Anunțul Uniunii Europene cu privire la sticlele de plastic. Decizia afectează și România

25 ian. 2026, 09:31, Mediu
Uniunea Europeană vrea să reducă utilizarea plasticului, în special a celui de unică folosință și ia măsuri drastice în acest sens, scrie Cancan.ro.

Sticlele de plastic, un real pericol pentru mediul înconjurător, vor intra sub incidența unor directive tot mai stricte.

Autoritățile europene au introdus, încă din 2019, Directiva SUP (Single Use Plastic), care reglementează folosirea și reciclarea ambalajelor din plastic.

Scopul clar este reducerea cantității de deșeuri generate și stimularea reciclării. Se dorește prevenirea situațiilor în care sticlele de plastic sunt aruncate la întâmplare.

Mai mult, începând cu 2025, sticlele de plastic ar trebui să conțină cel puțin 25% material reciclat, iar până în 2030 pragul ar urma să ajungă la 30%.

În consecință, prețul unei sticle de plastic ar putea crește pentru consumatori.

