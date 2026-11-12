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Nicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară

Nicușor Dan, interviu în Financial Times. Președintele propune ca România și SUA să împărtă costurile menținerii militarilor americani în țară
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Președintele Nicușor Dan a declarat, într-un interviu acordat publicației britanice Financial Times, că România este pregătită să contribuie financiar la menținerea și extinderea prezenței militare americane pe teritoriul său. Oferta Bucureștiului vine după reducerea efectivelor americane din România și într-un context de securitate tot mai tensionat la Marea Neagră.

În interviul publicat joi, 12 noiembrie, Financial Times prezintă demersurile României pentru consolidarea relației militare cu Washingtonul, în condițiile în care administrația Donald Trump își reevaluează prezența militară în Europa.

Nicușor Dan a confirmat că autoritățile române au înaintat Statelor Unite o propunere care include participarea la costurile staționării militarilor americani, precum și posibilitatea extinderii capacităților militare din România.

„Vrem să avem mai mulţi militari americani şi capacităţi militare cu o putere de lovire mai mare”, a declarat președintele.

În prezent, România găzduiește 1.172 de militari americani, față de aproximativ 1.700 anterior, ceea ce înseamnă o reducere de peste 500 de soldați.

România propune împărțirea costurilor cu Washingtonul

Potrivit Financial Times, oferta României se inspiră din modelul Poloniei, care s-a angajat să suporte o parte dintre cheltuielile legate de prezența militară americană, inclusiv o contribuție de 15.000 de dolari anual pentru fiecare militar ce ar urma să fie staționat la o viitoare bază permanentă.

Nicușor Dan a explicat că Bucureștiul a venit cu o propunere financiară proprie, referindu-se la „niște cifre privind trupele și împărțirea costurilor”

Propunerea a fost prezentată și subsecretarului american al Apărării, Elbridge Colby, în timpul vizitei acestuia la București.

Subiectul fusese abordat de președinte și într-o conferință de presă susținută pe 10 noiembrie, când a fost întrebat dacă oferta României este similară celei formulate de Polonia.

„Da, și oarecum echivalentă”, a răspuns Nicușor Dan.

Întrebat dacă România intenționează să plătească 15.000 de dolari anual pentru fiecare soldat american, șeful statului a evitat să confirme suma exactă.

„Sunt mai multe date tehnice și globale și relativ la soldați, dar cumva ofertele sunt echivalente”, a explicat președintele.

Nicușor Dan: România și Polonia înțeleg amenințarea Rusiei

Un alt punct important al interviului pentru Financial Times îl reprezintă situația de securitate de pe flancul estic al NATO și riscurile generate de războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

Nicușor Dan a subliniat apropierea dintre România și Polonia în ceea ce privește politica externă și evaluarea amenințărilor regionale.

„Înțelegem amenințarea Rusiei și înțelegem cum ne amenință războiul din Ucraina securitatea”, a declarat șeful statului.

Președintele a făcut referire la incidentele în care drone rusești au pătruns în spațiul aerian al României sau au căzut pe teritoriul țării, dar și la amenințările asupra transportului maritim în Marea Neagră.

În acest context, România intenționează să își consolideze apărarea aeriană și capacitățile militare din regiune, în cooperare cu aliații NATO.

Nicușor Dan a precizat că obiectivul Bucureștiului este creșterea nivelului de protecție, fără provocarea unei escaladări militare cu Rusia.

Baza Mihail Kogălniceanu, un argument strategic în relația cu SUA

În discuția cu Financial Times, președintele României a insistat și asupra importanței strategice a bazei aeriene Mihail Kogălniceanu și a portului Constanța pentru operațiunile militare americane.

România încearcă să convingă administrația Trump că prezența militară americană pe teritoriul său nu reprezintă doar un beneficiu pentru securitatea românească, ci și un avantaj pentru capacitatea Statelor Unite de a desfășura operațiuni în regiuni precum Orientul Mijlociu și estul Mediteranei.

Președintele a invocat inclusiv faptul că România a permis utilizarea bazei Mihail Kogălniceanu în contextul operațiunilor militare americane împotriva Iranului din acest an.

În conferința de presă din 10 noiembrie, Nicușor Dan a insistat asupra beneficiilor reciproce ale parteneriatului militar, explicând că poziția geografică a României oferă avantaje operaționale importante armatei americane.

Totuși, oficialul român a recunoscut că decizia privind viitorul trupelor americane aparține Washingtonului.

„Mai departe este o decizie a administrației americane, nu vreau să fac pronosticuri”

Un efort financiar suplimentar pentru România

Disponibilitatea Bucureștiului de a contribui financiar la menținerea militarilor americani apare într-un moment dificil pentru finanțele publice.

Financial Times remarcă faptul că România își majorează treptat cheltuielile pentru apărare, dar deficitul bugetar ridicat limitează posibilitatea unor creșteri rapide, comparabile cu cele ale Poloniei.

În același timp, oferta adresată Washingtonului reflectă preocuparea autorităților de la București pentru menținerea garanțiilor de securitate oferite de parteneriatul strategic cu Statele Unite.

Prezența militarilor americani, facilitățile de la Mihail Kogălniceanu și sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu reprezintă elemente esențiale ale cooperării bilaterale.

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