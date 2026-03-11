Prima pagină » Știri externe » Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții

Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții

11 mart. 2026, 13:22, Știri externe
Agenția Internațională pentru Energie vrea să elibereze o cantitate uriașă de petrol din rezervele strategice pentru a „calma“ prețurile. Macron convoacă liderii G7 pentru discuții

Agenția Internațională pentru Energie (AIE) va recomanda eliberarea unei cantități de petrol din rezervele strategice care ar depăși 100 de milioane de barili în prima lună, pentru a reduce prețurile țițeiului, care au crescut vertiginos în timpul războiului SUA-Israel împotriva Iranului, au declarat, miercuri, două surse pentru Reuters.

AIE nu a răspuns imediat la o solicitare de comentarii.

Vestea a venit după ce The Wall Street Journal a raportat, marți seara, că AIE a propus cea mai mare eliberare de petrol din rezervele sale strategice, depășind cele 182 de milioane de barili pe care statele membre le-au pus pe piață în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022.

Membrii organismului, care a fost înființat după criza petrolului din Orientul Mijlociu din anii 1970, sunt obligați să dețină rezerve de țiței pentru cel puțin 90 de zile, care pot fi eliberate pe piață în cazul unui șoc al aprovizionării.

Într-o declarație făcută marți, directorul executiv al AIE, Fatih Birol, a spus că țările membre dețin în prezent peste 1,2 miliarde de barili de stocuri publice de petrol pentru situații de urgență, la care se adaugă încă 600 de milioane de barili de stocuri industriale deținute în baza obligațiilor guvernamentale.

Transporturile globale de petrol și gaze naturale pe mare au întâmpinat dificultăți timp de mai bine de o săptămână ca urmare a închiderii strâmtorii Ormuz, o rută maritimă importantă în largul coastelor Iranului, prin care trec aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale transportate pe mare la nivel mondial.

Prețul țițeiului Brent a fluctuat puternic în ultimele zile, ajungând luni la 119,50 dolari pe baril, un nivel nemaiîntâlnit din 2022.

Macron îi cheamă la discuții pe liderii din G7

Miniștrii energiei din G7 au declarat, miercuri, că sunt pregătiți să ia „toate măsurile necesare” în coordonare cu Agenția Internațională pentru Energie (AIE), pentru a combate creșterea prețurilor petrolului brut cauzată de războiul din Orientul Mijlociu.

Declarația a fost făcută publică în momentul în care președintele Emmanuel Macron, a cărui țară deține președinția rotativă a Grupului celor Șapte economii, urma să prezideze o videoconferință a liderilor G7 pentru a discuta consecințele economice ale războiului din Orientul Mijlociu, a declarat președinția franceză.

„Aceasta va fi prima discuţie pe această temă între membrii G7. Coordonarea economică este o problemă cheie pentru a avea un răspuns eficient şi util la situaţie”, a adăugat Palatul Élysée, Franţa deţinând preşedinţia G7 în acest an.

 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

UE pregătește „planul B” pentru Ucraina. Ajutor de 30.000.000.000 de euro dacă Ungaria blochează împrumutul de 90.000.000.000 de euro

Frisoane la Moscova. Investițiile Rusiei în Iran sunt în pericol, indiferent cine câștigă războiul. „Sentimentul anti-rus a reapărut recent”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
13:29
O navă sub pavilion thailandez a fost atacată în Strâmtoarea Ormuz. Trei marinari sunt dați dispăruți după ce compartimentul motorului a luat foc
GALERIE FOTO Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu
12:56
Americanii publică imagini noi cu „activele aeriene”. Cum arată avioanele de luptă din Orientul Mijlociu
EXTERNE Erika Kirk, numită de Donald Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene SUA, în locul răposatului ei soț
12:13
Erika Kirk, numită de Donald Trump în consiliul consultativ al Academiei Forțelor Aeriene SUA, în locul răposatului ei soț
FLASH NEWS Italia nu a primit nicio solicitare pentru bazele americane. Meloni: „Nu putem permite regimului ayatollahilor să dețină arme nucleare“
11:53
Italia nu a primit nicio solicitare pentru bazele americane. Meloni: „Nu putem permite regimului ayatollahilor să dețină arme nucleare“
SCANDAL Scandal cultural în Europa. Bruxelles-ul amenință „Bienala de la Veneția” cu tăierea finanțării dacă acceptă Rusia în expoziție
11:36
Scandal cultural în Europa. Bruxelles-ul amenință „Bienala de la Veneția” cu tăierea finanțării dacă acceptă Rusia în expoziție
ECONOMIE UE pregătește „planul B” pentru Ucraina. Ajutor de 30.000.000.000 de euro dacă Ungaria blochează împrumutul de 90.000.000.000 de euro
11:06
UE pregătește „planul B” pentru Ucraina. Ajutor de 30.000.000.000 de euro dacă Ungaria blochează împrumutul de 90.000.000.000 de euro
Mediafax
Oana Țoiu va da explicații azi la comisia de politică externă din Camera Deputaților
Digi24
Câți români vor ca PSD să iasă de la guvernare: sondaj INSCOP
Cancan.ro
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
„Gata cu scuzele!” Criza locuințelor, între modelul Clujului și „Planul Simion”, în Parlamentul European
Mediafax
România trebuie să taie 18 miliarde de lei din deficit. Bolojan explică cele cinci provocări
Click
„Supa penicilină”, preparatul care îți întărește sistemul imunitar. Italienii o adoră!
Digi24
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de testare pentru tehnologia autonomă: „Un eșec catastrofal”
Cancan.ro
Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de 8 martie. Vecinii fac dezvăluiri ULUITOARE
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Secretul pieselor auto originale. Ce trebuie să știe șoferii și posesorii de mașini
Descopera.ro
Scutul natural al Pământului este sub asalt! Cine este de vină?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La farmacie: - Aveți medicamente anti-potență? -La ce vă trebuie?
Descopera.ro
Numărul de copii pe care îi ai poate influența cât de mult vei trăi, arată un studiu
FLASH NEWS Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
13:29
Bărbat reținut după ce a agresat sexual două femei pe stradă, în Sectorul 4. Un locatar l-a imobilizat pe suspect
SPORT Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
13:26
Schimbare importantă impusă de FRF la startul sezonului de playoff și playout! Cum funcționează sistemul „Multiball”
ECONOMIE Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
13:14
Care este județul din România cu cei mai mulți șomeri, acum, în 2026. Polul opus: Unde sunt cei mai mulți angajați
FLASH NEWS Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
13:05
Alex Florența, propus ca adjunct la DIICOT, evită să spună de ce a plecat de la Parchetul General. A apelat la metafore în cadrul audierilor
IT&C Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
12:59
Modificarea anunțată de Digi RCS-RDS care îi afectează pe toți abonații. Ce se întâmplă cu facturile în 2026
FLASH NEWS Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie
12:48
Angajații CE Oltenia intră în greva foamei. 1.500 de mineri riscă să rămână pe drumuri de la 1 aprilie

Cele mai noi

Trimite acest link pe