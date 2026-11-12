Prima pagină » Actualitate » Florin “Patriotu”, un susținător care voia să-l elibereze pe Călin Georgescu din pușcărie, a fost reținut de Poliție după ce a anunțat planul extragerii pe TikTok: “100 de oameni cu 20 de mașini, 10 mașini să țină de șase și 10 mașini să intre în Arestul central/ Îi lichidăm pe toți, îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”

Florin “Patriotu”, un susținător care voia să-l elibereze pe Călin Georgescu din pușcărie, a fost reținut de Poliție după ce a anunțat planul extragerii pe TikTok: “100 de oameni cu 20 de mașini, 10 mașini să țină de șase și 10 mașini să intre în Arestul central/ Îi lichidăm pe toți, îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”

Răzvan Botea
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un bărbat de 46 de ani, prezentat drept Florin „Patriotu”, conform surselor Gândul, și unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu, a fost reținut de Poliția Capitalei după ce a lansat, pe rețelele sociale, îndemnuri la violență împotriva forțelor de ordine și la pătrunderea cu forța în Arestul Central din București, pentru eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale. Într-o intervenție a acestuia pe TikTok, bărbatul a descris un scenariu cu 100 de participanți, 20 de autoturisme și chiar un elicopter, însoțit de amenințări explicite la adresa celor care ar fi încercat să împiedice acțiunea. Polițiștii îl cercetează pentru instigare publică în formă continuată.

Potrivit informațiilor Gândul, Florin „Patriotu” a prezentat public un scenariu de eliberare prin forță a lui Călin Georgescu, aflat în arest preventiv în București.

Bărbatul a vorbit despre mobilizarea a „100 de oameni cu 20 de mașini”, dintre care zece ar fi urmat „să țină de șase”, iar celelalte zece să intre în Arestul Central.

În aceeași relatare apar și amenințările „îi lichidăm pe toți” și afirmația „îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”.

Discursul a fost transmis în contextul protestelor organizate de susținătorii lui Georgescu în fața Arestului Central, unde fostul candidat la Președinție este încarcerat din 29 septembrie 2026.

Într-un fragment din înregistrarea indicată, bărbatul vorbește insistent despre efectivele Jandarmeriei, încercând să argumenteze în fața urmăritorilor săi posibilitatea unei mobilizări împotriva forțelor de ordine.

„Sunt jandarmii. Băi, nene! Dacă sunt jandarmii, băi, ascultă-mă! Bă, frate, bă, ascultă-mă! În România s-a făcut statistici, sunt 30.000 de jandarmi, undeva la 30.000, undeva la 30.000”, afirmă acesta în fragmentul video.

Poliția Capitalei: Îndemnuri la pătrunderea în arest și la agresarea angajaților

Poliția Capitalei a anunțat joi, 12 noiembrie, că un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, la data de 11 noiembrie, într-un dosar penal privind instigarea publică în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, primul episod documentat ar fi avut loc pe 5 noiembrie 2026, când suspectul ar fi realizat o transmisiune în direct de pe o rețea de socializare, în timp ce se afla în fața unui centru de reținere și arestare preventivă al Poliției Capitalei.

Prin intermediul acestei transmisiuni, bărbatul ar fi îndemnat publicul să intre fără drept în instituție și să comită acte de violență împotriva angajaților, pentru eliberarea unei persoane arestate preventiv.

Anchetatorii au identificat și alte două episoade, din 8 și 9 noiembrie, când bărbatul ar fi publicat mesaje prin care își îndemna urmăritorii să recurgă la violență împotriva jandarmilor, în contextul unui protest anunțat pentru 14 noiembrie 2026.

Ridicat de polițiști chiar din apropierea Arestului Central, în timpul unui protest

Pe 11 noiembrie, bărbatul a fost depistat de polițiști, cu sprijinul jandarmilor, chiar în apropierea centrului de arestare, în timp ce participa la o manifestație de susținere a persoanei aflate în detenție.

În urma administrării probelor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunerea legală corespunzătoare.

Ancheta este desfășurată de Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Poliția nu a anunțat că presupusul plan de pătrundere în Arestul Central ar fi fost pus în aplicare și nici că ar fi existat o mobilizare efectivă a celor 100 de persoane sau a celor 20 de autoturisme despre care bărbatul ar fi vorbit în mediul online.

