la euro: „Cum își permit oamenii ăștia?”
Mediafax
Rusia schimbă fața teritoriilor OCUPATE din Ucraina: construcții masive, credite ieftine și despăgubiri cerute de foștii proprietari
Click
Victor Yila, mărturii cutremurătoare despre ultimele zile din viața Ancăi Pandrea: „Vineri a fost ok, am glumit. Era super lucidă”
Digi24
Putin cere Chinei, Indiei și Iranului să ajute la prevenirea conflictelor în lume: „Trebuie să facem tot posibilul”
Cancan.ro
A fost cutremur în România la ora 9:54! Ce magnitudine a anunțat INFP
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
OMODA 4 debutează în Europa. Noul SUV chinezesc ar putea deveni un „Dacia Duster killer”
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Prietenul tău Vasile îmi face avansuri!
Descopera.ro
Unde dispar vântureii de seară în timpul migrației? Cercetătorii au descoperit locul în care se adună sute de mii
ULTIMA ORĂ Mohammad Murad, dezvăluiri despre negocierile pentru Guvernul Veștea: s-a vorbit despre un protocol Veștea-AUR/ am propus să intrăm la guvernare cu secretari de stat și șefi de agenție/ Simion a zis că suntem interesați să fim prezenți în structurile statului/ Simion mi-a propus Ministerul Economiei/ Nicușor Dan era deschis să spună că AUR nu e partid extremist/ s-a ratat un moment ca AUR să fie privit altfel
16:38
Mohammad Murad, dezvăluiri despre negocierile pentru Guvernul Veștea: s-a vorbit despre un protocol Veștea-AUR/ am propus să intrăm la guvernare cu secretari de stat și șefi de agenție/ Simion a zis că suntem interesați să fim prezenți în structurile statului/ Simion mi-a propus Ministerul Economiei/ Nicușor Dan era deschis să spună că AUR nu e partid extremist/ s-a ratat un moment ca AUR să fie privit altfel
SPORT Rutina impresionantă a unei culturiste din România care i-a permis să se califice la Ms Olympia 2026
16:23
Rutina impresionantă a unei culturiste din România care i-a permis să se califice la Ms Olympia 2026
EXCLUSIV Efectul provocării lansate lui Bolojan de omul de afaceri Mohammad Murad: A doua zi dimineața m-am trezit cu 3 controale
16:16
Efectul provocării lansate lui Bolojan de omul de afaceri Mohammad Murad: A doua zi dimineața m-am trezit cu 3 controale
CONTROVERSĂ Trump are câștig de cauză la Curtea Supremă în cazul sălii de bal a Casei Albe
16:10
Trump are câștig de cauză la Curtea Supremă în cazul sălii de bal a Casei Albe
CONTROVERSĂ Moscova dublează numărul navelor din „flota fantomă” care transportă gaz lichefiat. Cine este singurul cumpărător pentru LNG-ul supus sancțiunilor
16:09
Moscova dublează numărul navelor din „flota fantomă” care transportă gaz lichefiat. Cine este singurul cumpărător pentru LNG-ul supus sancțiunilor
VIDEO Un bărbat din Oradea surprins de camerele video dintr-un cartier când încearcă clanțele și ascultă la uși. Poliția a anunțat că urmărește cazul
16:03
Un bărbat din Oradea surprins de camerele video dintr-un cartier când încearcă clanțele și ascultă la uși. Poliția a anunțat că urmărește cazul

Cele mai noi

Trimite acest link pe