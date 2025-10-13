Andrei Corlan, Garda Națională de Mediu: “Avem, în premieră, încheiat un parteneriat cu mediul antreprenorial și cu membrii societății civile”

Protecția mediului este o responsabilitate a noastră a tuturor, iar dezbaterile din cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United au abordat problemele din toate unghiurile astfel încât să conducă la soluții. Mai mult, în premieră, Garda Națională de Mediu a încheiat un parteneriat public-privat, cu reprezentanți ai mediului antreprenor și cu reprezentanți ai societății civile. Declarațiile au fost făcute de Andrei Corlan, comisar general Garda Națională de Mediu.

Șeful Gărzii de Mediu a catalogat discuțiile din cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United “constructive”.

“Discuțiile au fost extrem de constructive și concluzia care este și stabilită în legea primară a mediului este că protecția mediului este o responsabilitate a noastră, a tuturor. Informația este extrem de importantă. Aceasta dezbateri și abordări ale problemelor din toate unghiurile, din perspectiva controlului, din perspectiva legiferării, din perspectiva legiferării, din perspectiva economică și din perspectiva de responsabilitate socială pot conduce într-adevăr la la soluții”, a precizat Andrei Corlan.

Conform lui, instituția pe care o conduce s-a implicat activ în găsirea soluțiilor pentru problemele din ziua de zi.

“Avem în premieră încheiat un partener public privat, cu reprezentanți ai mediului antreprenorial și cu reprezentanți ai societății civile, astfel încât după ce am concluzionat că noi cam toți dorim același lucru, mediu curat, dar abordările diferă.

Și atunci avem abordarea instituției de stat, avem abordarea mediului antreprenorial care va promova oportunitatea colectării separate, adică protecția mediului ca și profit și avem societatea civilă care transmite mesajul în mod direct, interfața de comunicare cu cetățeanul, componenta de responsabilitate socială, care astăzi deocamdată este foarte prezentă în rândul tinerilor, dar populația trecută de 40 de ani este oarecum deficitară pe acest subiect. Atunci avem controlul, avem profitul și avem responsabilitatea socială, mediu, economie, educație”, a conchis Andrei Corlan.

Partenerii Conferinței Gândul Recycle Now United au fost RetuRO, Greenpoint, Asociația OIREP Ambalaje, Clean Recycle, DS Smith Recycling, BILBOR, ONE United Properties și OSCAR Downstream.