Călin Georgescu, încarcerat din 29 septembrie. Susținătorii săi protestează în fața Arestului Central

Incidentul vine pe fondul tensiunilor generate de arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, cercetat de DIICOT într-un dosar în care procurorii îl acuză că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, după o decizie definitivă a Curții de Apel București. Ulterior, instanțele au analizat în repetate rânduri cereri privind înlocuirea măsurii preventive.

Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis definitiv prelungirea arestării preventive până la 27 noiembrie 2026.

Luni, 9 noiembrie, Tribunalul București a admis o nouă cerere formulată de Georgescu și a dispus înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile. Hotărârea nu este însă definitivă și nici executorie, astfel că fostul candidat a rămas în Arestul Central, în așteptarea soluționării contestației.

Între timp, în fața centrului de detenție au avut loc manifestații repetate ale susținătorilor săi.

În seara de 29 septembrie, după arestarea fostului candidat, sute de persoane s-au adunat în fața Arestului Central pentru a protesta.

Manifestațiile au continuat și în octombrie, dar și în primele zile ale lunii noiembrie. Pe 5 noiembrie, aproximativ 40 de persoane s-au strâns în fața clădirii, au scandat numele lui Georgescu și au difuzat muzică la o boxă portabilă, orientată către centrul de detenție.

În acest climat au apărut și mesajele atribuite lui Florin „Patriotu”, care ar fi depășit limitele exprimării pașnice a nemulțumirii, transformându-se, potrivit suspiciunilor anchetatorilor, în îndemnuri la comiterea unor acte de violență.

Comentarii 11
  • Marius George

    Le este frica la ***, ca se propaga!! dar ei, nu stiu deja!! dar o simt !!! cata ura are populatia pe ei !!! PARIA SOCIETATII ! fie ca tin sau ca nu tin cu C.G.!!!

  • Constantin Enescu

    Cri/min/alilor-cre/tini din instituțiile de opresiune, banii și slugarnicia v-au adus în asemenea grad de degradare în care vă bateți joc de un om pe care îl țineți în închisoare nevinovat, în timp ce inf/frac/torul diliu de la TreiCoceni este încă în libertate și ne spune cum va anula alegerile dacă nu ies cei care sunt agreați de stăpâni! Marș loazelor!

  • Mircea Cristi

    Intelegi ca pe numele lui este o plangere penala ca a furat 1 mil de euro de la un om impreuna cu acolitul lui? Intelegi ca nu a vrut sa dea banii inapoi dupa ce i-a luat promitand ca il ajuta cu un imprumut de la o banca inexistenta? Daca asta inseamna nevinovat inseamna ca ai o intelegere diferita a ce inseamna dreptate.

  • Mircea Cristi

    In logica ta este normal sa ameninti ca intri cu forta intr-o institutie de stat si sa omori si sa ataci pe cine prinzi. nu? asta este logica ta? ura apare din cauza unor ca acest individ care raspandeste ura pe internet (ma refer la infractorul de patriot cum se numeste el).

  • Toma Vasile

    Corect este o plângere

  • 4pe2 GicaBariera

    Numai militia il putea lua in serios pe agariciul asta. Cica..20de masini a cate 5oameni. 10 masini tin de 6🤣 sa inteleg ca sunt 50 de oameni care raporteaza toti ca „vin intariri!”?🤣. si 10 intra…nu stiu…prin perete??🤣 Pe gaura cheii? Pe horn? Ca presupun ca usa e cam ingusta. In fine, presupun ca dupa o descalecare epica a 50 de oameni se vor trezi in fata unei usi cu 10incuietori. Trebuia sa bage niste bazooka ceva, PIAT, Panzershrek, ca tot se lanseaza GTA6🤣. Apropo, unde il bagati pe CG ca inteleg ca sunteti 5 in fiecare masina🤣. La portbagaj? Stai ma…cu elicopterul🤣. Dap, GTA6 100%. Care ateriza direct in celula🤣.
    Mama ce plan periculos🤣.

