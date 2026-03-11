Institutul Național de Statistică a realizat o analiză privind distribuția forței de muncă la nivel național, evidențiind județele din România cu rata cea mai mică de angajare, dar și zonele în care nivelul de ocupare a forței de muncă este cel mai ridicat.

Botoșăneni, certați cu munca

Conform studiului Evoluții și perspective în relațiile de muncă 2025-2026, Botoșani a înregistrat cea mai mică rată de angajare din întreaga țară. Doar 16 % din totalul de locuitori au locuri de muncă cu acte. Mai exact, din cei 388.000 de locuitori, doar 62.044 sunt salariați.

Dacă primul loc este ocupat de Botoșani, poziția secundă este ocupată de Vaslui, cu 16,3% angajați din totalul de locuitori. Giurgiu este pe locul 3, cu 16, 4%. Teleorman ocupă locul al patrulea, cu 17,9%, iar pe locul cinci este Călărași, cu 18,2%.

Ștefan Guga, director Syndex România a declarat că: „În cazul inegalităților geografice, constatăm chiar o agravare a situației: unele județe cu o pondere scăzută a salariaților în totalul populației au înregistrat în ultima perioadă evoluții mai modeste decât media națională și decât unele județe cu pondere mare a salariaților”

Capitala stă cel mai bine la acest capitol

Cea mai mare rată de de angajare este atribuită Bucureștiului, 65%. Capitala este urmată de Cluj, cu o rată de 41,4%, apoi este Timiș, cu 40,6%. Locul patru la acest capitol este ocupat de Sibiu, 37,1%. Brașov este pe locul 5, cu 35,8%, iar ultimul loc este ocupat de Ilfov, cu un procentaj de 33,8%.

Recomandarea autorului: