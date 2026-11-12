Un bărbat de 46 de ani, prezentat drept Florin „Patriotu”, conform surselor Gândul, și unul dintre susținătorii lui Călin Georgescu, a fost reținut de Poliția Capitalei după ce a lansat, pe rețelele sociale, îndemnuri la violență împotriva forțelor de ordine și la pătrunderea cu forța în Arestul Central din București, pentru eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale. Într-o intervenție a acestuia pe TikTok, bărbatul a descris un scenariu cu 100 de participanți, 20 de autoturisme și chiar un elicopter, însoțit de amenințări explicite la adresa celor care ar fi încercat să împiedice acțiunea. Polițiștii îl cercetează pentru instigare publică în formă continuată.

Potrivit informațiilor Gândul, Florin „Patriotu” a prezentat public un scenariu de eliberare prin forță a lui Călin Georgescu, aflat în arest preventiv în București.

Bărbatul a vorbit despre mobilizarea a „100 de oameni cu 20 de mașini”, dintre care zece ar fi urmat „să țină de șase”, iar celelalte zece să intre în Arestul Central.

În aceeași relatare apar și amenințările „îi lichidăm pe toți” și afirmația „îl luăm pe Călin de acolo cu elicopterul”.

Discursul a fost transmis în contextul protestelor organizate de susținătorii lui Georgescu în fața Arestului Central, unde fostul candidat la Președinție este încarcerat din 29 septembrie 2026.

Într-un fragment din înregistrarea indicată, bărbatul vorbește insistent despre efectivele Jandarmeriei, încercând să argumenteze în fața urmăritorilor săi posibilitatea unei mobilizări împotriva forțelor de ordine.

„Sunt jandarmii. Băi, nene! Dacă sunt jandarmii, băi, ascultă-mă! Bă, frate, bă, ascultă-mă! În România s-a făcut statistici, sunt 30.000 de jandarmi, undeva la 30.000, undeva la 30.000”, afirmă acesta în fragmentul video.

Poliția Capitalei: Îndemnuri la pătrunderea în arest și la agresarea angajaților

Poliția Capitalei a anunțat joi, 12 noiembrie, că un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, la data de 11 noiembrie, într-un dosar penal privind instigarea publică în formă continuată.

Potrivit anchetatorilor, primul episod documentat ar fi avut loc pe 5 noiembrie 2026, când suspectul ar fi realizat o transmisiune în direct de pe o rețea de socializare, în timp ce se afla în fața unui centru de reținere și arestare preventivă al Poliției Capitalei.

Prin intermediul acestei transmisiuni, bărbatul ar fi îndemnat publicul să intre fără drept în instituție și să comită acte de violență împotriva angajaților, pentru eliberarea unei persoane arestate preventiv.

Anchetatorii au identificat și alte două episoade, din 8 și 9 noiembrie, când bărbatul ar fi publicat mesaje prin care își îndemna urmăritorii să recurgă la violență împotriva jandarmilor, în contextul unui protest anunțat pentru 14 noiembrie 2026.

Ridicat de polițiști chiar din apropierea Arestului Central, în timpul unui protest

Pe 11 noiembrie, bărbatul a fost depistat de polițiști, cu sprijinul jandarmilor, chiar în apropierea centrului de arestare, în timp ce participa la o manifestație de susținere a persoanei aflate în detenție.

În urma administrării probelor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat magistraților cu propunerea legală corespunzătoare.

Ancheta este desfășurată de Serviciul de Investigații Criminale Sector 5, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 5.

Poliția nu a anunțat că presupusul plan de pătrundere în Arestul Central ar fi fost pus în aplicare și nici că ar fi existat o mobilizare efectivă a celor 100 de persoane sau a celor 20 de autoturisme despre care bărbatul ar fi vorbit în mediul online.

Călin Georgescu, încarcerat din 29 septembrie. Susținătorii săi protestează în fața Arestului Central

Incidentul vine pe fondul tensiunilor generate de arestarea preventivă a fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, cercetat de DIICOT într-un dosar în care procurorii îl acuză că ar fi participat la înșelarea unui om de afaceri cu aproximativ 1,1 milioane de euro.

Georgescu se află în arest preventiv din 29 septembrie 2026, după o decizie definitivă a Curții de Apel București. Ulterior, instanțele au analizat în repetate rânduri cereri privind înlocuirea măsurii preventive.

Pe 28 octombrie, Curtea de Apel București a decis definitiv prelungirea arestării preventive până la 27 noiembrie 2026.

Luni, 9 noiembrie, Tribunalul București a admis o nouă cerere formulată de Georgescu și a dispus înlocuirea arestării preventive cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile. Hotărârea nu este însă definitivă și nici executorie, astfel că fostul candidat a rămas în Arestul Central, în așteptarea soluționării contestației.

Între timp, în fața centrului de detenție au avut loc manifestații repetate ale susținătorilor săi.

În seara de 29 septembrie, după arestarea fostului candidat, sute de persoane s-au adunat în fața Arestului Central pentru a protesta.

Manifestațiile au continuat și în octombrie, dar și în primele zile ale lunii noiembrie. Pe 5 noiembrie, aproximativ 40 de persoane s-au strâns în fața clădirii, au scandat numele lui Georgescu și au difuzat muzică la o boxă portabilă, orientată către centrul de detenție.

În acest climat au apărut și mesajele atribuite lui Florin „Patriotu”, care ar fi depășit limitele exprimării pașnice a nemulțumirii, transformându-se, potrivit suspiciunilor anchetatorilor, în îndemnuri la comiterea unor acte de violență.