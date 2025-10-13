Prima pagină » Mediu » Andrei Corlan, Garda Națională de Mediu: “Avem, în premieră, încheiat un parteneriat cu mediul antreprenorial și cu membrii societății civile”

Andrei Corlan, Garda Națională de Mediu: “Avem, în premieră, încheiat un parteneriat cu mediul antreprenorial și cu membrii societății civile”

Bogdan Pavel
13 oct. 2025, 20:00, Mediu
Andrei Corlan, Garda Națională de Mediu: “Avem, în premieră, încheiat un parteneriat cu mediul antreprenorial și cu membrii societății civile”

Protecția mediului este o responsabilitate a noastră a tuturor, iar dezbaterile din cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United au abordat problemele din toate unghiurile astfel încât să conducă la soluții. Mai mult, în premieră, Garda Națională de Mediu a încheiat un parteneriat public-privat, cu reprezentanți ai mediului antreprenor și cu reprezentanți ai societății civile. Declarațiile au fost făcute de Andrei Corlan, comisar general Garda Națională de Mediu.

Șeful Gărzii de Mediu a catalogat discuțiile din cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United “constructive”.

“Discuțiile au fost extrem de constructive și concluzia care este și stabilită în legea primară a mediului este că protecția mediului este o responsabilitate a noastră, a tuturor. Informația este extrem de importantă. Aceasta dezbateri și abordări ale problemelor din toate unghiurile, din perspectiva controlului, din perspectiva legiferării, din perspectiva legiferării, din perspectiva economică și din perspectiva de responsabilitate socială pot conduce într-adevăr la la soluții”, a precizat Andrei Corlan.

Conform lui, instituția pe care o conduce s-a implicat activ în găsirea soluțiilor pentru problemele din ziua de zi.

“Avem în premieră încheiat un partener public privat, cu reprezentanți ai mediului antreprenorial și cu reprezentanți ai societății civile, astfel încât după ce am concluzionat că noi cam toți dorim același lucru, mediu curat, dar abordările diferă.

Și atunci avem abordarea instituției de stat, avem abordarea mediului antreprenorial care va promova oportunitatea colectării separate, adică protecția mediului ca și profit și avem societatea civilă care transmite mesajul în mod direct, interfața de comunicare cu cetățeanul, componenta de responsabilitate socială, care astăzi deocamdată este foarte prezentă în rândul tinerilor, dar populația trecută de 40 de ani este oarecum deficitară pe acest subiect. Atunci avem controlul, avem profitul și avem responsabilitatea socială, mediu, economie, educație”, a conchis Andrei Corlan.

Partenerii Conferinței Gândul Recycle Now United au fost RetuRO, Greenpoint, Asociația OIREP Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Care sunt cele mai noi legi și tendințe în materie de colectare și reciclare? Află la Conferința GÂNDUL “Recycle Now United” ediția a VI-a

Garda Națională de Mediu: Controale extinse la toate depozitele de DEȘEURI municipale din țară

Citește și

MEDIU Pădurarii ar putea purta body-cam-uri. Decizia finală o vor avea deputații
20:50
Pădurarii ar putea purta body-cam-uri. Decizia finală o vor avea deputații
VIDEO EXCLUSIV Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”
18:41
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”
EXTERNE După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
18:21, 08 Oct 2025
După războiul comercial, noi TENSIUNI între SUA și UE. Washingtonul așteaptă relaxarea reglementărilor de mediu
ACTUALITATE De ce se numește „Barbara” ciclonul care a lovit România și cum funcționează denumirea furtunilor în Europa
18:07, 07 Oct 2025
De ce se numește „Barbara” ciclonul care a lovit România și cum funcționează denumirea furtunilor în Europa
ULTIMA ORĂ Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare
11:48, 30 Sep 2025
Angajații Romsilva, lăsați și fără BONUSURI de lux și fără lemne de foc. Cum s-a modificat contractul colectiv de muncă și când va intra în vigoare
MEDIU ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
12:22, 27 Sep 2025
ECHINACEA, planta care întărește imunitatea și înfrumusețează grădina. Cum se prinde la ghiveci
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Românul care l-a consiliat pe Trump anunță ce li se pregătește rușilor și coreenilor. „N-are nicio problemă să recurgă la metode foarte dure”
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Dublă tragedie! Ei sunt Simona și Tudor, cei doi studenți care au murit în accidentul din Cluj. Se întorceau de la facultate
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice! S-a transformat TOTAL! Puțini ar mai recunoaște-o
observatornews.ro
Reacţia unui român stabilit în Suedia de 50 de ani, când vede preţurile de la noi din magazine
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Duminică noaptea, 12 octombrie 2025, în jurul orei 01:00, cadavrul lui Ionuț a fost găsit într-o parcare publică din nordul Italiei. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit în Bolzano, mai exact într-o parcare folosită de șoferii de camioane pe
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
Reguli noi UE privind telefoanele mobile. Termen limită pentru modificarea produselor, 3 ani. Va fi valabil și în România
Evz.ro
Cum a schimbat Teo Trandafir cariera lui Bursucu: Mărturii din culise
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
SCANDALUL care zguduie industria muzicală! Lele îl umilește public pe Jador: "Nu am cum să mă pun la nivelul tău. Ești mic rău pentru mine și la cântare și la talent. Fanii tăi au 11 ani. Ai fani de sunt la biberon". INCREDIBIL de la ce s-au certat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Marea Britanie interzice vânzarea băuturilor energizante minorilor sub 16 ani: „Cum putem aștepta să performeze la școală?”