    Din nou, doar daca esti militia romana il poti lua pe asta in serios🤣🤣🤣. Au acelasi nivel de inteligenta. Felicitari militiei, nu m-ati dezamagit nici de data asta!
    Dar stai ca eu am mai vazut scenarii din astea. In „dosarul” ala de Alex Florenta care zicea ca arunca mercenarii lui CG cu explozibil in multime (care erau defapt 2 petarde) si multimea fuge spre jandarmi si jandarmii deschid focul🤣. Nu stiu cu ce exact ca jandarmeria are baston. Probabil se intorc cu curul, isi dau pantalonii jos si, cu o bricheta si un pic de CH4, deschid focul. Ce-si imagina el pe acolo🤣.
    Gata ma, s-a facut legatura acum. Florin „Patriotu” trebuie sa devina procuror DIICOI🤣. Are ce-i trebuie!
    Suntin!

  • Toma Vasile

    Un om bolnav nu se vede din fotografie

  • Constantin Enescu

    Mircea Cristi, „Când vezi cirezile de ***, devine suportabilă însingurarea”- Petre Țuțea*
    *Întreabă-l pe mucu$or cine a fost Petre Țuțea

  • Mircea Cristi

    @Constantin Enescu nu este nevoie sa intreb. Am suficiente cunostinte generale si nu numai. Din pacate pentru tine eu am bunul simt sa nu incerc sa jignesc pe cineva folosind cuvintele altcuiva. Poti sa spui orice vrei dar cg al tau a inselat un om cu 1 mil de euro. exista inregistrari la dosar in care promitea sa ii da banii inapoi dupa ce primeste banii de la BEC. Deci nu stiu ce intelegi tu prin nevinovat dar asta numai nevinovatie nu inseamna.

  • Ion Anton

    Se pare că l-ai condamnat înainte să aibă loc procesul…asta este linșaj mediatic.
    Așa superficiali sunt unii încât înghit fara sa rumege..crezi tu că CG se expunea public/rămânea sub reflectoare dacă avea fapte penale?
    Sunteți diar niște umile creiere netede.

  • Dumitru George

    @Mircea Cristi
    Nu exista nici o urma a milionului ala … sau pe intelesul tuturor nu exista dovezi.
    Dupa teoria ta, ar trebui arestati toti cei impotriva carora s-au facut plangeri penale … inclusiv Nicusor Dan care are sau a avut cateva zeci de plangeri penale.

