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Bacalaureat 2027. Probele scrise încep mai devreme. Calendarul examenului, modificat din cauza caniculei

Elena Popescu
Bacalaureat 2027. Probele scrise încep mai devreme. Calendarul examenului, modificat din cauza caniculei
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Elevii care vor susține examenul de Bacalaureat în 2027 vor avea parte de un calendar modificat. Ministerul Educației a anunțat forma finală a programului pentru simularea și examenul propriu-zis, iar probele scrise au fost programate mai devreme, în contextul riscului tot mai mare de temperaturi extreme în perioada verii.

Simularea probelor scrise pentru examenul de Bacalaureat 2027 va avea loc între 22 și 25 martie.

Calendarul simulării Bacalaureatului

Calendarul este următorul:

22 martie – Limba și literatura română;
23 martie – proba obligatorie a profilului;
24 martie – proba la alegere a profilului și specializării;
25 martie – Limba și literatura maternă.

Rezultatele simulării vor fi comunicate pe 9 aprilie 2027.

Probele orale, programate în luna aprilie

Examenul național de Bacalaureat va începe cu evaluarea competențelor. Probele orale și cele de competențe sunt programate în luna aprilie.

Elevii vor susține:

12-14 aprilie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română;
14-16 aprilie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă;
19-21 aprilie – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională;
21-23 aprilie – evaluarea competențelor digitale.

Când încep probele scrise la Bacalaureat 2027

Probele scrise sunt programate între 14 și 18 iunie. Pe 14 iunie va avea loc proba la Limba și literatura română, urmată pe 15 iunie de proba obligatorie a profilului și pe 17 iunie de proba la alegere. Proba de Limbă maternă va avea loc pe 18 iunie.

Primele rezultate vor fi afișate pe 23 iunie, până la ora 12:00. Până pe 25 iunie, elevii își pot vedea lucrările și depune contestațiile, urmând ca rezultatele finale să fie publicate pe 1 iulie 2027.

La momentul lansării în consultare publică a calendarului, Ministerul Educației a transmis că modificarea intervalelor este determinată de schimbările climatice și riscul de caniculă extremă, după ce în anul 2026 proba obligatorie a profilului a trebuit amânată din cauza unui Cod roșu.

Decalarea examenului a avut la bază și „solicitările de a identifica o soluție funcțională care să permită încadrarea în termen a candidaților a căror înscriere în învățământul superior depinde de prezentarea diplomei de bacalaureat”.

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