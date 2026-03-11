Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) va recomanda eliberarea unei cantități de petrol din rezervele strategice care ar depăși 100 de milioane de barili în prima lună, pentru a reduce prețurile țițeiului, care au crescut vertiginos în timpul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, au declarat, miercuri, două surse pentru Reuters.

AIE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Vestea a venit după ce The Wall Street Journal a raportat, marți seara, că AIE a propus cea mai mare eliberare de petrol din rezervele sale strategice, depășind cele 182 de milioane de barili pe care statele membre le-au pus pe piață în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.

Membrii organismului, care a fost înființat după criza petrolului din Orientul Mijlociu din anii 1970, sunt obligați să dețină rezerve de țiței pentru cel puțin 90 de zile, care pot fi eliberate pe piață în cazul unui șoc al aprovizionării.

Într-o declarație făcută marți, directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a spus că țările membre dețin în prezent peste 1,2 miliarde de barili de stocuri publice de petrol pentru situații de urgență, la care se adaugă încă 600 de milioane de barili de stocuri industriale deținute în baza obligațiilor guvernamentale.

Transporturile globale de petrol și gaze naturale pe mare au întâmpinat dificultăți timp de mai bine de o săptămână ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz, o rută maritimă importantă în largul coastelor Iranului, prin care trec aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale transportate pe mare la nivel mondial.

Prețul țițeiului Brent a fluctuat puternic în ultimele zile, ajungând luni la 119,50 dolari pe baril, un nivel nemaiîntâlnit din 2022.

Macron îi cheamă la discuții pe liderii din G7

Miniștrii energiei din G7 au declarat, miercuri, că sunt pregătiți să ia „toate măsurile necesare” în coordonare cu Agenția Internațională pentru Energie (AIE), pentru a combate creșterea prețurilor petrolului brut cauzată de războiul din Orientul Mijlociu.

Declarația a fost făcută publică în momentul în care președintele Emmanuel Macron, a cărui țară deține președinția rotativă a Grupului celor Șapte economii, urma să prezideze o videoconferință a liderilor G7 pentru a discuta consecințele economice ale războiului din Orientul Mijlociu, a declarat președinția franceză.

„Aceasta va fi prima discuţie pe această temă între membrii G7. Coordonarea economică este o problemă cheie pentru a avea un răspuns eficient şi util la situaţie”, a adăugat Palatul Élysée, Franţa deţinând preşedinţia G7 în acest an.

