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Pepe revine în televiziune. Cu ce post a semnat un nou contract

Elena Popescu
Pepe revine în televiziune. Cu ce post a semnat un nou contract
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Pepe, pe numele său real Ionuț Nicolae Pascu, face o schimbare în cariera sa de televiziune. Artistul și prezentatorul TV se alătură echipei Kanal D.

Deocamdată, postul nu anunţă însă şi emisiunea în care va putea fi văzut Pepe. Kanal D spune că va reveni în perioada următoare cu detalii despre proiectele în care va fi implicat. Acesta va fi implicat într-un nou proiect de divertisment.

”Sunt foarte bucuros să vă anunţ că, de acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viaţă şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc şi în casele telespectatorilor Kanal D. Şi vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe.

Pepe are o experiență de ani de zile în televiziune

Pepe este una dintre figurile cunoscute ale divertismentului românesc, iar de-a lungul anilor a fost implicat în numeroase proiecte de televiziune. Artistul a fost prezentator al unor emisiuni precum ”Te cunosc de undeva!” și ”Splash! Vedete la apă”, dar și membru al juriului în cadrul show-ului ”Next Star”.

Noua colaborare cu Kanal D marchează astfel un nou capitol în cariera sa de televiziune, iar postul urmează să anunțe în perioada următoare formatul în care va apărea artistul.

Pepe a popularizat stilul flamenco-pop în România. El a lansat albume precum ”Inimă nebună”, ”Îmi place”, ”Cine te iubeşte”, ”Îmi pasă”.

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