11 mart. 2026, 13:26, Sport
Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal a decis, marți, introducerea sistemului „Multiball” în partidele din cadrul Superligii și Cupei României.

Principala idee vizează creșterea timpului efectiv de joc, informează site-ul oficial al FRF.

Foarte mulți conducători instruiau juniorii clubului – acei copii de mingi – să nu dea mingea adversarilor atunci când echipa proprie era în avantaj. Au existat nenumărate scandaluri pe ceastă temă.

Modelul este preluat din marile campionate de fotbal ale Europei, dar mai ales Premier League.

„Comitetul de Urgență al FRF a decis azi implementarea sistemului Multiball în anumite competiții organizate sub egida FRF, în vederea creșterii timpului efectiv de joc, prevenirii întârzierii nejustificate a reluării jocului și pentru a asigura o desfășurare mai fluentă a partidelor. Propunerea Departamentului Competiții, adoptată de Comitetul de Urgență azi, 10 martie, prevede completarea articolului 59, litera j, din regulament, prin introducerea obligativității utilizării sistemului Multiball în competițiile de fotbal masculin Superliga și Cupa României, obligatoriu începând cu faza sferturilor de finală, iar în faza grupelor în meciurile în care se întâlnesc echipe din Superligă’, se arată pe site-ul citat.

De asemenea, sistemul va fi utilizat în toate finalele competițiilor de tineret și juniori, atât la masculin, cât și la feminin, organizate de Federația Română de Fotbal.

15 mingi de joc la dispoziție

Sistemul „Multiball” are ca obiectiv principal reducerea timpilor morți atunci când mingea părăsește suprafața de joc, prin asigurarea unei disponibilități imediate a mingilor de rezervă pentru reluarea jocului.

În cadrul acestui sistem vor fi utilizate 15 mingi de joc, distribuite astfel: o minge aflată în joc; o minge în posesia celui de-al patrulea oficial și 13 mingi de rezervă amplasate uniform în jurul terenului. Dintre acestea, câte două mingi vor fi poziționate în spatele fiecărei linii de poartă, iar restul vor fi distribuite de-a lungul marginilor terenului, conform schemei stabilite de organizatori.

Mingile de rezervă vor fi așezate pe suporturi speciale, amplasate în fața panourilor publicitare, la o distanță de minimum 1,5 metri și maximum 3 metri față de liniile de margine sau de poartă. Acestea nu pot fi mutate pe durata jocului decât cu aprobarea arbitrului.