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

PROIECT DE LEGEAdio spectacolului controalelor pe Facebook! Funcționarii publici nu vor mai avea voie să filmeze controalele cu telefonul propriu și să le transmită live pe Facebook sau TikTok. O nouă lege ar impune folosirea unor camere oficiale, iar imaginile devin automat secrete de serviciu
16:35
Adio spectacolului controalelor pe Facebook! Funcționarii publici nu vor mai avea voie să filmeze controalele cu telefonul propriu și să le transmită live pe Facebook sau TikTok. O nouă lege ar impune folosirea unor camere oficiale, iar imaginile devin automat secrete de serviciu
CONTROVERSĂCiprian Ciucu spune că decizia de autorizare a protestului AUR din București nu intră în atribuțiile primarului general, dar susține că „pot apărea violențe”. Despre acuzațiile lui George Simion: „Habar n-am despre ce vorbește”
16:32
Ciprian Ciucu spune că decizia de autorizare a protestului AUR din București nu intră în atribuțiile primarului general, dar susține că „pot apărea violențe”. Despre acuzațiile lui George Simion: „Habar n-am despre ce vorbește”
MESAJNicușor Dan, mesaj pentru simpatizanții AUR, cu două zile înainte de protestul pro-Georgescu din weekend
16:22
Nicușor Dan, mesaj pentru simpatizanții AUR, cu două zile înainte de protestul pro-Georgescu din weekend
MEDIADenise Rifai, înapoi pe micile ecrane. Ce emisiune va prezenta la Antena Stars și de când poate fi urmărită
15:55
Denise Rifai, înapoi pe micile ecrane. Ce emisiune va prezenta la Antena Stars și de când poate fi urmărită
FLASH NEWSMinistrul Transporturilor anunță securitate energetică și navigabilitate mai eficientă pe Dunăre, după înființarea grupului de lucru cu ministrul Energiei. Ce se va întâmpla cu proiectul Bala 2
15:31
Ministrul Transporturilor anunță securitate energetică și navigabilitate mai eficientă pe Dunăre, după înființarea grupului de lucru cu ministrul Energiei. Ce se va întâmpla cu proiectul Bala 2
365 lei în plus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
15:22
365 lei în plus la pensie, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Mediafax
Au uitat portbagajul DESCHIS în Brașov. Turiștii spanioli, ȘOCAȚI de ce au găsit când s-au întors la mașină
Digi24
Grindeanu anunță desființarea a cel puțin 100 de instituții și companii de stat
Cancan.ro
Prima ninsoare în București. Pe ce dată ninge în Capitală, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
A fost gimnastă a României, dar la 25 de ani s-a călugărit. Cum arată azi Maica Ecaterina, care are grijă de peste 150 de copii în Rădăuți
Adevarul
De ce se împrumută România când ar putea încasa zeci de miliarde din taxe. Năsulea: „Nimeni nu are curaj”
Mediafax
Care este CEA MAI MARE pensie specială din România? Dezvăluirile șefei CNAS
Click
Ce vor face Gabi Torje și Alin Alexuc cu banii câștigați la Asia Express: „Nu sunt chiar atât de mulți!”
Digi24
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile
Cancan.ro
Dovada clară că Valerie Lungu a fost MARGINALIZATĂ de colegi. Ce s-a întâmplat după ce s-au închis camerele de filmat la finala Asia Express
Ce se întâmplă doctore
Cuplul celebru de la Insula Iubirii care a DIVORȚAT în secret! Nu mai e cale de întoarcere: „A răsărit soarele pe strada mea”
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Unul dintre cele mai sigure SUV-uri din lume poate fi cumpărat SH. Cât costă un Volvo XC90 după aproape 150.000 KM
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Originile muzicii ar putea avea cel puțin 135.000, poate chiar milioane de ani vechime
Mediafax Italia
„Tata mă violează”. Un român acuzat de abuz sexual chiar de fiica lui
Mediafax Spania
Se închid supermarketurile! Greva afectează și programul Carrefour, Lidl sau Aldi
ULTIMA ORĂ🚨 Atac armat în apropiere de Casa Albă: Cinci persoane au fost împușcate. Suspectul, identificat și urmărit de poliție, s-a baricadat într-un apartament
16:24
🚨 Atac armat în apropiere de Casa Albă: Cinci persoane au fost împușcate. Suspectul, identificat și urmărit de poliție, s-a baricadat într-un apartament
ULTIMA ORĂCEO-ul Nvidia, Jensen Huang, demisionează după 33 de ani la conducerea companiei, pe fondul unui scandal amoros cu implicații de securitate națională și acuzații de spionaj chinezesc
16:13
CEO-ul Nvidia, Jensen Huang, demisionează după 33 de ani la conducerea companiei, pe fondul unui scandal amoros cu implicații de securitate națională și acuzații de spionaj chinezesc
FLASH NEWSVerdictul anchetatorilor bulgari în tragedia de pe autostrada Trakia: Șoferul român de TIR nu este vinovat pentru carambolul în care au murit 12 oameni. Cum s-ar fi produs accidentul
16:06
Verdictul anchetatorilor bulgari în tragedia de pe autostrada Trakia: Șoferul român de TIR nu este vinovat pentru carambolul în care au murit 12 oameni. Cum s-ar fi produs accidentul
NEWS ALERTSURSE | Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț, anchetat pentru mutarea ilegală a 67.000 de tone de motorină și o evaziune de aproape 48 de milioane de euro. Legătura cu dosarul kerosenului care a stricat MiG-urile Armatei
15:56
SURSE | Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț, anchetat pentru mutarea ilegală a 67.000 de tone de motorină și o evaziune de aproape 48 de milioane de euro. Legătura cu dosarul kerosenului care a stricat MiG-urile Armatei
EXCLUSIVDoru Bușcu descifrează trimiterea în judecată a lui Georgescu: Eu văd o grabă politică în condamnarea lui Călin Georgescu/Se dorește o condamnare rapidă ca să nu mai poată candida
15:37
Doru Bușcu descifrează trimiterea în judecată a lui Georgescu: Eu văd o grabă politică în condamnarea lui Călin Georgescu/Se dorește o condamnare rapidă ca să nu mai poată candida
NEGOCIERIPutin a propus emisarilor SUA organizarea unei misiuni umanitare similare cu cea mediată de Melania Trump
15:31
Putin a propus emisarilor SUA organizarea unei misiuni umanitare similare cu cea mediată de Melania Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe