Ai renovat casa, dar ai păstrat asigurarea neschimbată. Ce trebuie verificat

O locuință adună investiții mult după momentul achiziției. Instalațiile sunt înlocuite, bucătăria este refăcută, apar electrocasnice noi, iar finisajele sunt alese pentru a rezista ani. Fiecare lucrare înseamnă bani cheltuiți pentru confortul familiei și pentru păstrarea proprietății în stare bună.

Finalul renovării nu înseamnă însă doar mobilarea și ultimele retușuri. Asigurarea de locuință trebuie de asemenea verificată, pentru că lucrurile care ar trebui reparate sau înlocuite în urma unei daune pot fi diferite față de cele existente la încheierea poliței, iar suma asigurată ar putea să nu mai fie suficientă.

Renovarea nu actualizează automat asigurarea

În cazul My Home, asigurarea facultativă de locuință și bunuri de la Allianz-Țiriac, îmbunătățirile constructive și dotările cu instalații și echipamente realizate după emiterea poliței nu sunt incluse automat. Acestea pot fi adăugate printr-un supliment de asigurare, cu plata diferențelor de primă, potrivit condițiilor contractului.

De aceea, după lucrări importante, este utilă o discuție cu asigurătorul despre modificările făcute și documentele necesare pentru actualizarea protecției. Verificarea ar trebui să privească atât ce a fost adăugat, cât și sumele înscrise în contract.

O instalație nouă poate reduce unele vulnerabilități ale locuinței, dar rămâne o investiție care trebuie protejată. În plus, înlocuirea unei instalații nu elimină toate cauzele posibile ale unei pagube, locuința putând fi afectată de evenimente care pornesc din alte spații ale clădirii sau din exterior.

Clădirea și bunurile din interior se protejează separat

În locuință, elemente precum pardoselile, ușile, obiectele sanitare și instalațiile fixe sunt incluse în categoria clădirii, în timp ce mobilierul și electrocasnicele fac parte dintre bunurile din locuință pentru care e nevoie de protecție dedicată. Încadrarea contează pentru verificarea sumelor și a acoperirilor din poliță.

O renovare poate modifica ambele categorii. Refacerea băii presupune lucrări și dotări ale locuinței, în timp ce reamenajarea camerelor poate aduce bunuri noi. Dacă atenția rămâne exclusiv asupra valorii apartamentului, investiția în bunuri poate fi trecută cu vederea.

Pentru o evaluare atentă, este utilă trecerea în revistă a bunurilor din fiecare cameră. Achizițiile făcute separat, în luni sau ani diferiți, sunt mai greu de privit ca o sumă totală. Costul refacerii unei camere poate deveni însă relevant pentru buget atunci când mai multe obiecte sunt deteriorate în același eveniment.

Asigurarea My Home oferă protecție pentru riscuri precum incendiul, cutremurul, furtul sau daunele provocate de apă, în funcție de pachetul ales și de condițiile poliței. Pentru anumite situații, precum avariile accidentale și scurtcircuitul, trebuie urmărite și limitele specifice de despăgubire. De aceea, riscurile acoperite și suma asigurată trebuie stabilite specific, în funcție de nevoile și așteptările familiei.

Prețul casei nu este echivalent cu costul refacerii după o daună

Prețul pe care l-ar obține proprietarul dacă ar vinde locuința depinde și de amplasare, accesul la transport sau cererea din zonă. Refacerea unor pereți, instalații ori finisaje presupune materiale și manoperă. Cele două valori trebuie înțelese înainte de stabilirea protecției.

Pentru clădire, asigurarea My Home permite stabilirea sumei asigurate la valoarea de înlocuire de nou sau la valoarea de piață, conform declarației și contractului. Este important ca proprietarul să cunoască baza folosită în propria poliță.

O sumă prea mică poate avea consecințe și în cazul unei pagube parțiale. Condițiile My Home prevăd aplicarea principiului proporționalității pentru clădirile subasigurate, ceea ce poate reduce despăgubirea. Prin urmare, existența unei limite aparent suficiente pentru o reparație nu înlocuiește evaluarea corectă a clădirii.

Actualizarea poliței nu presupune însă adăugarea mecanică a tuturor facturilor de renovare la suma deja asigurată. Lucrările pot înlocui elemente existente, iar costul lor nu se transferă identic în prețul de vânzare al proprietății. Facturile, devizele și fotografiile sunt repere pentru discuția despre ce s-a schimbat și cum trebuie reflectată schimbarea în contract.

Pentru familie, o casă bine întreținută reprezintă și resurse acumulate prin muncă. Protejarea investițiilor făcute în ea poate reduce nevoia de a folosi din nou economiile pentru aceleași lucrări după o daună acoperită. Grija pentru locuința care va rămâne copiilor include și verificarea protecției ei pe parcurs.

Pentru proprietarii care încheie o asigurare My Home până la 30 noiembrie 2026, Allianz-Țiriac oferă gratuit polița obligatorie PAD pentru un an. Promoția este disponibilă pentru locuințele care nu au o poliță Allianz-Țiriac în vigoare sau pentru care aceasta a expirat de cel puțin 30 de zile. Românii din diaspora își pot proteja locuința din România de la distanță, prin încheierea și administrarea online a asigurării My Home, cu sprijinul consultanților dedicați, pe baza cărții de identitate valabile în România.